Detuvieron a un enfermero de PAMI por la venta ilegal de anestésicos y de fentanilo

Lo informó la Unidad Fiscal de Rosario en el marco de una causa donde se investiga el tráfico ilícito de estupefacientes y la comercialización de sustancias medicinales peligrosas

Por Agustín Lago

Lo secuestrado por los investigadores
La Unidad Fiscal Rosario informó la detención de un enfermero del PAMI local vinculado a la comercialización de medicamentos de venta prohibida para particulares, entre ellos fentanilo.

El expediente tramita ante el Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, donde los fiscales Javier Arzubi Calvo, Matías Mené, Martín Uriona y Soledad García, con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Matías Scilabra; investigan el tráfico ilícito de estupefacientes, en particular ampollas de fentanilo y la comercialización de sustancias medicinales peligrosas.

La investigación se centra en una persona identificada como L.E.B., quien "sustraería esas sustancias en abuso de sus funciones como enfermero del Policlínico PAMI 2 de Rosario, donde se desempeña laboralmente desde el año 2014”, se informó.

Una de las ampollas secuestradas
De acuerdo al legajo, en 2023 el enfermero habría vendido ampollas de fentanilo a un joven de Rosario, a quien también le suministró otra sustancia de la que disimuló su carácter nocivo.

Según se investiga, ese joven falleció en agosto de ese año, aparentemente, por el consumo de esas drogas.

Casualmente, en la casa del investigado se incautaron ampollas de fentanilo y bromuro de vecuronio -que se usa para facilitar la anestesia durante las operaciones-.

En total fueron cuatro los allanamientos que se hicieron en domicilios relacionados al enfermero detenido. Todos estuvieron a cargo de Gendarmería, a través del Escuadrón de Operaciones Antidrogas, UESPROJUD y SEINAROS Rosario.

Los investigadores no solo incautaron
En el derrotero de la causa brindó colaboración la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral (UFI-PAMI) y el Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario.

Se espera que el enfermero sea llevado a audiencia este miércoles ante el juez de Garantías, Román Lanzón.

Noticia en desarrollo

