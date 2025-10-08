Investigan a un policía en Mendoza por la muerte de un hombre que le habría robado días atrás

El hombre murió tras haber estado internado en la sala de terapia intensiva (Gobierno de Mendoza)

Un agente de la Policía de Mendoza será investigado por la muerte de un hombre de 37 años con antecedentes, al que habría baleado durante un confuso episodio ocurrido en la localidad de Luján de Cuyo. Aparentemente, el oficial habría intentado detenerlo por presuntamente estar vinculado al robo de su arma reglamentaria y otras pertenencias. El hecho inicial se habría registrado la semana pasada.

La secuencia de los hechos, de acuerdo con información brindada por el Ministerio de Seguridad de Mendoza, comenzó cerca de las 09:30 horas del lunes. En ese momento, un policía de unos 40 años circulaba por la intersección de Libertad y Azcuénaga, tras haber finalizado sus servicios.

Allí, observó a un individuo a bordo de un Chevrolet Prisma que, según su percepción, guardaba similitud con el vehículo que habría estado involucrado en el robo del que había sido víctima el 3 de octubre. Al intentar identificar al conductor, este aceleró para huir, lo que el uniformado interpretó como una posible amenaza.

Ante esa situación, el uniformado extrajo su arma reglamentaria y disparó varias veces contra el vehículo, que se desplazaba por la calle Chiclana. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza del conductor, quien perdió el control del automóvil y chocó con otro rodado estacionado al llegar a la calle Libertad.

La zona en la que el agente habría iniciado la persecución, tras identificar un auto presuntamente sospechoso

De acuerdo con la información publicada por Los Andes, los Bomberos voluntarios de Luján de Cuyo rescataron al herido y lo trasladaron al Hospital Central. Asimismo, constataron que el hombre presentaba una herida de arma de fuego en el cráneo, región occipital derecha, sin orificio de salida.

Desde ese momento, el conductor fue internado en terapia intensiva, debido a la gravedad de sus heridas. Pese a los esfuerzos del personal médico, su muerte fue confirmada durante la madrugada del martes. A raíz de esto, se conoció que su familia había tomado la decisión de donar sus órganos.

La muerte de García complicaría la situación procesal del efectivo policial involucrado, ya que la Fiscalía de Homicidios evaluaría imputarlo en las próximas horas, a partir de las pruebas que se reunieron en el expediente. Previo a esto, ya se había ordenado su detención.

Hasta el momento, la causa fue caratulada como “averiguación muerte”, aunque se prevé que esta podría modificarse a “homicidio agravado por uso de arma de fuego y por ser un funcionario policial”. Otra de las calificaciones que se barajan es la de “homicidio en exceso de legítima defensa”, la cual representaría una menor gravedad para la situación del uniformado.

El agente policial será indagado este miércoles

No obstante, desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que “no se trató de un tiroteo”, lo que reduciría la probabilidad de que se aplique la figura de exceso en la defensa propia.

Con la reconstrucción del robo que habría motivado al oficial a actuar de esa manera, el fiscal Gustavo Pirrello planteó que “habría intervenido un vehículo que en el día de ayer (lunes) fue identificado por el uniformado y en consecuencia habría intentado individualizar a sus ocupantes”.

Por otro lado, las autoridades confirmaron que el conductor asesinado contaba con un prontuario criminal, que abarcaba más de quince años e incluía múltiples antecedentes por delitos contra la propiedad, resistencia a la autoridad, amenazas y causas vinculadas con la Ley de Estupefacientes.

De acuerdo con el expediente de la causa, el hombre había sido señalado por los siguientes delitos:

15/05/2024: Amenaza simple en contexto de violencia de género en concurso real.

08/12/2022: Encubrimiento simple en tres hechos en concurso real.

24/10/2021: Encubrimiento simple.

24/06/2021: Resistencia a la autoridad.

21/03/2019: Robo simple.

17/08/2017: Robo agravado por ser en poblado y en banda en grado de tentativa.

14/10/2016: Robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa.

14/09/2015: Robo simple en grado de tentativa.

05/07/2015: Amenaza simple.

06/04/2015: Delito (carátula genérica).

19/03/2015: Encubrimiento.

26/11/2014: Robo simple en grado de tentativa.

25/09/2014: Delito (sin especificar).

17/03/2010: Uso de instrumento público apócrifo.

09/05/2009: Infracción a la Ley 23.737 (estupefacientes).

03/12/2008: Resistencia a la autoridad.

05/12/2007: Infracción a la Ley 23.737.