Simularon ser policías y organizaron un robo millonario a una fábrica de Santa Fe: se llevaron 18 millones de pesos

Los ladrones estaban disfrazados como policías y fingieron realizar un allanamiento

La Justicia de Santa Fe inició una búsqueda para dar con el paradero de un grupo de delincuentes disfrazados de policías que fingieron realizar un procedimiento judicial e irrumpieron en una fábrica de plásticos en Granadero Baigorria. El dueño de la empresa denunció que se llevaron más de 18 millones de pesos en efectivo.

El episodio ocurrió en la mañana del viernes en la sede de PlastiTec, situada en Las Malvinas 2763, donde tres individuos descendieron de un vehículo sin patente y se presentaron ante el propietario de la firma. Todos vestían uniformes policiales, pasamontañas, chalecos antibalas y portaban armas, de acuerdo con el relato brindado por la víctima.

En ese momento, los asaltantes exhibieron una supuesta orden de allanamiento bajo la acusación de “lavado de dinero” y accedieron directamente a la oficina principal, donde se encontraban el dueño junto a un amigo. Una vez en el despacho, los falsos agentes exigieron la entrega de dinero.

De acuerdo a la información publicada por Rosario3, el titular de la PyME declaró que les entregó un total de 18.000.900 pesos. Asimismo, indicó los delincuentes no recurrieron a la violencia física ni realizaron amenazas explícitas que durante todo el procedimiento.

Por el momento, no hay detenidos (Télam)

Antes de abandonar el lugar, los impostores informaron que, por indicación de su superior, no efectuarían detenciones. Para reforzar la apariencia de legalidad, dejaron una “constancia” del secuestro del dinero en un documento que aparentaba ser un formulario de cadena de custodia, con la sigla del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La intervención inicial estuvo a cargo del personal de la comisaría 24ª, que notificó lo ocurrido a la Fiscalía de turno para dar inicio a la investigación. No obstante, por el caso todavía no habría personas identificadas y/o detenidas.

Irrumpieron en una casa y robaron 38 mil dólares en efectivo

A principios de septiembre, se registró un robo millonario en la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, cuando una banda ingresó a una casa de la zona y se llevó un botín de 38 mil dólares en efectivo y varios elementos de valor.

El caso fue denunciado por un hombre de 64 años, dueño de una vivienda ubicada en la calle 9 de Julio al 1500, quien relató que los asaltantes forzaron una reja mientras cenaba fuera de su domicilio. Horas después, regresó y descubrió que la casa estaba completamente revuelta.

De esta manera, el propietario constató la sustracción de un revólver calibre 22 corto, 38.000 dólares en efectivo, alhajas de oro y plata, y un teléfono celular. “La vivienda se encontraba en total desorden”, declaró el denunciante, quien también remarcó la gravedad de la pérdida de objetos de valor sentimental y económico.

La zona en la que se encontraba la casa afectada

La serie de robos no se limitó a este caso, ya que otro episodio tuvo lugar en una fábrica de alimentos para mascotas situada sobre la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Alvear. En este hecho, los delincuentes habrían ingresado durante la madrugada tras forzar una puerta, se llevaron computadoras y diversos dispositivos electrónicos.

Un tercer incidente se produjo en el domicilio de un ex jefe policial, ubicado en las inmediaciones de Pasaje Vilazar al 3100. En esta oportunidad, los ladrones sustrajeron una computadora portátil y una pistola calibre .40. Este hecho también fue reportado a las fuerzas de seguridad y se investiga si guarda relación con los otros robos ocurridos en la misma franja horaria y bajo un patrón similar.

La reiteración de estos ataques, que afectaron a distintos perfiles de víctimas y propiedades, incrementó la preocupación entre los habitantes de la región. Por este motivo, las investigaciones continúan, con la policía abocada a la revisión de registros fílmicos y a la toma de declaraciones para esclarecer los hechos y dar con los autores de esta serie de entraderas.