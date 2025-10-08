El tío, el amante y el kiosco: qué declaró la sobrina de Sotacuro, presa por el triple femicidio de Florencia Varela

Florencia Ibáñez, la sospechosa detenida en el marco del triple crimen de Florencio Varela

Florencia Ibáñez es una de los nueve detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela. Ella estaba en el Volkswagen Fox que los investigadores de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza sospechan que le dio apoyo a la camioneta Chevrolet Tracker blanca que llevó a Brenda del Castilla, Morena Verdi y Lara Gutiérrez a su tortuosa muerte el pasado 19 de septiembre. Por eso está presa. Ella y su tío, Víctor Sotacuro Lázaro, fueron los únicos de los imputados que declararon. Infobae accedió a lo que dijo.

Durante la indagatoria, Ibáñez centró su descargo en su presencia en el Volkswagen Fox de su tío, que hace de remisero con un “cartelito” en el Bajo Flores como trabajo. La versión de ambos es que la noche del 19 de septiembre fueron junto a otro hombre a Florencio Varela a buscar a un pasajero de Sotacuro que no apareció: David “El Loco” Manzur, ahora buscado por la Justicia. Al menos mientras ella estaba en el coche con su pariente.

Bebieron cervezas, comieron de una parrilla, pero, luego, Sotacuro llevó de nuevo a su sobrina y a un tal Diego, al que Ibáñez llama Alex y es peruano a sus casas en el Bajo Flores porteño. Y él, que fue capturado en Bolivia tras fugarse, se regresó al Conurbano a levantar “El Loco”, que se subió al coche con otros dos más: estaban mojados y embarrados.

“Mi tío trabaja con su auto, el VW Fox, y también tiene un Renault 19. Yo siempre uso el VW Fox, lo usamos los tres, Alex, mi tío y yo. Mi tío lo alquila -al VW FOX- constantemente a otras personas. Tengo el peaje a nombre mío”, detalló la mujer y puso en escena al tercer pasajero al que describió como su “amante” desde hace “dos o tres meses” y al que Sotacuro en su declaración también lo mencionó en el viaje a Florencio Varela. Alex o Diego, es otro con el que intenta dar la Justicia.

Las tres víctimas

Según su relato sobre la noche de los femicidios: “Estuve en el auto, pero yo fui a acompañar a mi tío. Iba alguien más: Alex, no sé el apellido, es mi amante, tengo una relación con él”. Como tiene pareja, ella lo agendó en su celular como Diego.

Ibáñez detalló que el viernes 19 de septiembre, cerca de las 21:00, su tío le pidió el auto para buscar a un conocido y le pidió que lo acompañara. “Fuimos los tres, Alex manejaba, yo iba al lado y mi tío atrás. De ahí fuimos hasta Florencio Varela, no recuerdo dirección, tampoco sé llegar, y nos quedamos en un kiosco tomando esperando al pasajero”, relató.

En ese punto, coincide con Sotacuro. Aseguró que el supuesto pasajero nunca llegó y que, tras unas horas, pidió regresar al Bajo Flores junto a Alex, mientras su tío se retiró con el vehículo. “Me dejó y mi tío se fue con el mismo auto”, afirmó.

Sobre la estadía en Florencio Varela, Ibáñez indicó que realizó tres compras en el kiosco, siempre acompañada por Alex y pagando en efectivo. Sotacuro dijo lo mismo y aclaró que lo que compraron fue cerveza. También la mujer comentó que compró un sándwich en una parrilla para llevar.

Víctor Sotacuro Lázaro Triple narcofemicidio en Florencio Varela

Luego, como al presunto pasajero le faltaba, le pidió a su tío que los lleve de regreso al Bajo Flores: subió sola a la casa de Sotacuro, donde se encontraba su tía, mientras Alex se retiró a su vivienda, donde estaba su pareja.

Ibáñez negó haber ido previamente a Florencio Varela y desconocer si su tío o Alex habían utilizado el auto en días anteriores para ir allí. Sobre el uso del vehículo, explicó que “Víctor, Alex y la gente que vive debajo de la casa de Víctor” eran quienes más lo utilizaban, y negó haber visto alguna camioneta blanca tipo Chevrolet Tracker durante el trayecto.

La mujer, su tío y otros seis sospechosos están acusados de los femicidios y un noveno del encubrimiento de los crímenes.