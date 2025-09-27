Crimen y Justicia

Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso por el triple femicidio narco en Florencio Varela

Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, oriundo de Perú. Lo atraparon en la ciudad de Villazón, cerca de la frontera con Argentina. Es propietario de uno de los vehículos vinculados a los crímenes

Cecilia Di Lodovico

Por Cecilia Di Lodovico

Guardar
Lázaro Víctor Sotacuro es el
Lázaro Víctor Sotacuro es el quinto detenido por el triple femicidio narco en Florencio Varela

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó este viernes que detuvieron a un quinto sospechoso, de nacionalidad peruana, por el triple femicidio de Florencio Varela. El detenido también cuenta con nacionalidad argentina.

Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, quien se encontraba en la ciudad de Villazón, Bolivia, cerca de la frontera con nuestro país.

De momento, Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad de la Nación, reveló en diálogo con TN que el detenido viajaba en uno de los vehículos vinculados a los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Fuentes del caso le indicaron a Infobae que se trata de un Volkswagen Fox que le hizo de apoyo a la Chevrolet Trucker en la que trasladaron a las víctimas desde La Matanza hacia Florencio Varela.

La detención contó con la participación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, que a través del fiscal Dr. Alberto Mendivil y la Brigada de Investigaciones de La Quiaca llevó adelante intensas tareas investigativas que permitieron la localización y la captura de Sotacuro, quien era intensamente buscado.

Monteoliva indicó que la información a las autoridades nacionales les llegó alrededor de las 20.30.

Imágenes de la detención de
Imágenes de la detención de Sotacuro en Villazón

Sotacuro fue hallado y detenido en un hospedaje, el Hostal Villazón, desde donde lo trasladaron a dependencias policiales para su resguardo y a fin de realizar el trámite de extradición. La secretaria de Seguridad detalló que personal de Interpol lo llevará hacia La Quiaca, donde quedará alojado en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA).

El procedimiento fue dirigido por el Fiscal Mendivil, quien mantiene coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza, el Juzgado de Garantías N.º 4 de esa jurisdicción, y la Fiscalía de Villazón, con el fin de concretar el traslado del detenido a la Argentina.

Al sospechoso lo habían buscado hotel por hotel en La Quiaca. No lo hallaron, pero recogieron el dato de que había cruzado la frontera, por lo que se le pidió colaboración al país vecino, donde finalmente se produjo la captura. El Hostal Villazón está ubicado en la calle La Paz, a tan solo 600 metros de territorio argentino.

El Volkswagen Fox con el
El Volkswagen Fox con el que se lo relaciona a Sotacuro

“Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia. El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara. En instantes será trasladado a dependencias de la DFI de la PFA”, había anunciado Patricia Bullrich en sus redes sociales.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, también destacó la detención en su cuenta de X: “Gracias al trabajo de la Policía de Jujuy, se logró la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón-Bolivia. En estos momentos, se está realizando el proceso de extradición al país. Sotacuro era uno de los prófugos por el triple femicidio de Lara, Brenda y Morena en Buenos Aires. Espero profundamente que se haga justicia por las tres víctimas”.

Los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) fueron encontrados este miércoles por la madrugada en un allanamiento en Villa Vatteone, partido de Florencio Varela. Habían sido torturadas, descuartizadas y enterradas.

Brenda, Morena y Lara, las
Brenda, Morena y Lara, las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela

Por el crimen, ya había cuatro detenidos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, las jóvenes fueron invitadas a una fiesta en el Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, pero en realidad cayeron en una trampa y terminaron en una casa del sur del conurbano, donde fueron brutalmente asesinadas.

Ahora, la Justicia busca dar con “Pequeño J”, un supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las tres mujeres. Identificado al mismo tiempo como Julio Valdeverde y Julio Noguera, se sabe que tiene 23 años y es peruano.

Hasta el momento, la hipótesis es que el hombre -desconocido para las autoridades- contrató sicarios para asesinar a las jóvenes tras un robo de dinero y cocaína.

Temas Relacionados

La MatanzaFlorencio VarelaFemicidiosLara GutiérrezBrenda del CastilloMorena VerdiÚltimas noticiasBoliviaVillazónLázaro Víctor Sotacuro

Últimas Noticias

La Justicia indagará a Cristián Graf por el cuerpo de un ex compañero enterrado en su jardín

Prestará declaración a mediados de octubre. El fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación, sostiene que el sospechoso realizó maniobras para desviar la atención, cuando se confirmó la identidad de Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984

La Justicia indagará a Cristián

Procesaron al hombre que amenazó con explotar bombas en dos universidades de Pilar

El Juzgado Federal de Campana también dictó la prisión preventiva para que no entorpezca la investigación y ordenó un embargo por 30 millones de pesos

Procesaron al hombre que amenazó

“Sufrimiento inhumano”: la cruda definición del primer fiscal del caso del triple femicidio narco en Florencio Varela

Gastón Duplaá describió el ataque y remarcó que a las víctimas les causaron “padecimientos innecesarios que van más allá de lo necesario para cometer el acto”

“Sufrimiento inhumano”: la cruda definición

Triple femicidio narco en Florencio Varela: así busca Interpol al prófugo por el crimen de Morena, Brenda y Lara

Matías Agustín Ozorio, de 28 años, sería ladero de “Pequeño J”, el supuesto líder narco que ordenó las ejecuciones de las jóvenes de 20 y 15 años en Florencio Varela. El fiscal habló del “sufrimiento inhumano” al que fueron sometidas las víctimas

Triple femicidio narco en Florencio

Ordenan nuevo juicio contra uno de los implicados en el femicidio de Micaela García

Se trata de Néstor Pavón, que había sido condenado como encubridor. Ahora será enjuiciado como partícipe del crimen, que tenía hasta ahora como único responsable a Sebastián Wagner. El asesinato de la joven ocurrió en 2017 y generó la sanción de una ley que lleva su nombre

Ordenan nuevo juicio contra uno
ÚLTIMAS NOTICIAS
El inesperado giro de Liam

El inesperado giro de Liam Gallagher: de ícono rebelde a ejemplo de autocuidado

Caputo habló de los nuevos controles cambiarios: “Se cortó un kiosco de unos pocos, la medida favorece a los argentinos”

La Justicia indagará a Cristián Graf por el cuerpo de un ex compañero enterrado en su jardín

Sorpresa entre los libertarios por un video a favor del aborto en la TV Pública

Procesaron al hombre que amenazó con explotar bombas en dos universidades de Pilar

INFOBAE AMÉRICA
Un reptil jurásico hallado en

Un reptil jurásico hallado en Alemania revela secretos de la vida marina de hace 180 millones de años

Kim Jong-un ordenó que todos los recursos de Corea del Norte sean destinados a su programa nuclear

Donald Trump advirtió que las negociaciones sobre Gaza son “intensas” y que continuarán hasta lograr un acuerdo de paz

Bogotá se alista para recibir más de 8.000 corredores en un evento deportivo con causa social

Amnistía Internacional denunció más de 1.000 ejecuciones en Irán en lo que va de 2025

TELESHOW
La China Suárez volvió a

La China Suárez volvió a Turquía y compartió una charla íntima con Rufina sobre el hate en redes

Paula Chaves contó las dificultades que vivió al dar sus primeros pasos en el modelaje: “Me apartaron de desfiles y campañas”

Tras su separación de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich blanqueó su romance con Ivana Figueiras

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya eligieron fecha y lugar para su casamiento

Andrea Rincón se separó para siempre de un objeto muy querido: “Hice de todo acá arriba”