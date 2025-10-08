Crimen y Justicia

El tío, el amante y el kiosco: qué declaró la sobrina de Sotacuro, presa por el triple femicidio de Florencia Varela

Florencia Ibáñez está detenida en el marco de los crímenes de Morena, Lara y Brenda. Por qué acompañó a Sotacuro Lázaro a buscar a un pasajero y quién fue el tercer pasajero del VW Fox

Guardar
Florencia Ibáñez, la sospechosa detenida
Florencia Ibáñez, la sospechosa detenida en el marco del triple crimen de Florencio Varela

Florencia Ibáñez es una de los nueve detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela. Ella estaba en el Volkswagen Fox que los investigadores de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza sospechan que le dio apoyo a la camioneta Chevrolet Tracker blanca que llevó a Brenda del Castilla, Morena Verdi y Lara Gutiérrez a su tortuosa muerte el pasado 19 de septiembre. Por eso está presa. Ella y su tío, Víctor Sotacuro Lázaro, fueron los únicos de los imputados que declararon. Infobae accedió a lo que dijo.

Durante la indagatoria, Ibáñez centró su descargo en su presencia en el Volkswagen Fox de su tío, que hace de remisero con un “cartelito” en el Bajo Flores como trabajo. La versión de ambos es que la noche del 19 de septiembre fueron junto a otro hombre a Florencio Varela a buscar a un pasajero de Sotacuro que no apareció: David “El Loco” Manzur, ahora buscado por la Justicia. Al menos mientras ella estaba en el coche con su pariente.

Bebieron cervezas, comieron de una parrilla, pero, luego, Sotacuro llevó de nuevo a su sobrina y a un tal Diego, al que Ibáñez llama Alex y es peruano a sus casas en el Bajo Flores porteño. Y él, que fue capturado en Bolivia tras fugarse, se regresó al Conurbano a levantar “El Loco”, que se subió al coche con otros dos más: estaban mojados y embarrados.

Mi tío trabaja con su auto, el VW Fox, y también tiene un Renault 19. Yo siempre uso el VW Fox, lo usamos los tres, Alex, mi tío y yo. Mi tío lo alquila -al VW FOX- constantemente a otras personas. Tengo el peaje a nombre mío”, detalló la mujer y puso en escena al tercer pasajero al que describió como su “amante” desde hace “dos o tres meses” y al que Sotacuro en su declaración también lo mencionó en el viaje a Florencio Varela. Alex o Diego, es otro con el que intenta dar la Justicia.

Las tres víctimas
Las tres víctimas

Según su relato sobre la noche de los femicidios: “Estuve en el auto, pero yo fui a acompañar a mi tío. Iba alguien más: Alex, no sé el apellido, es mi amante, tengo una relación con él”. Como tiene pareja, ella lo agendó en su celular como Diego.

Ibáñez detalló que el viernes 19 de septiembre, cerca de las 21:00, su tío le pidió el auto para buscar a un conocido y le pidió que lo acompañara. “Fuimos los tres, Alex manejaba, yo iba al lado y mi tío atrás. De ahí fuimos hasta Florencio Varela, no recuerdo dirección, tampoco sé llegar, y nos quedamos en un kiosco tomando esperando al pasajero”, relató.

En ese punto, coincide con Sotacuro. Aseguró que el supuesto pasajero nunca llegó y que, tras unas horas, pidió regresar al Bajo Flores junto a Alex, mientras su tío se retiró con el vehículo. “Me dejó y mi tío se fue con el mismo auto”, afirmó.

Sobre la estadía en Florencio Varela, Ibáñez indicó que realizó tres compras en el kiosco, siempre acompañada por Alex y pagando en efectivo. Sotacuro dijo lo mismo y aclaró que lo que compraron fue cerveza. También la mujer comentó que compró un sándwich en una parrilla para llevar.

Víctor Sotacuro Lázaro Triple narcofemicidio
Víctor Sotacuro Lázaro Triple narcofemicidio en Florencio Varela

Luego, como al presunto pasajero le faltaba, le pidió a su tío que los lleve de regreso al Bajo Flores: subió sola a la casa de Sotacuro, donde se encontraba su tía, mientras Alex se retiró a su vivienda, donde estaba su pareja.

