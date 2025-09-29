Triple femicidio narco: el misterio del auto de apoyo y el bache temporal que incrimina a su dueño

El auto que conducía Sotacuro

Víctor Lázaro Sotacuro espera a ser indagado por el fiscal Adrián Arribas, que investiga los brutales crímenes de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), luego de ser capturado en un hostal de Villazón, muy cerca de la frontera con Bolivia, en La Quiaca.

Hasta ese punto limítrofe llegó en un micro de un tour de compras, luego de escapar de la 1-11-14, donde reside. Según él, huyó por miedo. Aseguró que lo amenazaron de muerte. Según la investigación, está implicado en los femicidios y decidió fugarse.

Antes, el domingo 21 de septiembre -dos días después de las ejecuciones narco- dejó abandonado el VW Fox que lo vincula al caso. Dio dos referencias: La Rioja y San Telmo. Aunque ese auto aún no se encontró, el abogado de Sotacuro, Guillermo Endi, aseguró en diálogo con Infobae que su sobrina lo entregará a la Justicia.

Desentrañar el rol de Sotacuro en el caso es clave, debido a que los investigadores creen que el Fox fue el auto de apoyo que acompañó a la camioneta Chevrolet Tracker en la que se subieron las víctimas el 19 de septiembre. Horas más tarde, las matarían.

El vehículo del peruano atrapado en Villazón tiene adjudicada otra posible función tras el brutal desenlace: creen que podría haber trasladado a los sicarios o a personas que presenciaron los crímenes.

Incluso, no descartan que él mismo haya estado en el lugar. Por esa razón, extrajeron muestras debajo de sus uñas para cotejar con el ADN de Lara, Morena y Brenda.

Lo cierto es que cámaras de seguridad registraron su paso por inmediaciones de la casa de Florencio Varela, donde ocurrió la masacre antes y después del crimen. ¿Cómo lo explica su abogado? Endi tuvo contacto con la sobrina de su defendido, de nombre Florencia. Asegura que es la mujer que se ve por la ventanilla del auto en la fotografía que acompaña esta nota. Por esa razón, hace un relato de lo que ocurrió esa noche.

De acuerdo a sus dichos, ese día al mediodía ella y un amigo de nombre Diego usaron el vehículo para hacer trámites en capital. Luego, por la noche, su tío le pidió a ambos que lo acompañaran a buscar a una persona, supuestamente a un albañil, a Florencio Varela. El viaje había sido contratado por un vecino del barrio del que no supo dar más precisiones. También habló de una fiesta.

Llegaron a un kiosco y esperaron por varias horas hasta que, siempre según su versión, la pareja de Diego lo llamó y le pidió, por celos, que volviera al barrio del Bajo Flores. Los tres volvieron, Florencia se quedó y, aunque no lo puede confirmar, el abogado cree que su cliente regresó a las inmediaciones de la casa donde se cometió la masacre a esperar al pasajero.

Endi asegura que posee los comprobantes del recorrido previo, que presentará en la Justicia. Efectivamente, cuenta con comprobantes de Mercado Pago que confirman que el vehículo traspasó el Peaje Alberti a las 21:02 del 19 de septiembre. A las 21.10, pasó el peaje de Dock Sud, al que volvió a atravesar a las 00.48. Todos pagados por su sobrina.

A la investigación le tocará esclarecer el rol de las personas a bordo del vehículo.

Ahora bien, el defensor admite qué no sabe qué hizo Sotacuro desde la 1.30 a las 5 de la madrugada del sábado 20 de septiembre, un lapso temporal que coincide con los asesinatos, cuando regresó a la 1-11-14.

El propio sospechoso dio pistas cuando lo detuvieron en Bolivia. Fuentes del caso aseguraron que fue al punto de encuentro y que de la casa salieron dos hombres, de aspecto joven, con barbijo, ropa manchada y plástico en las zapatillas. No dijo dónde los llevó. Los detectives no le creyeron. Notaron, además, que tenía las manos lastimadas.