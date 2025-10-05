Crimen y Justicia

Balearon a un concejal del PRO durante un asalto en Olavarría

Javier Frías, del bloque de Juntos en el Concejo Deliberante de la ciudad bonaerense, fue sorprendido por un delincuente cuando realizaba un reparto particular

Guardar
Javier Frías, el concejal de
Javier Frías, el concejal de Olavarría que fue baleado en un robo

El concejal del PRO Javier Frías, miembro del bloque de Juntos en el Concejo Deliberante de Olavarría, fue baleado durante un asalto registrado este sábado por la mañana.

El hecho ocurrió cuando Frías habría sido interceptado por un delincuente cuando realizaba un reparto particular en inmediaciones de una despensa ubicada sobre Azopardo al 1700, en el barrio Independencia y a raíz de su actividad privada como comerciante. El concejal vende pan al por menor y productos de panadería.

De acuerdo a la información brindada por medios locales, el edil se habría resistido al robo y recibió un disparo en una de sus piernas, causando lesiones en la tibia.

Herido, fue trasladado al Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, donde se encuentra internado con un estado clínico estable y fuera de peligro.

La investigación del caso está a cargo de la UFI Nº 7 del Departamento Judicial Azul, del fiscal Christian Urlézaga. El funcionario judicial dispuso que las actuaciones se realicen de forma conjunta entre la SubDDI, la UTOI, la Comisaría Primera y el Comando de Patrullas local.

El Municipio presta apoyo desde el área de Protección Ciudadana y el Centro de Monitoreo Municipal. El análisis de las cámaras de seguridad de la zona permitió rastrear al agresor, quien ya fue identificado.

Mensajes de apoyo

Luego de que se conociera el hecho, personas allegadas al edil compartieron su pesar y dieron muestras de apoyo en redes sociales.

“Quiero expresar mi más enérgico repudio al violento ataque que sufrió Javier Frías mientras desarrollaba su labor de todos los días”, expresó Andrea Coronel, Delegada del Comité Ejecutivo Nacional de lucha contra la Trata en Ministerio de Seguridad.

“Conozco a Javier desde hace años y hemos trabajado juntos desde el fomentismo. Es una persona valiosa, trabajadora y comprometida, que ha dedicado gran parte de su vida no solo al fomentismo local, sino también al bienestar de los vecinos de nuestra ciudad”, agregó la funcionaria, quien advirtió: “Hechos de esta gravedad no pueden ni deben naturalizarse en Olavarría”.

“Nuestra ciudad siempre se caracterizó por ser una comunidad tranquila, de trabajo y esfuerzo. Sin embargo, la creciente violencia y la inseguridad que golpean hoy a nuestros vecinos son el reflejo de un proceso de “CONURBANIZACION” que rechazamos categóricamente", agregó y cerró: “¡Estamos con vos Javi, pronta recuperación!“.

En la misma línea, el concejal Guillermo Lescano escribió: “Mi solidaridad para Javier Frías y toda su flia. Lamentablemente Olavarría vive en carne propia la conurbanización, tierra de nadie y la desidia del municipio”.

“Pensar que en Sierras Bayas llevaban adelante operativos y despliegues policiales a los camiones y joroban la vida a los que trabajan y se ganan la vida produciendo. En el mientras tanto, los otros, hacen de la suya y le cagan la vida al laburante”, concluyó.

Temas Relacionados

RobosInseguridadOlavarríaúltimas noticias

Últimas Noticias

Hacinamiento y con problemas de control interno: cómo es la cárcel peruana donde “Pequeño J” espera su extradición bajo un régimen de resguardo especial

El presunto autor intelectual de los femicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez permanece alojado en un sector especial del Establecimiento Penitenciario de Cañete, a 144 kilómetros de Lima y conocido por sus altos niveles de hacinamiento

Hacinamiento y con problemas de

Un policía frustró un robo cuando viajaba en un auto de aplicación: mató a uno de los ladrones e hirió a otro

El hecho ocurrió en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. Un tercer asaltante logró escapar y está siendo buscado

Un policía frustró un robo

Tiene 15 años, lo detuvieron por robar en Córdoba y descubrieron que tenían un extenso prontuario delictivo

La captura se dio el sábado por la madrugada, luego de que el menor asaltara a dos mujeres. Ya había sido demorado en otras ocasiones

Tiene 15 años, lo detuvieron

El detalle que encontraron en la casa de Azul Semeñenko, la mujer que lleva casi dos semanas desaparecida en Neuquén

El 24 de septiembre asistió a un turno médico y, al día siguiente, no se presentó a trabajar. Era el día de su cumpleaños. “Estamos preocupadas y asustadas”, aseguraron desde su entorno

El detalle que encontraron en

Una nena de tres años fue internada luego de que fuera atropellada por un tren en Rosario

La menor se encontraba con su madre, cuando ocurrió el incidente. La mujer resultó ilesa y logró trasladar a su hija al hospital más cercano

Una nena de tres años
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una influencer denunció un ataque

Una influencer denunció un ataque antisemita en Palermo: dijo que un hombre quiso golpearla a ella y a su bebé por ser judíos

Hacinamiento y con problemas de control interno: cómo es la cárcel peruana donde “Pequeño J” espera su extradición bajo un régimen de resguardo especial

Peter Lamelas: “Las empresas de EEUU están al borde de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la Argentina”

Coparticipación: qué distritos ganaron y cuáles perdieron en el reparto “secundario” de recursos entre las provincias

La OPEP moderó el aumento de la producción de petróleo para atenuar la caída del precio internacional: por qué le importa a la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Horacio Altuna: “Las mujeres están

Horacio Altuna: “Las mujeres están marcando tendencia y generando nuevas estéticas que enriquecen” a la historieta

Un veterano israelí de 73 años comparó la Guerra de Yom Kippur con Gaza: “Esta es la más larga y más dura que hemos tenido”

Netanyahu ordenó pausar “ciertos ataques” en Gaza antes de las negociaciones con los terroristas de Hamas

Un estudio de Stanford revela cómo se forman los hábitos motores en el cerebro

Tragedia en Indonesia: aumentó a 40 la cifra de muertos tras el colapso de una escuela en Java

TELESHOW
El inesperado viaje de Mauro

El inesperado viaje de Mauro Icardi a Madrid: la foto que despertó las críticas de los fans del Galatasaray

Nuevo parte médico de Thiago Medina: dejó la terapia intensiva después de 3 semanas en grave estado

Por qué Pampita no hizo este año la peregrinación a la Virgen de Luján

El emotivo ruego de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina en su peregrinación a Luján: “Por nuestras hijas”

Patricia Sosa, de liderar la revolución femenina en el rock a aconsejar a las nuevas artistas: “Los haters son un problema grande”