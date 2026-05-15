Las elecciones primarias de Georgia de 2026 comienzan con calendario definido para los votantes

Las elecciones primarias de Georgia 2026 se celebrarán el 19 de mayo, con urnas abiertas de 7:00 a 19:00 en todo el estado

La temporada electoral de 2026 en Georgia ya está en marcha, marcando un año decisivo para el Estado del Melocotón. El proceso comenzó con el inicio de las elecciones primarias, una etapa fundamental que definirá a los candidatos que competirán por los principales cargos estatales, incluido el de gobernador, y decidirá quiénes tendrán la oportunidad de desafiar al senador Jon Ossoff. Desde el primer día de votación anticipada hasta la posibilidad de una segunda vuelta, los electores cuentan con un calendario detallado que establece cada momento clave del proceso.

El próximo martes 19 de mayo de 2026, los habitantes de Georgia acudirán a las urnas en una jornada que se extenderá desde las 7:00 hasta las 19:00. Este día representa la culminación de una serie de fechas relevantes que los votantes deben tener presentes para participar de manera efectiva en los comicios. El ciclo electoral no solo determinará a los candidatos de los partidos principales, sino que también abrirá la puerta a posibles segundas vueltas en caso de que ningún aspirante supere el umbral necesario en su contienda.

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Entre los aspectos más destacados del calendario electoral se encuentra la anticipación de los plazos para ejercer el derecho al voto. El primer día para solicitar una papeleta de voto por correo fue el 2 de marzo de 2026, permitiendo a los electores que así lo requieran recibir y enviar sus votos sin necesidad de acudir físicamente a las urnas. La inscripción para nuevos votantes cerró el 20 de abril, marcando el límite para quienes desean participar en estas elecciones primarias. La votación anticipada, una modalidad que facilita la participación y reduce las aglomeraciones, comenzó el 27 de abril y se extendió hasta el 15 de mayo.

El proceso primario de Georgia definirá a los candidatos a gobernador y al rival del senador Jon Ossoff para las elecciones generales (REUTERS/Rebecca Cook)

El último día para solicitar una papeleta de voto por correo fue el 8 de mayo, garantizando que quienes prefieran esta opción pudieran ejercer su derecho a tiempo. Todos estos plazos son esenciales para que la ciudadanía pueda organizarse y participar activamente en el proceso democrático, ya sea de manera presencial o a distancia. El día de la elección, el 19 de mayo, los centros de votación abrirán a las 7:00 y cerrarán a las 19:00, un horario amplio que busca facilitar el acceso a todos los votantes.

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Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos en su respectiva contienda durante las primarias, el proceso contempla la realización de una segunda vuelta electoral. Esta instancia está programada para el 16 de junio de 2026. En la segunda vuelta solo participarán los dos candidatos con mayor número de votos en cada contienda no resuelta. Así, se garantiza que el candidato que avance a la boleta general cuente con el respaldo mayoritario de los votantes de su partido.

El calendario para la segunda vuelta también está claramente definido. El primer día para solicitar la papeleta de voto por correo será el 30 de marzo de 2026, mientras que la fecha límite para inscribirse como votante será el 18 de mayo. La solicitud de voto por correo podrá realizarse hasta el 5 de junio. La votación anticipada para esta segunda ronda se realizará del 8 al 12 de junio, permitiendo a los electores emitir su voto antes del 16 de junio, fecha en la que nuevamente los centros de votación estarán abiertos de 7:00 a 19:00.

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Si ningún candidato logra el 50% de los votos en primarias, Georgia realizará una segunda vuelta el 16 de junio solo entre los dos más votados

Otra cita electoral relevante de este año es la elección especial del distrito 13 de Georgia, convocada tras el fallecimiento del representante David Scott. Esta elección se celebrará el 28 de julio de 2026 y tiene como objetivo cubrir el resto del mandato en juego. El proceso de inscripción de candidatos está previsto para los días 11, 12 y 13 de mayo, por lo que solo quienes completen este trámite podrán participar en la contienda. Desde el 11 de mayo, los votantes pueden solicitar la papeleta de voto por correo, mientras que el último día de inscripción de votantes será el 6 de julio.

La votación anticipada para la elección especial comenzará el 6 de julio y finalizará el 24 de julio, tiempo durante el cual los electores podrán participar sin esperar al día de la elección. La fecha límite para solicitar el voto por correo será el 17 de julio, y el 28 de julio los centros de votación funcionarán en el mismo horario habitual, de 7:00 a 19:00. Si ningún candidato logra el 50% de los votos, se efectuará una segunda vuelta el 25 de agosto, en la que participarán los dos aspirantes más votados.

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El proceso culminará con las elecciones generales el 3 de noviembre de 2026, un evento que definirá los nombres de quienes ocuparán cargos estatales clave, como gobernador y vicegobernador, además de un escaño en el Senado de los Estados Unidos, los puestos de la Cámara de Representantes federal, la Asamblea General de Georgia y otros cargos estatales y locales. El calendario para estas elecciones también está fijado: los electores pueden solicitar la boleta para voto por correo desde el 17 de agosto, inscribirse hasta el 5 de octubre y anticipar su voto a partir del 13 de octubre.

La solicitud de voto por correo cerrará el 23 de octubre, y la votación anticipada se extenderá hasta el 30 de octubre. El 3 de noviembre, los centros de votación abrirán de 7:00 a 19:00. Si fuera necesario, una segunda vuelta se celebrará el 1 de diciembre de 2026, completando así el extenso calendario electoral que marcará el rumbo de Georgia en los próximos años.

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