Crimen y Justicia

Cómo identificaron al temible “Pequeño J”: su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre

La pista de los teléfonos celulares, una testigo clave y los relatos de los detenidos permitieron al fiscal Adrián Arribas llegar al nombre del supuesto ideólogo del triple femicidio

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

Guardar
El pasaporte peruano de "Pequeño
El pasaporte peruano de "Pequeño J"

Ayer viernes, al filo de la medianoche, la identidad de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de ser el cerebro del bestial triple femicidio de Florencio Varela, dejó de ser un misterio. Las autoridades de la Policía Bonaerense lo reconocieron como Tony Janzen Valverde Victoriano, oriundo del departamento La Libertad, al noroeste de Perú, de 20 años de edad. Ahora, Valverde Victoriano es un prófugo: el fiscal que lo persigue, Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, pidió su captura a nivel internacional, en un expediente donde interviene la también fiscal Lorena Pecorelli, que juró en el cargo esta semana.

Ahora, ¿cómo identificaron a Valverde Victoriano? Hubo una serie de pistas, aseguran fuentes del caso a Infobae. Los cuatro detenidos en el expediente se negaron a declarar. Sin embargo, estos sospechosos hablaron extraoficialmente. El nombre del joven narco apareció allí por primera vez. Luego, Arribas llegó a un testigo clave en el expediente, que proveyó una serie de datos sumamente precisos. Poco después, obtuvo el último número de teléfono del prófugo.

Así, los fiscales requirieron la triangulación de antenas de telefonía celular. Este análisis permitió determinar que “Pequeño J” se reunió antes y después del 20 de septiembre a la madrugada -cuando Brenda, Morena y Lara fueron asesinadas- con Matías Ozorio, su presunto ladero, también buscado con una alerta roja de Interpol. Para Arribas, Ozorio estuvo presente él mismo en el triple crimen como garante de los asesinatos ordenados por el narco. Si el capo de 20 años estuvo durante los crímenes es algo que queda por determinarse.

Matías Ozorio, ladero de "Pequeño
Matías Ozorio, ladero de "Pequeño J"

El celular de “Pequeño J”, también, permitió en la noche del viernes allanar su último aguantadero, una cueva en Isidro Casanova, jurisdicción de La Matanza. Allí, la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense secuestró documentación, una pistola calibre .40 y un pantalón con manchas de sangre, que podrá analizarse para determinar si esa sangre corresponde a las tres víctimas de Florencio Varela.

Arribas, por su parte, tomó contacto con autoridades peruanas, que confirmaron que Valverde tiene ya un prontuario en su país. “Al parecer, ya era bastante pesado allá”, asegura una fuente crucial en el caso.

En la noche del miércoles, la Policía Bonaerense allanó la Villa Zavaleta, en busca de “Pequeño J”, bajo la sospecha de que el narco tendría familiares allí que lo refugiaban. Se cree que Valverde entró de forma ilegal país, tal como Miguel Ángel Villanueva Silva, detenido en un hotel alojamiento a comienzos de esta semana, peruano también.

Villanueva Silva, según fuentes policiales, habría sido clave en el asentamiento ilegal de Valverde en Argentina. Tal como el joven narco, el detenido no figura en ningún expediente de la Argentina que investigue el tráfico de drogas. Con respecto a Valverde Victoriano, ni siquiera figura el apellido en fallos de primera o segunda instancia de la Justicia. Tampoco tiene parientes directos con situación migratoria legal en el páís.

Los cuatro detenidos por el
Los cuatro detenidos por el triple crimen: Villanueva Silva, con campera camuflada

Temas Relacionados

Pequeño JTriple femicidioNarcotráficoAsesinatoFiscal Adrián Arribasúltimas noticias

Últimas Noticias

La Matanza: asesinaron a un histórico comisario de la Policía Federal en una brutal entradera

Marcelo Arizaga, referente durante años del área de prensa de la fuerza, se encontraba retirado. El crimen ocurrió en su casa de Ramos Mejía. Seis delincuentes lo ataron antes de matarlo. El fiscal Adrián Arribas investiga el caso

La Matanza: asesinaron a un

“Se la tragó la tierra”: buscan a una adolescente de 16 años que desapareció después de salir de su casa en Merlo

La menor fue vista por última vez el jueves. Su mamá dijo que salió luego de mantener una pelea con el padre y se fue a visitar a una amiga

“Se la tragó la tierra”:

Pidieron hasta 20 años de prisión y el decomiso para una banda de secuestradores que operaba en Rosario

En el banquillo de los acusados se sentaron seis personas, que fueron acusadas de planificar, ejecutar y extorsionar a varios empresarios santafesinos

Pidieron hasta 20 años de

Detuvieron a un hombre acusado de matar de una puñalada en el pecho a su hermano en Corrientes

El acusado se había escapado de la escena a pie, según relató la madre de ambos. Dos días después, fue identificado durante la hora de la siesta

Detuvieron a un hombre acusado

Denunció a su hijo menor de edad por golpearla y el adolescente agredió a la Policía cuando fue a detenerlo

El joven tuvo que ser reducido por los oficiales, quienes no habrían sufrido lesiones graves. La Justicia de menores impartió una serie de medidas para evaluar su caso

Denunció a su hijo menor
ÚLTIMAS NOTICIAS
Con tres películas argentinas en

Con tres películas argentinas en competencia por el premio mayor, concluye el Festival de San Sebastián

Marcos Pereda, vicepresidente de la Rural: “El gobierno bajó y subió retenciones por cuarta vez desde principios del año”

Video: circulaba a alta velocidad, no logró frenar y provocó un violento choque en Tigre

El secretario de Educación afirmó que el salario docente “ha ido avanzando” desde diciembre de 2023

La Matanza: asesinaron a un histórico comisario de la Policía Federal en una brutal entradera

INFOBAE AMÉRICA
Ser república es cosa seria:

Ser república es cosa seria: el caso Venezuela

Noruega investiga el posible sobrevuelo de drones no identificados sobre bases militares

Ucrania lanzó un nuevo ataque con drones contra instalaciones petroleras rusas en la región de Chuvasia

Dinamarca informó que drones no identificados fueron avistados sobre la base militar de Karup, la mayor instalación de defensa del país

Liderazgo en declive: 10 señales tempranas que anticipan la caída (y cómo frenarla)

TELESHOW
La China Suárez publicó fotos

La China Suárez publicó fotos íntimas de su reencuentro con Mauro Icardi en Estambul: “Mi lugar seguro”

Iara Lombardi, de La Voz: “La mirada de Lali fue épica, me enamoré”

Nahuel Ivorra, humorista:“Con Ceci tenemos una foto de nuestro primer beso”

Laura Grandinetti: “La historia de Miss Carbón es absolutamente inspiradora, me conmovió”

La explicación de Eros Ramazzotti sobre su beso fallido con Evangelina Anderson: “Estábamos jugando”