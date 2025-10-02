Crimen y Justicia

Rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa en el centro de Rosario

La víctima, de 36 años, fue encontrada este jueves en uno de los dos allanamientos que llevó a cabo la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal

Por Agustín Lago

El lugar allanado

Una impactante historia se conoció este jueves en Rosario, cuando la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal rescató a una mujer que estuvo reducida a la servidumbre desde sus 14 años hasta la actualidad, que tiene 36.

El lugar donde rescataron a la víctima, que fue esclavizada por 22 años, fue una casa de barrio Martín de Rosario, en la zona donde se encuentra el Monumento Nacional a la Bandera.

Por una investigación de los fiscales federales Javier Arzubi Calvo, María Virginia Sosa, Soledad García y Andrés Montefeltro, la Policía Federal hizo dos operativos. Uno, en Montevideo al 100, donde se encontró a la víctima, que había sido traída en contra de su voluntad desde Corrientes cuando era adolescente.

En el inmueble situado a metros del Parque Urquiza no fueron encontradas las dos mujeres que están bajo investigación. En tanto, en Pueblo Esther se hizo otro procedimiento, donde los agentes incautaron un revólver y un rifle.

De acuerdo a los indicios recolectados, la víctima fue obligada a hacer tareas domésticas y estar al cuidado de personas mayores, tareas por las que nunca percibió remuneración.

La víctima únicamente tenía permitido salir del domicilio para hacer los mandados.

En los operativos, que fueron autorizados por el juez de Garantías Román Lanzón, también se dispuso la presencia de un grupo de psicólogos para trabajar con la víctima.

Los fiscales coordinaron las tareas con la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y la Defensoría del Pueblo.

Noticia en desarrollo

