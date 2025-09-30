Crimen y Justicia

Simularon un allanamiento y robaron valijas repletas de dinero de una financiera en Francisco Álvarez

La banda irrumpió en el complejo empresarial fingiendo ser de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Se apoderaron de dinero y objetos de valor. Huyeron tras un tiroteo en el estacionamiento

Delincuentes armados realizaron un falso operativo y asaltaron una financiera en Francisco Álvarez (Video: @Hechosanderecho)

Una banda de delincuentes es intensamente buscada tras realizar un falso allanamiento en una financiera del Conurbano bonaerense, haciéndose pasar por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y robando dinero en efectivo.

El episodio tuvo lugar la mañana del lunes en el Polo Empresarial, situado en el kilómetro 41 del Acceso Oeste, en la localidad de Francisco Álvarez.

Los asaltantes, vestidos con uniformes similares a los de la PSA, se presentaron en la recepción del establecimiento y exhibieron una supuesta orden de allanamiento. Durante el desarrollo del operativo simulado, los individuos revelaron su verdadera identidad y comunicaron que se trataba de un asalto.

“Entraron dos sujetos vestidos de policías de la Federal. Golpearon en una primera puerta de ingreso al lugar, pero al llegar a la segunda directamente la patearon y sacaron armas para avisar que era un robo”, detallaron las fuentes consultadas por Primer Plano Online.

Se hicieron pasar por policías, simular un allanamiento y robaron una financiera en Francisco Álvarez

El botín incluyó varias valijas con dinero, aunque hasta el momento no se precisó el monto sustraído. Además, los asaltantes se apoderaron de teléfonos móviles y otros objetos de valor que encontraron en el lugar.

La secuencia delictiva no terminó allí: al llegar al estacionamiento del centro comercial, los delincuentes interceptaron a un automovilista que pasaba por la zona y le robaron el vehículo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que subieron cuatro personas al automóvil, todas con el rostro cubierto. En un intento desesperado por frustrar la huida, el propietario de la firma asaltada arrojó un palo contra el parabrisas del vehículo, aunque no logró impedir la fuga de los delincuentes con el dinero.

Según informaron desde Noticias Argentinas, en el momento de la huida se produjo un intercambio de disparos entre los delincuentes y el personal de seguridad del Polo Empresarial.

El vehículo robado fue hallado abandonado y está siendo sometido a peritajes para el levantamiento de huellas, según confirmaron voceros de la investigación. El fiscal Federico Soñora de la UFI N.º 4 de Moreno dispuso la revisión de las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de los atacantes y avanzar en la identificación de los responsables.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de los responsables, quienes lograron escapar tras el enfrentamiento armado.

Se apoderaron de dinero y objetos de valor. Huyeron tras un tiroteo en el estacionamiento

Hace poco más de una semana, se registró un hecho similar en una fábrica de Santa Fe, donde un grupo de ladrones simularon ser policías y organizaron un robo millonario: se llevaron 18 millones de pesos.

El episodio ocurrió en la sede de PlastiTec, situada en Las Malvinas al 2700, donde tres individuos descendieron de un vehículo sin patente y se presentaron ante el propietario de la firma. Todos vestían uniformes policiales, pasamontañas, chalecos antibalas y portaban armas, de acuerdo con el relato brindado por la víctima.

En ese momento, los asaltantes exhibieron una supuesta orden de allanamiento bajo la acusación de “lavado de dinero” y accedieron directamente a la oficina principal, donde se encontraban el dueño junto a un amigo. Una vez en el despacho, los falsos agentes exigieron la entrega de dinero.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, el titular de la PyME declaró que les entregó un total de 18.000.900 pesos. Asimismo, indicó los delincuentes no recurrieron a la violencia física ni realizaron amenazas explícitas que durante todo el procedimiento.

Antes de abandonar el lugar, los impostores informaron que, por indicación de su superior, no efectuarían detenciones. Para reforzar la apariencia de legalidad, dejaron una “constancia” del secuestro del dinero en un documento que aparentaba ser un formulario de cadena de custodia, con la sigla del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La intervención inicial estuvo a cargo del personal de la comisaría 24ª, que notificó lo ocurrido a la Fiscalía de turno para dar inicio a la investigación. No obstante, por el caso todavía no habría personas identificadas y/o detenidas.

