Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso por el triple femicidio narco en Florencio Varela

Lázaro Víctor Sotacuro es el quinto detenido por el triple femicidio narco en Florencio Varela

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó este viernes que detuvieron a un quinto sospechoso, de nacionalidad peruana, por el triple femicidio de Florencio Varela. El detenido también cuenta con nacionalidad argentina.

Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, quien se encontraba en la ciudad de Villazón, Bolivia, cerca de la frontera con nuestro país.

De momento, Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad de la Nación, reveló en diálogo con TN que el detenido viajaba en uno de los vehículos vinculados a los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Fuentes del caso le indicaron a Infobae que se trata de un Volkswagen Fox que le hizo de apoyo a la Chevrolet Trucker en la que trasladaron a las víctimas desde La Matanza hacia Florencio Varela.

La detención contó con la participación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, que a través del fiscal Dr. Alberto Mendivil y la Brigada de Investigaciones de La Quiaca llevó adelante intensas tareas investigativas que permitieron la localización y la captura de Sotacuro, quien era intensamente buscado.

Monteoliva indicó que la información a las autoridades nacionales les llegó alrededor de las 20.30.

Imágenes de la detención de Sotacuro en Villazón

Sotacuro fue hallado y detenido en un hospedaje, el Hostal Villazón, desde donde lo trasladaron a dependencias policiales para su resguardo y a fin de realizar el trámite de extradición. La secretaria de Seguridad detalló que personal de Interpol lo llevará hacia La Quiaca, donde quedará alojado en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA).

El procedimiento fue dirigido por el Fiscal Mendivil, quien mantiene coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza, el Juzgado de Garantías N.º 4 de esa jurisdicción, y la Fiscalía de Villazón, con el fin de concretar el traslado del detenido a la Argentina.

Al sospechoso lo habían buscado hotel por hotel en La Quiaca. No lo hallaron, pero recogieron el dato de que había cruzado la frontera, por lo que se le pidió colaboración al país vecino, donde finalmente se produjo la captura. El Hostal Villazón está ubicado en la calle La Paz, a tan solo 600 metros de territorio argentino.

El Volkswagen Fox con el que se lo relaciona a Sotacuro

“Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia. El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara. En instantes será trasladado a dependencias de la DFI de la PFA”, había anunciado Patricia Bullrich en sus redes sociales.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, también destacó la detención en su cuenta de X: “Gracias al trabajo de la Policía de Jujuy, se logró la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón-Bolivia. En estos momentos, se está realizando el proceso de extradición al país. Sotacuro era uno de los prófugos por el triple femicidio de Lara, Brenda y Morena en Buenos Aires. Espero profundamente que se haga justicia por las tres víctimas”.

Los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) fueron encontrados este miércoles por la madrugada en un allanamiento en Villa Vatteone, partido de Florencio Varela. Habían sido torturadas, descuartizadas y enterradas.

Brenda, Morena y Lara, las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela

Por el crimen, ya había cuatro detenidos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, las jóvenes fueron invitadas a una fiesta en el Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, pero en realidad cayeron en una trampa y terminaron en una casa del sur del conurbano, donde fueron brutalmente asesinadas.

Ahora, la Justicia busca dar con “Pequeño J”, un supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las tres mujeres. Identificado al mismo tiempo como Julio Valdeverde y Julio Noguera, se sabe que tiene 23 años y es peruano.

Hasta el momento, la hipótesis es que el hombre -desconocido para las autoridades- contrató sicarios para asesinar a las jóvenes tras un robo de dinero y cocaína.