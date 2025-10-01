Detuvieron en Balcarce a un hombre que estuvo seis años prófugo por un robo en Mar del Plata

La calle 18 entre 15 y la avenida Favaloro donde fue detenido el prófugo (Google Maps)

Un operativo de control vehicular desarrollado por personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce derivó en la detención de un hombre de 27 años sobre el que pesaba un pedido de captura vigente desde junio de 2019.

El procedimiento se llevó a cabo con el respaldo del equipo de Tránsito y bajo la coordinación del Centro de Monitoreo, tras recibir información clave que permitió la localización e identificación del individuo requerido por la Justicia.

La aprehensión se concretó en la calle 18, entre avenida Favaloro y calle 15, zona céntrica de la ciudad. Los oficiales intervinientes interceptaron a un joven cuya actitud llamó la atención durante un control rutinario. Al solicitar sus datos y cotejar la información en el sistema, constataron la existencia de un pedido de captura en su contra, emitido hacía años por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata.

El pedido judicial se relaciona con una causa por robo agravado por la comisión en poblado y en banda, el uso de arma de fuego y la participación de menores de edad, de acuerdo con la información del portal 0223.

Las autoridades de la comisaría informaron que el sujeto detenido, cuya identidad no fue difundida por cuestiones legales, fue inmediatamente reducido y puesto a disposición de la Justicia tras confirmar la solicitud de captura activa.

De manera protocolar, se procedió a comunicar el resultado del procedimiento al juez Alexis Simaz, titular del juzgado de la causa original, quien requirió la detención inmediata del individuo.

La carátula del expediente corresponde con “robo agravado por su comisión en poblado y en banda, por la utilización de arma de fuego y por la intervención de menores”.

En este contexto, será trasladado hoy a los tribunales de Mar del Plata para prestar declaración indagatoria, conforme lo estableció el magistrado interviniente.

Tras la detención fue trasladado a la comisaría local y hoy declarará en los Tribunales de Mar del Plata

Detuvieron a un prófugo por homicidio por el robo de una camioneta en Barracas

Hace dos semanas, la Policía de la Ciudad detuvo en el barrio de Barracas a dos sospechosos con un extenso historial delictivo, uno de ellos con un pedido de captura vigente por homicidio simple, luego de que robaran a mano armada la camioneta de una mujer que trabaja como chofer de una aplicación de viajes.

Entre ambos detenidos acumulaban 16 antecedentes penales, en su mayoría cometidos cuando eran menores.

El robo que culminó con los arrestos se registró el miércoles 10 de septiembre, alrededor de las 21.30, en la intersección de California y Río Limay, donde una mujer de 46 años denunció que cinco delincuentes armados la abordaron y le sustrajeron su camioneta Chevrolet Tracker blanca.

Tras el asalto, los delincuentes escaparon por la calle Magaldi rumbo a Iriarte. Inmediatamente, se irradió la alerta y comenzó una persecución por parte de móviles policiales. En medio del operativo, un patrullero chocó con un colectivo de línea en la intersección de Iriarte y Vélez Sársfield.

Finalmente, los oficiales hallaron el vehículo frente a la terminal de la Línea 60, en Santa Elena 1168, y lograron detener a dos de los sospechosos, mientras que la víctima resultó ilesa.

Uno de los aprehendidos fue identificado como F. F., de 18 años, domiciliado en el barrio de La Boca. Según registros oficiales, acumulaba cuatro causas: tenencia de estupefacientes para consumo personal (julio de 2025), y tres robos cometidos entre mayo y octubre de 2024. Además, figuraban medidas vigentes por causas de robo bajo la órbita de los Juzgados de Menores N°7 y N°1 de la Capital Federal.

El otro detenido fue F. D. P., de 21 años, domiciliado en Barracas. Su historial resultó más amplio: siete causas en la Ciudad que incluían múltiples robos entre 2021 y 2024, así como infracciones por “cuidar coches sin autorización”. Sin embargo, la situación más grave era un pedido de captura vigente desde el 30 de abril de 2025 por homicidio simple, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7.