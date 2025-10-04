Su ex vendió un video íntimo por $50 mil a un joven que la amenazó con difundirlo: “Me da cosita hacerte esto”

Una joven fue amenazada luego de que su ex vendiera un video íntimo suyo

Una joven de 25 años denunció que su ex novio vendió un video íntimo suyo por 50 mil pesos a otro joven que después buscó extorsionarla. Ambos terminaron condenados por la Justicia porteña.

La causa comenzó después de que la víctima recibiera mensajes desde una cuenta desconocida de Instagram: le enviaron capturas de un video en el que mantenía relaciones con su ex y la amenazaron con hacerlas públicas si no enviaba más imágenes.

El diálogo entre el extorsionador y la joven se produjo en abril del año pasado. El joven inició la conversación saludando y aclarando que no era publicidad, preguntando si podía hacerle una consulta.

Tras una respuesta cordial de la víctima, le mandó una captura de video y preguntó: “La verdad que quería confirmar si esta sos vos. Y si te molesta que te vean así”.

Sorprendida, ella respondió que no era su imagen. El joven entonces envió una segunda captura: “¿Segura?”. Desconcertada, la joven cuestionó: “¿Por qué tenés esa foto? ¿Quién sos?”. El joven contraatacó: “¿Importa quién soy? Realmente salís muy hermosa”, y sumó una tercera imagen.

Molesta, la joven expresó: “No entiendo por qué tenés esas fotos. Quiero saber. Por favor decime. Me molesta, no te conozco, no sé quién sos”. El joven insistió: “¿Pero sos vos?”, y continuó: “Entendía que querías saber cómo la tengo, pero no sé si te quiero decir... Tengo más si te interesa. Salís en cada una mejor que la anterior”.

En la conversación, ella le dijo que sabía que su ex tenía la filmación, pero no comprendía cómo había llegado a manos del desconocido. Él le respondió: “Merecés saber, siento yo. ¿Qué querés saber primero? Te lo digo”.

Después, intentó que la joven le enviara un audio, a lo que ella se negó. Él amenazó: “No me parece tan grave mi petición. Seguro les va a encantar verte así. Por ahora me porté bien, pero me estoy aburriendo”.

La joven le preguntó por qué hacía eso si ella no le había hecho nada. Él justificó su accionar: “Porque me llamaste mucho la atención”.

Otra parte de la conversación entre la víctima y el extorsionador, en abril del año pasado

La víctima luego ofreció su número de teléfono para que la llamara, pero el joven lo rechazó: “Prefiero mantener la conversación por acá. Lo que sí, me estoy aburriendo”. Ella le aclaró que no pensaba enviarle nada y que solo atendería una llamada.

El joven entonces la presionó: “¿Vos querés que le mande a tus amigos cómo te…? Te voy a contar todo lo que sé si cumplís. No estoy pidiendo nada muy loco”. La joven contestó que ya sabía todo porque se lo habían contado. Él replicó: “Bien por vos. Pero que te vean siendo… tu familia y tus amigos es feo”.

Las amenazas siguieron: “El primer afortunado va a ser... Este video seguro le gusta”. En ese momento, el joven compartió una cuarta foto y escribió: “Dame el okay. Tipo ya no te importa? Me da cosita hacerte esto”.

La denuncia por la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas y amenazas coactivas recayó en la Fiscalía porteña N°10 especializada en violencia de género, a cargo de José Ernesto Sylvié.

Según informaron fuentes judiciales a este medio, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad rastreó la IP asociada con los mensajes y allanó una vivienda en la calle Amenábar, en el barrio porteño de Colegiales, donde secuestraron dispositivos electrónicos.

De esa forma identificaron que el teléfono desde el que enviaron las amenazas lo usaba un joven de 21 años sin relación previa con la víctima.

En el allanamiento confirmaron que el material había sido vendido por el exnovio, quien recibió una condena de seis días de prisión en suspenso. Por su parte, el extorsionador fue imputado y aceptó una probation, además de tener que pagarle a la víctima 1,5 millones de pesos.

Ambos deberán asistir a un taller sobre violencia de género y tienen prohibido contactar a la víctima, conservar el material o volver a difundirlo.

Las misma fuentes remarcaron que, aunque la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento no es delito y solo se considera una contravención, en este caso se aplicaron la Ley Olimpia y la perspectiva de género para avanzar con la imputación, la condena y las restricciones para los responsables.