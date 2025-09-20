Crimen y Justicia

Simularon ser policías y organizaron un robo millonario a una fábrica de Santa Fe: se llevaron 18 millones de pesos

Tras ingresar a la oficina principal, los ladrones se llevaron el dinero en el marco de una supuesta causa por lavado de dinero. Todavía no hay detenidos por el hecho

Guardar
Los ladrones estaban disfrazados como
Los ladrones estaban disfrazados como policías y fingieron realizar un allanamiento

La Justicia de Santa Fe inició una búsqueda para dar con el paradero de un grupo de delincuentes disfrazados de policías que fingieron realizar un procedimiento judicial e irrumpieron en una fábrica de plásticos en Granadero Baigorria. El dueño de la empresa denunció que se llevaron más de 18 millones de pesos en efectivo.

El episodio ocurrió en la mañana del viernes en la sede de PlastiTec, situada en Las Malvinas 2763, donde tres individuos descendieron de un vehículo sin patente y se presentaron ante el propietario de la firma. Todos vestían uniformes policiales, pasamontañas, chalecos antibalas y portaban armas, de acuerdo con el relato brindado por la víctima.

En ese momento, los asaltantes exhibieron una supuesta orden de allanamiento bajo la acusación de “lavado de dinero” y accedieron directamente a la oficina principal, donde se encontraban el dueño junto a un amigo. Una vez en el despacho, los falsos agentes exigieron la entrega de dinero.

De acuerdo a la información publicada por Rosario3, el titular de la PyME declaró que les entregó un total de 18.000.900 pesos. Asimismo, indicó los delincuentes no recurrieron a la violencia física ni realizaron amenazas explícitas que durante todo el procedimiento.

Por el momento, no hay
Por el momento, no hay detenidos (Télam)

Antes de abandonar el lugar, los impostores informaron que, por indicación de su superior, no efectuarían detenciones. Para reforzar la apariencia de legalidad, dejaron una “constancia” del secuestro del dinero en un documento que aparentaba ser un formulario de cadena de custodia, con la sigla del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La intervención inicial estuvo a cargo del personal de la comisaría 24ª, que notificó lo ocurrido a la Fiscalía de turno para dar inicio a la investigación. No obstante, por el caso todavía no habría personas identificadas y/o detenidas.

Irrumpieron en una casa y robaron 38 mil dólares en efectivo

A principios de septiembre, se registró un robo millonario en la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, cuando una banda ingresó a una casa de la zona y se llevó un botín de 38 mil dólares en efectivo y varios elementos de valor.

El caso fue denunciado por un hombre de 64 años, dueño de una vivienda ubicada en la calle 9 de Julio al 1500, quien relató que los asaltantes forzaron una reja mientras cenaba fuera de su domicilio. Horas después, regresó y descubrió que la casa estaba completamente revuelta.

De esta manera, el propietario constató la sustracción de un revólver calibre 22 corto, 38.000 dólares en efectivo, alhajas de oro y plata, y un teléfono celular. “La vivienda se encontraba en total desorden”, declaró el denunciante, quien también remarcó la gravedad de la pérdida de objetos de valor sentimental y económico.

La zona en la que
La zona en la que se encontraba la casa afectada

La serie de robos no se limitó a este caso, ya que otro episodio tuvo lugar en una fábrica de alimentos para mascotas situada sobre la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Alvear. En este hecho, los delincuentes habrían ingresado durante la madrugada tras forzar una puerta, se llevaron computadoras y diversos dispositivos electrónicos.

Un tercer incidente se produjo en el domicilio de un ex jefe policial, ubicado en las inmediaciones de Pasaje Vilazar al 3100. En esta oportunidad, los ladrones sustrajeron una computadora portátil y una pistola calibre .40. Este hecho también fue reportado a las fuerzas de seguridad y se investiga si guarda relación con los otros robos ocurridos en la misma franja horaria y bajo un patrón similar.

