Crimen y Justicia

Así es el aljibe donde hallaron muerta a la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Se trata de Daiana Mendieta, cuyo cadáver fue encontrado en un pozo de unos 10 metros de profundidad

En un aljibe camuflado entre ramas, raíces y hojas, y a unos 10 metros de profundidad. Allí encontraron este martes el cuerpo de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos. Por el hecho hay un sospechoso detenido.

El cuerpo estaba en un camino rural apartado conocido como Los Zorrinos, el cual cruza a la Ruta 12 y está cerca del club de campo El Silencio, a cinco kilómetros del acceso a la localidad de Gobernador Mansilla.

Según señalaron fuentes del caso a Infobae, el hallazgo fue a unos 500 metros de la autovía principal, recorriendo el camino rural. La joven estaba adentro de un pozo, camuflado entre ramas, hojas y raíces, al que solo accedería quien conoce bien la zona: un baqueano.

La víctima llevaba varias horas desparecida y las autoridades desplegaron un intenso dispositivo de búsqueda que involucró a más de 130 personas, entre efectivos, cadetes, bomberos, perros de rastreo y drones, para encontrarla.

El comisario Horacio Blasón fue quien estuvo a cargo de la investigación y coordinó con las cabeceras de Tala, Gualeguay y Paraná, integrantes de Bomberos Voluntarios y las jefaturas departamentales citadas.

El aljibe
El aljibe

Una pista clave para dar con su paradero fue el hallazgo del vehículo de la joven, con las llaves puestas dieron las primeras alarmas, en una zona rural a casi cuatro kilómetros del casco urbano de la localidad entrerriana de casi 2500 habitantes.

La identificación del vehículo intensificó el rastrillaje en una zona sin viviendas ni monte, lo que dificultó la presencia de testigos.

Las condiciones climáticas posteriores a la desaparición, con lluvias que limitaron el tránsito, complicaron aún más la recolección de indicios.

El lugar del hallazgo
El lugar del hallazgo

La desaparición de Daiana

La joven había salido el viernes a las 19:45 y estaba en comunicación telefónica con un hombre, el cual sus familiares desconocían. La chica tomó el automóvil familiar, un Chevrolet Corsa, y se marchó. A las 20:02 ya no había señales de ella, no respondió más llamados y su señal telefónica se perdió.

Desde la denuncia presentada por la familia de Daiana, la policía mantuvo una búsqueda ininterrumpida, extendiendo las tareas hasta la madrugada y realizando allanamientos a personas vinculadas con la joven. “Se hicieron allanamientos a personas que tienen algún vínculo con la joven desaparecida”, detalló Blasón a ElOnce.

Daiana Magalí Mendieta
Daiana Magalí Mendieta

Investigación y detención

La investigación, coordinada junto a los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, abarcaron el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a posibles testigos y pericias sobre teléfonos y vehículos.

En este contexto, las autoridades detuvieron el domingo a la madrugada a un hombre de 55 años que mantenía un presunto vínculo con Mendieta y vivía a solo un kilómetro de la víctima. Según informó el jefe de Policía del Departamento de Tala, Pedro Silva, el detenido -que se lo conoce bajo el alias de “Pino”- estuvo en contacto con la joven poco antes de su desaparición.

Esta línea de investigación condujo al allanamiento de un galpón alquilado por el sospechoso en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, en el mismo pueblo, el lunes siguiente a la denuncia. Al hombre le secuestraron dos teléfonos celulares, dos carabinas y una camioneta Hilux blanca.

Durante el allanamiento, que se realizó bajo la orden de la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera, el individuo intentó manipular un arma de fuego y fue aprehendido por resistirse a la intervención policial. “Quedó detenido por esa resistencia”, agregó Blasón al medio local.

Las hipótesis que se manejan en la causa son diversas y ninguna ha sido descartada. El comisario subrayó que se investigó la simulación de un escenario para encubrir un femicidio.

