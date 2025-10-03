Crimen y Justicia

Rosario: un enfermero de PAMI fue acusado de robar fentanilo y venderlo para consumo personal

Luis Emmanuel Benavídez quedó preso este viernes imputado por comercializar sustancias que había sustraído del Policlínico PAMI II. Uno de sus clientes se suicidó con un medicamento que le proveyó con la advertencia de que era “muy fuerte”

Por Agustín Lago

El acusado habría vendido bromuro
El acusado habría vendido bromuro de vecuronio a un cliente con consumo problemático, quien luego se suicidó con la sustancia

Un enfermero del Pami II de Rosario fue acusado este viernes por haber comercializado al menos desde marzo de 2023 a la fecha fentanilo y otros medicamentos que sustraía del policlínico para posteriormente comercializarlo de manera clandestina. Luis Emmanuel Benavídez (42) quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de 150 días, según resolvió el juez de Garantías Román Lanzón.

Los fiscales Matías Mené, Soledad García –bajo la coordinación del fiscal Javier Arzubi Calvoy Martín Uriona de la Procunar llevaron adelante la imputación del hombre que fue detenido el pasado martes en allanamientos que se hicieron en Rosario y en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.

En el domicilio particular del sospechoso Gendarmería incautó cuatro ampollas de fentanilo, 98 jeringas, cuatro cajas que contenían 24 frascos de bromuro de vecuronio (de 10 miligramos cada uno), cinco cajas de blokium, dos blíster de metformina clorhídrico y 30 cajas de furosemida.

Una de las pruebas que exhibió el fiscal Mené fue una conversación telefónica que en 2023 mantuvo el imputado con un cliente, que tenía consumo problemático de estupefacientes y que lo tenía agendado en su teléfono como “Luis Falopa” o “Luisfa”.

Según la acusación, el 9 de agosto, ante la falta de fentanilo, Benavídez le vendió al cliente bromuro de vecuronio –de exclusivo uso hospitalario– ante la sugerencia de que era “más fuerte”.

“Preparate la ampolla de 10. Sacá un centímetro. Después volvelo a cargar porque si no va a quedar concentrado y te vas a pasar para el otro lado. Hacete de a poco. Cualquier cosa avisame”, le dijo el enfermero a su comprador.

El enfermero imputado trabajaba en el Policlínico Pami II de Rosario

Dos días después, el cliente fue hallado muerto en su domicilio, donde había dejado una carta de despedida. Al lado del cuerpo se halló un envase de bromuro de vecuronio de 10 miligramos, lo cual se infiere que usó la sustancia comercializada de manera clandestina para poder hacerlo.

Benavídez, que trabaja en el Pami desde 2014, fue imputado por comercialización de estupefacientes y sustancias medicinales peligrosas para la salud y peculado. Pero también le atribuyeron la tenencia de una pistola Bersa calibre 22 que fue encontrada en su propiedad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.

En la sala de la audiencia también estuvo presente parte de la familia del rosarino que falleció como consecuencia del consumo de bromuro de vecuronio, como muestra de apoyo a la investigación del Ministerio Público Fiscal y la Procunar.

El defensor particular del enfermero, Gonzalo Rucci, solicitó que la medida cautelar se cumpla en modalidad domiciliaria, para lo cual ofreció una garantía personal, caución económica y firmas diarias ante la Oficina Judicial, cuestión que fue rechazada por el juez Lanzón.

