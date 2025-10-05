Crimen y Justicia

Horror en Moreno: mató al hijo de 4 años de su pareja para hacerla sufrir

El caso se descubrió cuando el ahora detenido llevó al niño al hospital. La mamá de la víctima contó a los investigadores que su pareja era violento con su hijo y que le tenía celos

María Laura Balonga

Por María Laura Balonga

El detenido por el crimen
El detenido por el crimen de un niño de 4 años

Sebastián Emanuel Yafrate tenía 4 años y llegó al hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno sin signos vitales este sábado. Lo cargaba en brazos su padrastro y fue él quien les contó a los médicos que había quedado al cuidado del niño y que se había descompensado. Los profesionales de la salud sospecharon al ver las marcas en el cuerpo del chiquito y avisaron a la Justicia.

Con el fiscal Federico Soñora a cargo del caso, la mentira Cristian Deivy Torrico Mendoza, de 30, duró muy poco.

Torrico Mendoza quedó detenido, imputado de homicidio agravado. Soñora descubrió que el acusado tenía celos del nene, que ya le había pegado en otras oportunidades y sospecha que lo mató para hacer sufrir a su mamá, según confiaron fuentes del caso a Infobae.

¿Cuál es el agravante del homicidio que le endilga entonces? “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación”, reza el inciso 12 del artículo 80 del Código Penal. Y eso es lo que el fiscal Soñora le imputó a Torrico Mendoza, de nacionalidad boliviana, y quien confesó cuando lo descubrieron.

Los testimonios de la mamá y de la abuela de la víctima fueron esclarecedores para la causa. Si bien las fuentes del caso consultadas por este medio confirmaron que el detenido no tiene denuncias previas por violencia de género o familiar, las mujeres relataron que sí era violento con el chiquito. La autopsia al cuerpo de Sebastián convalidó las sospechas. Fue asfixiado.

Todo se desencadenó este sábado. La madre del nene estaba trabajando y Torrico Mendoza quedó a su cuidado en la casa que compartían en el barrio 25 de Mayo de Cuartel V. Así, fue él quien llegó al hospital de Moreno con su hijastro sin signos vitales y dijo que lo había encontrado desmayado. Los médicos intentaron reanimar al niño, pero no pudieron salvarle la vida.

Ante esto, los profesionales de la salud pusieron en duda la versión del padrastro e informaron a la Comisaría Cuartel V de la Policía Bonaerense. De esta manera, la causa llegó al fiscal de Moreno en turno. Así, los investigadores comenzaron a tomar las testimoniales a todo el entorno de la víctima y también al hombre que había llevado a su hijastro al hospital, pero a él lo dejaron para el final.

“Por los dichos de la mamá y de la abuela del nene se terminó cerrando el perfil: era violento con el niño, pero además era celoso del vínculo que su pareja tenía con el chiquito”, expresaron desde el seno de la investigación los primeros indicios que llevarían a la confirmación del horror.

Y agregaron: “Cuando empezó a no cerrar la versión que Torrico Mendoza le había dado a los médicos y se lo confrontó, terminó admitiendo que lo asfixió”. La autopsia confirmó las sospechas al determinar que había sufrido una muerte traumática y cuál había sido la mecánica de muerte.

Ahora, la causa avanza para sostener la hipótesis fiscal del femicidio tranversal (NdeR: tiene el propósito de “hacer sufrir” a una tercera persona con quien el autor tuvo o tiene una relación matrimonial o de pareja) de Emanuel.