La reiteración de estos ataques, que afectaron a distintos perfiles de víctimas y propiedades, incrementó la preocupación entre los habitantes de la región. Por este motivo, las investigaciones continúan, con la policía abocada a la revisión de registros fílmicos y a la toma de declaraciones para esclarecer los hechos y dar con los autores de esta serie de entraderas.

Temas Relacionados

Santa FeGranadero BaigorriaRobo millonarioÚltimas noticias

Últimas Noticias

Su ex desapareció con su bebé durante una visita y pasó más de ocho meses sin ver a su hijo: cómo lo recuperó

Cristian Francisco, de 25 años, fue atrapado durante un control policial en San Vicente. Su vehículo tenía pedido de secuestro por orden del juez que lo buscaba para que restituya al niño. Le encontraron drogas y armas

Su ex desapareció con su

Chocó a un grupo de amigos, mató a dos y fue detenido tras cuatro meses prófugo

Una tercera víctima resultó gravemente herida. Embistieron a los tres cuando se retiraban de un ensayo musical en Melchor Romero. El conductor huyó a pie tras dejar su camioneta abandonada

Chocó a un grupo de

Accidente trágico en la Ruta 11: murió un médico en un choque frontal entre un auto y una camioneta

La víctima fatal tenía 57 años. Además, un joven de 28 sufrió una fractura de clavícula. El siniestro ocurrió entre las localidades de Mar de Ajó y Pinamar

Accidente trágico en la Ruta

Como sigue la investigación del hombre que murió tras un forcejeo con la policía de Vicente López: la pericia clave que falta

Octavio Buccafusco, hermano de un famoso bailarín, falleció de un paro cardíaco en la equina de la avenida Maipú y la calle Güemes. La Justicia por ahora descarta que haya habido responsabilidad de los agentes en el hecho

Como sigue la investigación del

Retuvo a su hija y a su pareja en su departamento y ahora lo imputarán por privación ilegítima de libertad: cómo liberaron a las víctimas

El hecho ocurrió en las últimas horas en Parque Patricios. El sospechoso quedó detenido. Tenía antecedentes por violencia de género

Retuvo a su hija y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo hacer un barrilete en

Cómo hacer un barrilete en casa, paso a paso

La ciudad con encanto rural y arroyos a menos de 70 km de CABA para conocer en primavera

Más de diez provincias estarán bajo alerta por lluvias y tormentas en la víspera de primavera

Por qué se frenó el consumo de electrodomésticos pese a la baja de precios y cuáles son los rubros más afectados

Período clave: un informe analizó vencimientos de deuda y recursos para afrontarlos hasta fines de 2026

INFOBAE AMÉRICA
Cinco escándalos que marcaron la

Cinco escándalos que marcaron la vida y la caída de María Antonieta, la reina más polémica de Francia

Botrading: el caso que podría llevar a Luis Arce a un juicio de responsabilidades por presunta corrupción en Bolivia

Thomas Greven, politólogo alemán: “El cortafuegos contra la extrema derecha en Europa ya se ha roto”

Rusia lanzó un ataque masivo con 580 drones y 40 misiles contra Ucrania: hay al menos tres muertos y decenas de heridos

“Hoy todo mi núcleo familiar sufre”, la incansable lucha de la madre del médico detenido por la dictadura de Ortega en Nicaragua

TELESHOW
Valentino Rossi y el sueño

Valentino Rossi y el sueño cumplido en La Voz Argentina: “El escenario siempre me hizo sentir valioso”

Connie Isla y su experiencia en TikTok: “Me casé y pensaron que era un videoclip”

Roque Narvaja, un creador de hits: “No creo en la transpiración, creo en la inspiración más profunda”

Torta decorada, ramo de flores y mucho amor: Las Trillizas de Oro festejaron el cumpleaños de su madre

Lali brilló con un look sofisticado en la inauguración del Festival de Cine San Sebastián