Ibáñez negó haber ido previamente a Florencio Varela y desconocer si su tío o Alex habían utilizado el auto en días anteriores para ir allí. Sobre el uso del vehículo, explicó que “Víctor, Alex y la gente que vive debajo de la casa de Víctor” eran quienes más lo utilizaban, y negó haber visto alguna camioneta blanca tipo Chevrolet Tracker durante el trayecto.

La mujer, su tío y otros seis sospechosos están acusados de los femicidios y un noveno del encubrimiento de los crímenes.

Temas Relacionados

triple femicidio de Florencio VarelafemicidiosBrenda del CastilloLara GutiérrezMorena VerdiFlorencia IbáñezVíctor Sotacuro LázaroFlorencio Varelatriple femicidio

Últimas Noticias

Volcó un patrullero y un policía murió durante una persecución a los tiros por una zona turística en Tucumán

El conductor del patrullero perdió el control y volcó en un camino de ripio y curvas pronunciadas. Los sospechosos lograron escapar hacia Cafayate

Volcó un patrullero y un

Dos inquilinos apuñalaron por la espalda al dueño de la casa durante una discusión en Mar del Plata

El conflicto comenzó por cuestiones de convivencia y consumo de estupefacientes en una vivienda del barrio Santa Mónica. Los dos detenidos fueron alojados en el penal de Batán

Dos inquilinos apuñalaron por la

El video de “Pequeño J” y Lara Gutiérrez dos semanas antes del triple femicidio de Florencio Varela

Se trata de una grabación tomada por una cámara de seguridad privada del barrio porteño de Flores, que comprobaría la existencia de un vínculo previo entre el presunto autor intelectual y una de las víctimas

El video de “Pequeño J”

Comenzó el juicio por el femicidio de Natalia Mariani y el ex esposo incriminó a su hijo: “Mentí para ayudarlo”

Hernán Ferrari, y su hijo Gino, son acusados por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por codicia, delito que contempla la pena de prisión perpetua. El fiscal determinó que el asesinato fue premeditado y que el móvil principal fue económico

Comenzó el juicio por el

Video: un músico sufrió el robo de su violín en una heladería de San Telmo y pide ayuda para recuperarlo

Guillermo Olguín contó lo ocurrido en sus redes sociales, donde describió el instrumento robado y mostró las imágenes de los sospechosos -dos hombres y una mujer- que quedaron registrados por las cámaras de seguridad

Video: un músico sufrió el
ÚLTIMAS NOTICIAS
En otra mega sesión en

En otra mega sesión en Diputados, la oposición buscará reformar el régimen de DNU para limitar el poder de Milei

El Gobierno enfrenta una audiencia clave por la reimpresión de boletas y ajusta la estrategia por Santilli

Volcó un patrullero y un policía murió durante una persecución a los tiros por una zona turística en Tucumán

Al Gobierno le quedan cerca de USD 700 millones de los que liquidó el campo para evitar que el dólar llegue al techo de la banda

El video de “Pequeño J” y Lara Gutiérrez dos semanas antes del triple femicidio de Florencio Varela

INFOBAE AMÉRICA
Leonardo Padura, con Infobae: “Vivir

Leonardo Padura, con Infobae: “Vivir en Cuba entre necesidades, apagones diarios y falta de dinero, ¿no es una derrota?

Nobel de Literatura: quiénes son los favoritos según las casas de apuestas

Taylor Swift introduce a Shakespeare en la conversación cultural del siglo XXI

Amor, sexo y Frankenstein: ¿qué más se puede pedir?

Roma, atascos y caos: el insólito tráfico de la antigüedad y por qué recuerda a las ciudades modernas

TELESHOW
El emotivo posteo de Evangelina

El emotivo posteo de Evangelina Anderson dedicado a sus hijos, a dos meses de su separación de Martín Demichelis

La Voz Argentina definió quiénes son los semifinalistas de Soledad Pastorutti y Miranda!

Quién es Matías Roure, el mediático argentino que discutió con Valeria Mazza en el Bailando de España

La Voz Argentina: Luck Ra desafío a Nico Occhiato y el conductor sorprendió al mostrar su talento

Adrián Suar se metió en la polémica del Martín Fierro a Susana Giménez como conductora: “Vero Lozano se lo merece”