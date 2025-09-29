Crimen y Justicia

“Baby Yoda” y “Luigi”: el último posteo en redes sociales de Morena cuando iba hacia Florencio Varela

Una testigo del caso reveló que a las 23 del viernes en que fueron emboscadas, una de las víctimas del triple femicidio publicó una historia. Tres horas después fue su última conexión. Por qué una de ellas se enojó con Lara

Guardar
El momento en el que las tres víctimas subían a una camioneta

Fue una foto desde el interior de la Chevrolet Tracker blanca, que abordaron en la rotonda de La Tablada y que las llevó a su muerte en Florencio Varela, la última imagen que posteo Morena Verdi (20) en sus historias de Instagram. En realidad, luego nada más se supo de ella, de Lara Gutiérrez (15) y de Brenda del Castillo (20), así lo contó un testigo (no se dará el nombre para preservarlo) que declaró cuando aún no habían hallado los cuerpos de las tres víctimas, según material de la causa a la que pudo acceder Infobae.

Según relató el testigo, el viernes 19 de septiembre, cerca de las 19.30, Brenda llegó a la casa de Morena, que recién se despertaba de la siesta y estaba en su habitación. En ese cuarto se gestó qué iban a hacer esa noche.

"Brenda le preguntó a Morena si iba a ‘chambear’“, explicó el testigo y relató que la rutina nocturna de ambas consistía en frecuentar la zona de Flores, en los alrededores de la calle Pedernera. Morena acostumbraba a ir de miércoles a sábados, a partir de las 20, y regresaba a su casa alrededor de las 3. Brenda, en cambio, solía concurrir de martes a domingo y en horarios más tempranos.

Ese 19 de septiembre por la noche, ambas se cambiaron y Brenda le pidió un auto de aplicación a Lara, que estaba en González Catán. Debía llevarla hasta Ciudad Evita, a donde estaban las primas.

Las tres víctimas
Las tres víctimas

La testigo recordó, entonces: “La aplicación fue desinstalada luego de que Lara quedara debiendo $3.500 al conductor, lo que generó el enojo de Brenda“.

Así, las tres salieron cerca de las 21.30. La historia ya es conocida: todas se subieron en la rotonda de La Tablada a una camioneta Chevrolet Tracker blanca. Pensaban que iban a una fiesta. Las llevaban hacia la muerte. En ese viaje, siempre según lo declarado por el testigo, Morena subió una foto a sus historias de Instagram, fue alrededor de las 23 de ese viernes, el último en la vida de las tres.

Se veía el interior de un vehículo y la imagen de dos llaveros: uno de ‘Baby Yoda’, que era de Morena, y otro de ‘Luigi’, el personaje de Mario Bros., que pertenecía a Lara“, detalló el testigo y agregó que ambos tenían clavado un elemento de corta cutícula, que, refirió, utilizaban para consumir ‘tusi’, una droga que consumían ocasionalmente.

La escena de los femicidios
La escena de los femicidios en Florencio Varela (RS Fotos)

Luego de eso llegaron los indicios que alertaron a los familiares de las víctimas. Por ejemplo, los mensajes que le mandaron a Morena alrededor de la 1 del sábado 20 de septiembre no le llegaban y una hora después se registró su última conexión.

Los cuerpos de las tres chicas fueron hallados en una casa de Florencia Varela. Habían sido torturadas antes de morir. Los detalles de las autopsias son espeluznantes y por el caso ya hay siete detenidos y seis prófugos, entre ellos, “Pequeño J”, presunto autor intelectual de los femicidios, y su ladero, Miguel Ozorio.

Los detenidos son Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27) -estos cuatro ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero-, mientras que en las últimas horas fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro y Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa y que se negó a declarar este lunes ante el fiscal de Homicidios Carlos Adrián Arribas.

La última detenida del caso
La última detenida del caso

Este lunes, en paralelo, fue detenida la sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro: Florencia Ibáñez fue aprehendida en Palermo cuando salía de un estudio de televisión. Está sospechada por haber estado junto a su tío en uno de los vehículos sospechosos del caso y donde se creen viajó uno de los sicarios.

