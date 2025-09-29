Política

Kicillof habló del triple femicidio y le pidió a Milei que convoque a los gobernadores: “El narcotráfico afecta a toda la Argentina”

El gobernador bonaerense considero que los asesinatos de Lara, Brenda y Morena fueron un “narcofemicidio planificado para que los cuerpos desaparecieran” y el caso quedara impune. Además pidió no hacer campaña con el hecho y abordar la problemática de manera nacional

Axel Kicillof habló en conferencia
Axel Kicillof habló en conferencia de prensa

El gobernador Axel Kicillof reclamó una respuesta nacional ante el avance del narcotráfico tras el triple crimen de Florencio Varela, caso que conmocionó a la sociedad por su brutalidad y por la evidencia de una trama narco detrás de los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

Le pido al presidente (Javier Milei) que convoque urgentemente a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo que sea nacional, porque el tema del narcotráfico es un tema internacional, pero afecta a todo el territorio de la Argentina”, exigió Kicillof en la conferencia de prensa que dio desde la casa de Gobierno bonaerense.

El mandatario provincial inició su intervención con un mensaje dirigido a los allegados de las víctimas: “Quiero expresar nuestro pesar y darle nuestro pésame, nuestro abrazo a las familias, a los amigos, a los deudos de Lara, de Brenda, de Morena. La verdad que hemos sido testigos como sociedad, la sociedad entera, de un hecho estremecedor. Estamos todos conmocionados por esto y por supuesto que nada, pero absolutamente nada explica ni justifica el nivel de violencia, el nivel de sadismo”, afirmó el mandatario provincial.

En el mismo sentido, Kicillof insistió en la necesidad de implementar una estrategia federal: “Es absurdo, absolutamente absurdo pensar que se va a poder resolver de un lado o del otro de la General Paz o sin el concurso y el trabajo conjunto con la justicia federal y con las fuerzas federales. No me interesa que la ministra (Patricia Bullrich) sea candidata. Se necesita una estrategia seria nacional para el combate al narcotráfico. Seria y nacional, acompañada de inversión, como hace la provincia de Buenos Aires, por supuesto, en un trabajo permanente y continuo, invirtiendo en medios, en tecnología, en agentes, en equipamiento”.

El pedido de justicia de
El pedido de justicia de los familiares de Lara, Brenda y Morena (RS Fotos)

En su mensaje, el líder opositor también advirtió sobre las consecuencias de la ausencia estatal: “Evidentemente cuando el Estado tiene insuficiente presencia, cuando las oportunidades de los pibes y las pibas son escasas, cuando su futuro se desdibuja, crece el narco. Crece el narco. Por eso nosotros necesitamos un Estado presente, inversión pública, necesitamos inversión en educación, en salud pública, en seguridad pública. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que muestra la experiencia internacional”.

La investigación judicial, según detalló el gobernador, calificó el hecho como “homicidio calificado por el concurso de dos... o tres o más personas por la alevosía del ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”. En ese sentido, Kicillof definió el caso como un “narcofemicidio por estos componentes”, y subrayó que “esto fue urdido, fue planificado para que los cuerpos de las víctimas desaparecieran, no se encontraran nunca y quedara en la impunidad quienes fueron los que atrozmente los perpetraron a estos hechos. Fue preparado, premeditado, planificado y con un intento de ocultamiento de los cuerpos”.

Patricia Bullrich apuntó contra Axel Kicillof por el triple crimen narco en Florencio Varela

En el mismo sentido, Kicillof destacó la actuación de los equipos provinciales: “Desde el primer momento, tanto del Ministerio de Seguridad como de Salud, han acompañado con los diversos programas de asistencia a las víctimas, han acompañado a las familias”, y remarcó que “se actuó en el momento oportuno y hoy tenemos seis detenidos y ya seis más identificados a los que estamos buscando. Se ha podido encontrar los cuerpos. Por supuesto que esto se hizo en pocas horas, pero luego de eso, aún siendo un domingo, se avanzó rápidamente, se caratuló o se trató como correspondía, apareció como un tema de búsqueda de paradero y rápidamente se aplicó el protocolo de secuestro, que es un protocolo mucho más estricto y los equipos de la provincia se desplegaron”.

En relación al funcionamiento del grupo criminal, el gobernador puntualizó: “La banda que se identificó tenía su epicentro en la Capital Federal y las chicas frecuentaban Bajo Flores y la Capital Federal, aunque sus casas, sus familias se encontraban en el conurbano bonaerense. Esto qué nos enseña, ¿no? Que es culpa de uno o de otro, sino que el narcotráfico es un hecho internacional. Esto también se ha demostrado por el accionar de la banda, por cómo ahora también se los ha encontrado en países vecinos. Es un hecho internacional, atraviesa fronteras entre el país y los países vecinos, pero además, luego, en el territorio, porque la droga que llega al conurbano, la droga que llega a la capital, reentra por una frontera internacional y recorre dos mil kilómetros, no se produce en la Argentina”.

Finalmente, Kicillof reiteró su compromiso con las familias de las víctimas: “Nuestro abrazo, nuestro acompañamiento, nuestro pésame a las familias y nuestra plena disposición para seguir trabajando para que esto no quede impune. Para quienes son responsables paguen sus condenas”.

