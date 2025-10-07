Crimen y Justicia

Lo balearon y mataron en la puerta de un supermercado de Escobar para robarle: dos detenidos

Iván Pelayo recibió un disparo en la cabeza cuando se defendía de un asalto, a fines de agosto. Los acusados cayeron en allanamientos en Pilar y la provincia de Catamarca. Uno es menor de edad

Guardar
Dos sospechosos asesinaron a un joven en la puerta de un supermercado en Escobar

La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a dos nuevos acusados por el crimen de Iván Ezequiel Pelayo, el joven de 26 años que fue baleado en la cabeza por delincuentes en la puerta de un supermercado en Escobar, en un hecho ocurrido a fines de agosto pasado.

Según informaron fuentes policiales, los arrestados son un adolescente de 17 años y un hombre identificado como Ariel M., de 28 años.

El menor fue capturado en la ciudad de Belén, provincia de Catamarca, adonde se había escapado días después del crimen junto a su padre, de acuerdo a lo establecido por los investigadores de la DDI de Zárate-Campana y la Sub DDI de Escobar.

En tanto, Ariel M. fue detenido en uno de los dos domicilios allanados en el partido de Pilar.

Uno de los sospechosos del crimen de un joven en la puerta de un supermercado en Escobar

Durante los operativos, además, los agentes secuestraron teléfonos celulares, una computadora, prendas de vestir, un par de zapatillas y dos tarjetas SUBE.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías del Joven de Zárate-Campana. Del allanamiento en la provincia norteña participaron también efectivos de la Comisaría Belén y del Área de Homicidios de Policía de Catamarca.

Uno de los dos detenidos
Uno de los dos detenidos por el crimen de Iván Pelayo

Ambos sospechosos serán indagados en las próximas horas por la fiscal Claudia Mangiantini, de la Unidad Fiscal de Instrucción N°5 de Escobar.

El homicidio ocurrió el 28 de agosto en la puerta del negocio ubicado en la esquina de San Nicolás y General Paz. Las cámaras del lugar registraron lo sucedido.

Algunos de los elementos secuestrados
Algunos de los elementos secuestrados durante los operativos

Las imágenes muestran que uno de los asesinos, que vestía un buzo azul y usaba mochila y una gorra roja, ingresó al supermercado previo al ataque. No fue a comprar nada, solamente caminó unos pasos, observando los pasillos y la zona de cajas y siempre de brazos cruzados, hasta que dio la media vuelta y se retiró.

A la salida se encontró con su cómplice, quien también usaba una gorra del mismo color. Quizá el objetivo era robar en el local, pero no lo hicieron por la cantidad de gente que había en ese momento, pasadas las 20.30.

El allanamiento en el domicilio
El allanamiento en el domicilio de la provincia de Catamarca

Lo concreto es que, cuando parecía que los asaltantes iban a marcharse, vieron a Pelayo que llegaba al comercio en un vehículo Nissan Tiida de color gris. Así, uno de ellos sacó un revólver y abordaron a la víctima cuando caminaba hacia la entrada del comercio.

Los agresores le apuntaron con el arma y comenzaron a golpearlo. El joven se resistió y se produjo un forcejeo hasta que le dispararon en la cabeza. Luego, se dieron a la fuga en el coche de la víctima.

Tal como registraron las cámaras, Pelayo quedó tirado en el suelo sin poder movilizarse. Luego de que los presentes dieran aviso a las autoridades sobre lo ocurrido, el joven fue trasladado en código rojo hacia la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Garín.

La víctima del crimen, Iván
La víctima del crimen, Iván Pelayo

En un principio, había quedado internado en estado reservado, ya que había sufrido pérdida de masa encefálica producto del disparo en el cráneo. No obstante, el personal médico del centro médico confirmó su muerte horas más tarde.

En las horas siguientes, las autoridades detuvieron a dos vecinos de Garín, señalados como los presuntos autores del hecho. Sin embargo, ambos fueron liberados semanas después por falta de pruebas tras quedar descartada su participación en el asesinato.

