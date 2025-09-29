Crimen y Justicia

Triple crimen narco: qué puede revelar la pericia al pantalón de “Pequeño J” y los misterios de su aguantadero

La prenda, que tendría una mancha de sangre, fue encontrada en el refugio allanado en La Matanza, junto con una pistola Glock calibre .40. Se esperan las indagatorias de los nuevos detenidos y nuevos informes de inteligencia

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

La cédula peruana del prófugo
La cédula peruana del prófugo acusado de haber asesinado a las tres jóvenes de La Matanza

En los próximos días, el fiscal Adrián Arribas, que investiga el triple femicidio narco de Florencio Varela, ordenará las pericias a los objetos hallados en el allanamiento al refugio de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J.”, realizado por la Policía Bonaerense en la madrugada del sábado, en busca de nuevas pistas.

El lugar de Isidro Casanova, jurisdicción de La Matanza, donde se escondía el presunto autor material del triple femicidio, con piso de cerámica y paredes pintadas a nuevo, era la casa de un familiar del capo prófugo, descubrió este medio.

Allí, la DDI de La Matanza encontró una pistola Glock calibre .40 con trece balas en el cargador y una caja de municiones American Eagle, casi completas. Estaba oculta, según un video filmado por la propia DDI, dentro de la goma espuma del colchón donde dormía el capo.

Video: el arma en el colchón, filmada por la DDI de La Matanza

Arribas, a cargo de la UFI de Homicidios de La Matanza, que trabaja junto con la fiscal Lorena Pecorelli, ordenará peritar el arma en busca de huellas dactilares y signos de disparo. Sin embargo, las esperanzas con respecto a esta pericia son pocas: ninguna de las tres víctimas -torturadas y mutiladas en medio de “padecimientos innecesarios” en medio de una situación de “violencia de género” ejercida por sus victimarios, tal como asegura el pedido de captura internacional de Interpol para Tony Janzen y su ladero, Matías Osorio- fue asesinada a tiros.

También, se halló en el lugar un equipo de gimnasia, blanco, con campera y pantalón. El pantalón es otra historia: se le encontró una mancha a la altura del pubis que sería, muy probablemente, de sangre.

El fiscal, aseguran fuentes del caso, ordenará peritar esa prenda. Si esa sangre corresponde a Brenda, Morena o Lara, entonces, ubicaría a “Pequeño J” directamente en el lugar del triple femicidio.

La pistola Glock .40
La pistola Glock .40

El curioso DNI recortado

Sin embargo, las esperanzas en el caso del pantalón son pocas también. “Para empezar, hay que determinar si las manchas son de sangre. Es una tela difícil en cuanto a recolectar muestras de sangre. Luego, esa muestra de sangre tiene que ser viable para un cotejo forense”, tal como ocurrió en el caso de Loan Danilo Peña, con el análisis de manchas hemáticas halladas en la camioneta de los acusados, cuyas pericias posteriores resultaron infructuosas.

En el aguantadero, se incautó, también, un documento peruano de este familiar -cuyo nombre no coincide con ningún DNI argentino para extranjeros-, una serie de anotaciones manuscritas, un chip de celular, un ticket del Consulado del Perú con un alias de transferencia de dinero escrito a mano, un certificado de un giro de dinero a Perú por 400 dólares realizado por una conocida agencia, una entrada de cine, seis fotos de una cabina fotográfica de fiestas donde se ve a un joven que sería “Pequeño J” junto a un desconocido y un DNI argentino con su foto curiosamente recortada.

El número, según descubrió Infobae, le corresponde a una joven argentina de 19 años, con domicilio en Necochea.

El equipo completo de gimnasia
El equipo completo de gimnasia incautado en el aguantadero

El enigma del stream del crimen y el fake de WhatsApp

La jornada del lunes promete ser caliente para el caso. Se esperan las indagatorias de Víctor Lázaro Sotacuro, capturado en la frontera con Bolivia, presunto chofer del Volkswagen Fox usado como vehículo de apoyo de la Chevrolet Tracker donde fueron llevadas las víctimas, y Ariel Giménez, acusado de ser el supuesto enterrador de Brenda Morena y Lata.

El supuesto streaming en vivo del triple femicidio a través de un canal cerrado de red social, una versión originada por los primeros detenidos del caso luego de sus arrestos -y que no ratificaron en sus indagatorias- es algo que aún se investiga. La fiscalía del caso, por lo pronto, no cuenta con pruebas directas al respecto.

La Glock .40, los documentos
La Glock .40, los documentos y el curioso DNI recortado hallado en el aguantadero

A través de grupos de WhatsApp, circularon varias imágenes de la supuesta ejecución que llegaron a altos comisarios de la Bonaerense: las imágenes, ocurridas de día, son falsas. Brenda, Morena y Lara fueron asesinadas de noche, según determinaron las autopsias.

Por otra parte, fuentes policiales del caso aseguran que, durante el día, se producirán nuevos informes de inteligencia en base a los resultados de los allanamientos del fin de semana.

En las últimas horas, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, aseguró que se buscaban cuatro prófugos en el caso, entre ellos “Pequeño Jota” y Matías Ozorio, su ladero.

