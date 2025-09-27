Crimen y Justicia

Una por una, las pistas que permitieron hallar al quinto sospechoso del triple femicidio narco de Florencio Varela

Lázaro Víctor Sotacuro fue detenido en la noche del viernes en la ciudad de Villazón, Bolivia. El aviso que encendió las alertas, cómo fue el operativo y dónde quedará alojado

Bárbara Villar

Por Bárbara Villar

Guardar
Detuvieron a un quinto sospechoso por el triple femicidio narco en Florencio Varela

La identificación y captura de Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto sospechoso del triple femicidio narco de Florencio Varela, respondió a un minucioso seguimiento de pistas y trabajos coordinados entre la Justicia y fuerzas de seguridad tanto provinciales como internacionales.

El hombre de nacionalidad peruana y argentina fue detenido en la ciudad de Villazón, Bolivia, tras ser sindicado como el conductor de un VW Fox que habría actuado como vehículo de apoyo de la camioneta Chevrolet Tracker blanca a la que subieron las víctimas, Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), con destino a Florencio Varela.

El operativo para capturarlo estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad de Jujuy. Según reconstruyó Infobae, todo comenzó el viernes por la mañana, cuando las autoridades de la provincia recibieron la alerta nacional sobre dos pedidos de captura: Sotacuro y Ozorio. Este último sigue prófugo y sería ladero de “Pequeño J”, el supuesto líder narco que ordenó las ejecuciones de las jóvenes

En este contexto, la policía local, a través de la Brigada de Investigaciones, comenzó a revisar las cámaras de videovigilancia de la terminal de ómnibus de la capital provincial, bajo la hipótesis de que el sospechoso podría haber llegado desde Buenos Aires en un micro de tour de compras.

Las autoridades analizaron cada lista de pasajeros. Y fue así como lograron corroborar que Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los hombres que buscaban, había arribado a San Salvador de Jujuy el miércoles a la noche. Esa madrugada, efectivos de la DDI de La Matanza, provincia de Buenos Aires, habían descubierto los cuerpos de Lara, Morena y Brenda descuartizados.

Tras confirmar que el sospechoso estaba en la zona y que llevaba poco más de 24 horas por ahí, los agentes comenzaron operativos en hoteles, residencias y hospedajes de la provincia, rastreando cada registro en busca del implicado.

En paralelo, continuaron con el análisis de cámaras de seguridad y otras tareas similares, las cuales condujeron a una información crucial: determinaron que Sotacuro había logrado cruzar la frontera y se encontraba en Villazón, Estado Plurinacional de Bolivia.

Desde el ministerio de Seguridad jujeño dieron rápido aviso a la policía de Bolivia, con cuya fuerza tienen “buena relación”, definieron las fuentes.

Así, con colaboración con la Policía Nacional del país vecino, y tras comunicar datos clave, en la noche del viernes, a las 20:00, los agentes lograron ubicar y detener a Sotacuro. Estaba en una hostelería ubicada cerca del puente internacional fronterizo.

El detenido fue trasladado de inmediato a territorio argentino, quedando a disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza y del Juzgado de Garantías N° 4, bajo la intervención de la fiscalía conducida por el fiscal de La Quiaca Omar Alberto Mendivil.

Sotacuro fue revisado por un médico del hospital local y posteriormente el sospechoso fue alojado en las celdas de la Comisaría Seccional N° 17 de La Quiaca, bajo custodia permanente del Grupo Operativo Frontera (G.O.F.). Durante el procedimiento participaron también la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y el Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana de la ciudad jujeña.

El quinto capturado por el triple femicidio en Florencio Varela fue trasladado en el mediodía de este sábado hacia San Salvador de Jujuy luego de enfrentarse con el funcionario judicial a cargo de la causa en una audiencia desarrollada durante la mañana. Viajó custodiado por las Fuerzas Especiales (CEOP) de la policía provincial.

Por el momento, el hombre quedará alojad en la cárcel de máxima seguridad Gorritti, según confiaron las fuentes a este medio.

Temas Relacionados

Florencio VarelaJujuyBoliviaVillazónTriple femicidio narcoBrenda del CastilloLara GutiérrezMorena VerdiÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un abuelo murió con sus dos nietos en un trágico incendio en Córdoba: investigan si fue intencional

Las víctimas tenían 7, 10 y 75 años. La abuela logró salir del domicilio en llamas junto a otros tres niños. Sospechan de los padres de los menores

Un abuelo murió con sus

Triple femicidio narco, en vivo: trasladan al quinto sospechoso a una cárcel de máxima seguridad en Jujuy

Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron halladas descuartizadas en una casa de Florencio Varela tras cinco días desaparecidas. Ya son cinco los detenidos. Todas las novedades del caso

Triple femicidio narco, en vivo:

Cómo identificaron al temible “Pequeño J”: su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre

La pista de los teléfonos celulares, un testigo clave y los relatos de los detenidos permitieron al fiscal Adrián Arribas llegar al nombre del supuesto ideólogo del triple femicidio

Cómo identificaron al temible “Pequeño

La Matanza: asesinaron a un histórico comisario de la Policía Federal en una brutal entradera

Marcelo Arizaga, referente durante años del área de prensa de la fuerza, se encontraba retirado. El crimen ocurrió en su casa de Ramos Mejía. Seis delincuentes lo ataron antes de matarlo. El fiscal Adrián Arribas investiga el caso

La Matanza: asesinaron a un

“Se la tragó la tierra”: buscan a una adolescente de 16 años que desapareció después de salir de su casa en Merlo

La menor fue vista por última vez el jueves. Su mamá dijo que salió luego de mantener una pelea con el padre y se fue a visitar a una amiga

“Se la tragó la tierra”:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diego Santilli cuestionó a Axel

Diego Santilli cuestionó a Axel Kicillof tras el triple femicidio narco: “La Provincia es un colador, está abandonada”

Un abuelo murió con sus dos nietos en un trágico incendio en Córdoba: investigan si fue intencional

La economía rebotó en agosto: creció 0,7% respecto de julio y 5,5% en los últimos doce meses, según un informe privado

Elecciones 2025, en vivo: Carrió se metió en la campaña de la Coalición Cívica y pidió “una oposición fuerte”

“La solución no es volver al catastrófico sendero de devaluaciones recurrentes”, afirmó Milei tras regresar de EEUU

INFOBAE AMÉRICA
El jefe de Hezbollah dijo

El jefe de Hezbollah dijo que el grupo terrorista no depondrá las armas en el aniversario de la muerte de Nasrala

Zelensky afirmó que Ucrania recibió un sistema antiaéreo Patriot de Israel

La historia de Lauren Marsh y su hija Bonnie: una muerte infantil en 2021 marcada por la criopreservación forense y años de retrasos judiciales

Woody Allen habló de todo: libertad de expresión, antisemitismo y la invasión rusa a Ucrania

Alemania evalúa permitir que los militares derriben drones que sobrevuelen su territorio

TELESHOW
La curiosa salida de Darío

La curiosa salida de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras tras blanquear su relación: “Descubrir nuevos horizontes”

Operaron a Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López: “Todo va a estar bien”

Palito Ortega fue declarado Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación: “Si tienen un sueño, abrácenlo y no se rindan”

El mensaje de Daniela Christiansson a Maxi López luego de sus enigmáticos posteos

La China Suárez publicó fotos íntimas de su reencuentro con Mauro Icardi en Estambul: “Mi lugar seguro”