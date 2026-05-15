Estados Unidos

Cayó un avión sobre una casa y desató un incendio en Ohio: hay dos muertos confirmados

La aeronave impactó en una zona residencial de Akron, ocasionó la muerte de quienes viajaban a bordo y obligó a evacuar viviendas cercanas mientras equipos de emergencia trabajaban para controlar las llamas y asegurar el perímetro

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Vista exterior de una casa residencial de dos pisos con humo saliendo del techo, un vehículo de Akron Fire y un camión de bomberos en la calle
Dos personas murieron tras el choque de un avión Piper PA-28 contra una vivienda de Akron, Ohio, que causó un incendio y movilizó a los equipos de emergencia (AP )

Dos personas murieron el jueves cuando un avión pequeño se estrelló contra una vivienda de Akron, Ohio, y provocó un incendio que movilizó a los equipos de emergencia. El accidente ocurrió poco antes de las 16:00 y, de acuerdo con el Departamento de Bomberos local, los ocupantes de la aeronave fueron hallados sin vida, mientras que los residentes de la casa resultaron ilesos.

El aparato siniestrado, un Piper PA-28, había partido desde el aeropuerto regional Akron Fulton, ubicado a menos de 5 kilómetros del lugar del impacto. Tanto la vivienda afectada como otra casa vecina debieron ser evacuadas por precaución, informaron las autoridades.

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Qué sucedió en Akron

El choque se registró en una zona residencial al este del centro de la ciudad. Testigos alertaron a los servicios de emergencia tras observar una densa columna de humo negro ascendiendo desde la vivienda. La aeronave impactó directamente el inmueble y se incendió de inmediato, lo que desató una rápida intervención de bomberos y policías.

Una ambulancia roja y blanca de Akron Fire y un camión de bomberos en una calle residencial; densas nubes de humo se elevan sobre las casas al fondo
El accidente aéreo ocurrió poco antes de las 16:00, cuando el Piper PA-28 que despegó del aeropuerto de Akron Fulton impactó a menos de 5 kilómetros de su punto de origen (AP )

Videos difundidos en redes sociales mostraron el garaje envuelto en llamas y la presencia de sirenas de los equipos de rescate. El jefe de distrito de bomberos, Sierjie Lash, explicó en diálogo con NBC News que una parte de la cola del avión quedó visible en la entrada de la casa tras el choque, mientras los equipos mantenían asegurado el perímetro para proteger a los vecinos.

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Quiénes son las víctimas y los afectados

Las dos personas fallecidas viajaban a bordo del Piper PA-28. Hasta el momento, las autoridades no han revelado sus identidades, ya que dan prioridad a la notificación a las familias correspondientes. Los habitantes de la vivienda impactada y los residentes de la casa vecina pudieron salir sin sufrir lesiones y fueron evacuados de manera preventiva.

“Estamos permitiendo que los vecinos regresen a sus hogares, pero el acceso directo a la zona del accidente permanece restringido”, afirmó Sierjie Lash a NBC News. La evacuación oportuna evitó que hubiera más víctimas, mientras los equipos de bomberos y la policía local mantenían la seguridad de la comunidad.

Dónde y cómo ocurrió el siniestro

El accidente tuvo lugar en Akron, una ciudad situada en el noreste de Ohio. El avión despegó del aeropuerto regional Akron Fulton y, minutos después, se precipitó sobre una vivienda residencial. Según la Patrulla de Carreteras de Ohio, cuerpo policial estatal, la secuencia exacta de los hechos se mantiene bajo investigación.

Gran columna de humo negro y llamas anaranjadas se eleva sobre un área arbolada con cielo azul. Un coche y parte de una calle son visibles abajo
Los ocupantes del Piper PA-28 fallecieron en el accidente, mientras los residentes de la casa y la vivienda vecina lograron salir ilesos (NBC News )

El impacto causó un incendio que consumió gran parte del garaje y dañó la estructura de la casa. Las llamas fueron controladas por los bomberos, quienes también inspeccionaron el área para descartar riesgos adicionales para las viviendas cercanas.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de Akron confirmó a AP News. que no hubo heridos dentro de la vivienda afectada.

Quién investiga y cuál es la situación actual

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) asumió la investigación, en coordinación con la Administración Federal de Aviación (FAA) y autoridades estatales. Varios equipos trabajan en el sitio para recolectar pruebas y analizar los restos de la aeronave.

Vista trasera de un policía estatal junto a los restos de un avión siniestrado, con parte de un camión de bomberos visible a la derecha
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA investigan las causas del accidente aéreo en Ohio analizando restos, comunicaciones y testimonios (NBC News )

La FAA indicó a ABC News que los trabajos de campo continuarán hasta esclarecer las causas del accidente. El aeropuerto de salida no emitió declaraciones inmediatas, mientras que la zona permanece acordonada para facilitar la labor de los investigadores y resguardar la seguridad de los residentes.

Por qué sucedió el accidente

Las causas del siniestro no se han determinado aún. Según informaron especialistas de la NTSB y la FAA, se revisan los restos del avión, las comunicaciones previas al impacto y los testimonios de vecinos para reconstruir los últimos momentos del vuelo.

El análisis incluye posibles fallas mecánicas, condiciones meteorológicas y factores humanos.

Un camión de bomberos rojo y blanco con su escalera extendida hacia una casa parcialmente quemada, con bomberos y conos de emergencia en el césped
La comunidad de Akron expresa preocupación por la seguridad tras el accidente aéreo y las autoridades ofrecen asistencia psicológica y medidas de apoyo a los vecinos (NBC News)

La NTSB dará a conocer los resultados una vez concluida la investigación. Por ahora, las autoridades locales —el Departamento de Policía de Akron y la municipalidad— dan prioridad a la identificación de las víctimas y el acompañamiento a sus familias.

Qué ocurre ahora en la comunidad

Después del accidente, los vecinos de Akron expresaron preocupación por la seguridad de los vuelos en zonas residenciales y el efecto emocional de lo ocurrido. Las autoridades locales —la municipalidad y el Departamento de Policía de Akron— implementan medidas para restablecer la tranquilidad y ofrecen asistencia psicológica a quienes lo necesitan.

El operativo de emergencia sigue activo y el acceso a la vivienda impactada continuará restringido hasta que finalicen las tareas de investigación y remoción de escombros.

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