En paralelo, la Policía halló el auto de la víctima. Había sido abandonado en la esquina de Irlanda y Paraguay, en la localidad de Lagomarsino, partido de Pilar.

El auto de Pelayo fue
El auto de Pelayo fue encontrado abandonado en una localidad de Pilar

Pelayo trabajaba en una empresa autopartista. “Buena persona, buen compañero. Queda otra familia destrozada por la inseguridad”, lamentó un allegado en las redes sociales.

Temas Relacionados

Iván Ezequiel PelayoHomicidiosInseguridadEscobarPolicía BonaerenseÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Le voy a sacar fierro al local”: el caso del repartidor que le robó a su jefe y cayó cuando fue a ver a All Boys

Lo atraparon en las últimas horas en los controles de Tribuna Segura en el estadio Islas Malvinas, donde el local enfrentó a Los Andes por la Primera Nacional. Tenía un pedido de captura por el asalto desde hacía más de un año. La empleada del comercio lo reconoció

“Le voy a sacar fierro

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Su cuerpo estaba oculto adentro de un aljibe, a unos 10 metros de profundidad. Hay un hombre de 55 años detenido por el femicidio. La buscaban 130 efectivos y la hallaron asesinada de un tiro

Hallaron muerta a Daiana Mendieta,

Quién era Daiana Mendieta, la joven de 22 años hallada muerta en un aljibe en Entre Ríos

Había desaparecido el viernes a la tarde. Su cuerpo fue encontrado en una zona rural. Por el caso hay un sospechoso de 55 años detenido y luego se confirmó que la mataron

Quién era Daiana Mendieta, la

Así es el aljibe donde hallaron el cuerpo de la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Se trata de Daiana Mendieta, cuyo cadáver fue encontrado en un pozo de unos 10 metros de profundidad. Luego se confirmó que fue asesinada

Así es el aljibe donde

El femicidio de Daiana Mendieta: la autopsia confirmó que la mataron de un disparo

Su cuerpo fue hallado este martes en un aljibe ubicado en una zona rural de Entre Ríos. Los forenses que analizaron el cadáver determinaron que la víctima falleció por una herida de arma de fuego

El femicidio de Daiana Mendieta:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Continúa la alerta en gran

Continúa la alerta en gran parte del país por el riesgo de incendios forestales ante la falta de humedad en el suelo

George Clooney a los 64 años: cómo es la rutina de ejercicios que impulsa su vitalidad lejos de Hollywood

Optimismo en el Gobierno por el fallo que debe definir la reimpresión de boletas y a Santilli como cabeza de lista

Milei encabezará una caminata en Mar del Plata: hay marchas a favor y en contra del Gobierno

Bajaron los homicidios en CABA, pero el CELS objetó ante la Justicia las requisas de cuchillos y navajas en la vía pública

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky advirtió sobre buques “fantasma”

Zelensky advirtió sobre buques “fantasma” rusos usados para sabotajes y lanzamientos de drones en Europa

Nuevos grupos de ransomware impulsados por la IA cambian las reglas del cibercrimen

Delegados de Estados Unidos, Qatar y Turquía se sumarán a las negociaciones clave en Egipto por la paz en Gaza

Gabriela Cabezón Cámara, finalista de uno de los mayores premios literarios de Estados Unidos

Una bicicleta, 648.000 kilómetros y un sueño cumplido: la historia de Heinz Stücke, el hombre que unió todos los continentes en dos ruedas

TELESHOW
La tajante postura de Juana

La tajante postura de Juana Viale sobre el Martín Fierro que ganó Susana Giménez

Pamela David mostró el detrás de escena de su festejo de cumpleaños: viaje en avión privado, fiesta y diversión en Río de Janeiro

Valeria Mazza vivió un momento de tensión con un participante argentino de Bailando con las Estrellas

Rulo Schijman lanzó una irónica frase sobre Gabriela Sari: “Ella siempre tuvo muy buen gusto”

Gabriela Sari se refirió a los rumores de romance con Facundo Pieres: “Tenemos buena onda”