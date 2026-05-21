Crimen y Justicia

Entraron a robar un supermercado en Moreno y un celular caído durante la fuga fue la clave para atraparlos

Cuatro sospechosos fueron detenidos acusados por una serie de asaltos a comercios ocurridos el año pasado. Entre ellos hay un empleado de seguridad privada que habría aportado datos sobre horarios y movimientos de uno de los negocios

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Cayó una banda que cometía entraderas en Moreno: la Policía Bonaerense detuvo a cuatro sospechosos

Un robo a mano armada en un supermercado chino del barrio Las Catonas, en la localidad de Trujui, partido de Moreno, terminó con cuatro sospechosos detenidos luego de que uno de los asaltantes perdiera su celular durante la huida.

El hecho ocurrió en octubre del año pasado, cuando varios delincuentes ingresaron al local ubicado en la avenida Libertador al 4800 y amenazaron a los empleados con un arma de fuego. Se llevaron la recaudación del día, teléfonos celulares y pertenencias de trabajadores y clientes, para luego escapar rápidamente.

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El caso quedó en manos de la ayudantía especializada en robos bajo la modalidad “entradera”, dependiente de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 de Moreno, a cargo de las fiscales Solange Castelli y Érica Chiessi.

La investigación reunió a personal de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense y de la División de Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina. El Juzgado de Garantías N°2, a cargo del juez Gabriel Alberto Castro, intervino en la causa.

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Cayó una banda que cometía entraderas en Moreno
Los cuatro detenidos por las autoridades

Una situación infortuita para los ladrones fue el teléfono que dejó caer uno de ellos en medio del escape. Ese elemento resultó fundamental: a partir del análisis del aparato y de las imágenes de las cámaras de seguridad, sumados a distintos testimonios que se agregaron al expediente, los investigadores pudieron reconstruir la secuencia e identificar a todos los sospechosos.

El primero cayó a fines de diciembre. Fue identificado como Lautaro Rubén Ferreira, de 23 años, hoy preso en el penal de Sierra Chica.

La investigación del asalto al supermercado chino llevó a relacionar ese hecho con otros dos robos de similares características cometidos en la zona entre septiembre y noviembre del mismo año, siempre bajo la misma modalidad. El monto sustraído durante los hechos asciende a nueve millones de pesos.

Se determinó entonces que detrás del violento asalto al supermercado había una banda que cometía este tipo de golpes.

Allanamientos por entradera en Moreno
Elementos secuestrados durante los allanamientos en los que cayeron sospechosos de integrar una banda de ladrones en Moreno

Los detectives avanzaron con la apertura de antenas telefónicas, el análisis de IMEI y SIM de equipos sustraídos, y triangulación de geolocalización. Además, la información obtenida del teléfono incautado permitió determinar los domicilios y movimientos de otros tres sospechosos. Así, fueron a buscarlos.

Los allanamientos se realizaron en las últimas horas en distintos puntos del conurbano bonaerense: uno en El Talar, uno en Moreno, uno en Malvinas Argentinas y tres en Don Torcuato.

Durante los operativos, las autoridades detuvieron a Jorge Adrián López (42) y a Leandro Luis Vera (30). El primero está señalado en la causa como un empleado de seguridad privada que habría aportado datos sobre horarios y movimientos del comercio para facilitar el golpe.

También hubo un cuarto sospechoso arrestado, Carmelo Alfredo Ríos (42), quien al momento del allanamiento estaba vestido de la misma forma que uno de los asaltantes vistos en las filmaciones.

En los procedimientos, además, los agentes secuestraron una pistola 9 mm marca Taurus con municiones, cinco celulares y prendas de vestir similares a las que usaron los autores del robo. No encontraron droga ni vehículos en los domicilios allanados.

Allanamientos por entradera en Moreno
Además de las detenciones, las autoridades incautaron un arma de fuego y municiones

Desde la Fiscalía General del Departamento Judicial de Moreno - General Rodríguez destacaron que el trabajo conjunto y el uso de herramientas técnicas lleva tiempo arrojando resultados en la zona, con varias bandas desarticuladas y un índice de eficacia que duplica el promedio provincial y del Conurbano.

La Ayudantía de Robo con armas fue creada por la Fiscalía General en abril de 2021 y el año pasado la UFI N°7 sumó una nueva agente fiscal y una funcionaria para reforzar su equipo.

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