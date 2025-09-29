Crimen y Justicia

Triple femicidio narco, en vivo: las claves de la causa que investiga los homicidios de Lara, Brenda y Morena

Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron halladas descuartizadas en una casa de Florencio Varela tras cinco días desaparecidas. Todas las novedades del caso

Brenda del Castillo, Morena Verdi
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) fueron encontrados el pasado miércoles a la madrugada en un allanamiento en Villa Vatteone, partido bonaerense de Florencio Varela, luego de permanecer cinco días desaparecidas. Habían sido torturadas, descuartizadas y enterradas.

Por el crimen, hasta el momento, hay seis detenidos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27) -estos cuatro ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero-, mientras que en las últimas horas fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro y Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, las jóvenes fueron invitadas a una fiesta en el Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, pero en realidad cayeron en una trampa y terminaron en una casa del sur del conurbano, donde serían asesinadas.

Ahora, la Justicia busca dar con “Pequeño J”, un supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las tres mujeres. Identificado al mismo tiempo como Julio Valdeverde y Julio Noguera, se sabe que tiene 23 años y es peruano.

Hasta el momento, la hipótesis es que el hombre -desconocido para las autoridades- contrató sicarios para asesinar a Lara, Brenda y Morena tras un robo de dinero y cocaína. En esta nota, las últimas noticias del caso.

Qué se sabe del triple femicidio narco a cinco días del hallazgo de los cuerpos

La causa, ahora en manos del fiscal de Homicidios de La Matanza Adrián Arribas, avanzó en las últimas horas con detenidos. Sigue la búsqueda de “Pequeño J” y su ladero por los homicidios de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi

Cecilia Di Lodovico

Por Cecilia Di Lodovico

A cinco días del macabro hallazgo de los cuerpos mutilados de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) la causa, ahora en manos del fiscal de Homicidios de La Matanza Adrián Arribas, avanza con una serie de procedimientos en busca de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J” y su ladero, Matías Agustín Ozorio. Ambos compartirían la figura de coautoría del crimen.

Tusi, un búnker “tomado a sangre y fuego” y un séquito de “perros”: el ministro de Seguridad dio detalles sobre el triple femicidio

Javier Alonso contó que además de Pequeño J y Miguel Ozorio hay otros cuatro prófugos en la causa por los asesinatos, que ya tiene un sexteto de detenidos

El ministro de Seguridad bonaerense,
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso

Javier Alonso, el ministro de Seguridad bonaerense, dio precisiones este domingo sobre la causa en la que se investiga el triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). El funcionario no sólo advirtió que hay otros cuatro “prófugos”, además de “Pequeño J” y su ladero Miguel Ozorio; también dijo que la droga con la que el principal sospechoso pretendía hacerse fuerte en el barrio porteño del Bajo Flores y desembarcar en la localidad de Florencio Varela era Tusi. Y comentó que son varias las personas que han testificado que “vieron el video” sobre el crimen de las chicas.

El triple femicidio de Florencio Varela y la bronca del papá de Brenda: “No lo va a encontrar la Policía y la justicia, yo lo voy a encontrar”

Lionel del Castillo descree de la teoría que inculpa a “Pequeño J” como mano ejecutora detrás de los homicidios. Su familia este domingo cortó la rotonda de La Tablada

Triple femicidio de Florencio Varela: la palabra de Leonel, el papa de Brenda

Los familiares de Brenda del Castillo y Morena Verdi, dos de las tres víctimas de los femicidios en Florencio Varela, cortaron este domingo por la tarde la misma rotonda de La Tablada, donde el 19 de septiembre pasado las tres chicas abordaron una camioneta Chevrolet Tracker que las llevaría a las manos de sus asesinos.

