Crimen y Justicia

Triple femicidio narco en Florencio Varela: así busca Interpol al prófugo por el crimen de Morena, Brenda y Lara

Matías Agustín Ozorio, de 28 años, sería ladero de “Pequeño J”, el supuesto líder narco que ordenó las ejecuciones de las jóvenes de 20 y 15 años en Florencio Varela. El fiscal habló del “sufrimiento inhumano” al que fueron sometidas las víctimas

Cecilia Di Lodovico

Por Cecilia Di Lodovico

Guardar
La cédula roja de Interpol
La cédula roja de Interpol con la captura de Matías Agustín Ozorio

Matías Agustín Ozorio residía, hasta al menos 72 horas, en el asentamiento conocido como Villa 21.24. También frecuentaba la Zavaleta y la 1-11-14. Lo hacía hasta que el hallazgo de tres cuerpos de mujeres jóvenes en una casa de Florencio Varela, lo pusiera en la mira como ladero de “Pequeño J”, el supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, torturas, mutilación y ejecución de Lara Gutierréz (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). Se trata de uno de los crímenes narco más cruentos de la historia argentina.

El fiscal Gastón Duplaá, a cargo de la causa en sus inicios, le imputa la coautoría del delito de “triple homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”, con una pena tentativa de 35 años de cárcel.

La imagen de Matías Ozorio
La imagen de Matías Ozorio que Infobae dio a conocer en exclusiva

Duplaá solicitó su captura nacional e internacional, por eso su rostro llegó a los registros de todas las fuerzas de seguridad. Este jueves llegó la misma orden del Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza, a cargo de Fernando Horacio Pinos Guevara, a Interpol y este viernes se publicó de forma privada. Es decir, que todas las policías del mundo tienen acceso, pero no el público en general.

La cédula roja, a la que tuvo acceso Infobae, precisa que nació el 11 de septiembre de 1997 y que vive en Parque Patricios.

Este mismo día, más temprano, este medio dio a conocer por primera vez el rostro de Ozorio, a quien conocen como “Tati” en los barrios de la zona sur de la Ciudad. La DDI de La Matanza fue este miércoles a apresarlo.

Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo
Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi

Principalmente, buscaban a “Pequeño J” o Julito de quien tienen un nombre (Julio), una edad (23 años), una nacionalidad (peruano) y dos apellidos (Valverde y/o Montana). No cuentan con su DNI. En esa línea, allanaron dos puntos (una parrilla y el tercer piso de un edificio). No encontraron a ninguno de los dos. El supuesto jefe narco es, por ahora, un fantasma.

Creen que se mueve entre esos asentamientos porteños y el sur del conurbano bonaerense, principalmente, Florencio Varela. No se descarta la zona oeste, en La Matanza, de donde eran las víctimas.

El caso ya tiene cuatro personas detenidas que tendrían relación directa con los narcofemicidios. Ellos son Maximiliano Andrés ParraDaniela Iara Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva y Celeste Magalí González Guerrero.

Le toca ahora al fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas continuar armando el rompecabezas para esclarecer el salvaje triple crimen.

Sufrimiento inhumano

El fiscal Duplaá especificó que él, Pequeño J y los cuatro ya arrestados y un número no especificado de personas, actuando con división de roles, tuvieron “claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de M.V., B.L.D.C. y L.M.G., ocasionándoles lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso”.

El interior de la casa
El interior de la casa donde hallaron los cuerpos

Y agregó: “ello, obrando a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios que van más allá de lo necesario para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando los masculinos su condición biológica dominante de género al ejercer violencia de género sobre las víctimas mujeres”.­

Lara, Brenda y Morena, según fuentes de la investigación, cayeron en una trampa: este viernes 19 de septiembre, fueron convocadas, a cambio de 300 dólares para cada una, a una supuesta fiesta o al encuentro con un hombre. Ese evento no existió nunca. Fue un anzuelo para que subieran, sin resistencia, a esa camioneta Chevrolet Tracker blanca que las llevó a su destino final.

La madrugada del miércoles sus cuerpos fueron hallados en un pozo con lesiones indescriptibles. La masacre la habrían presenciado 45 personas a través de un vivo realizado por una red social.

Temas Relacionados

Triple CrimenFlorencio VarelaLa MatanzaLa TabladaNarcotráficoInterpolMatías Agustín OzorioPequeño JLara GutierrézBrenda del CastilloMorena Verdiúltimas noticias

Últimas Noticias

Ordenan nuevo juicio contra uno de los implicados en el femicidio de Micaela García

Se trata de Néstor Pavón, que había sido condenado como encubridor. Ahora será enjuiciado como partícipe del crimen, que tenía hasta ahora como único responsable a Sebastián Wagner. El asesinato de la joven ocurrió en 2017 y generó la sanción de una ley que lleva su nombre

Ordenan nuevo juicio contra uno

Un alumno de 15 años quedó en coma inducido tras una brutal golpiza en una escuela de Avellaneda

La pelea fue por un asiento. El agresor tiene 16 años y está a disposición de la Justicia. El reclamo de la familia

Un alumno de 15 años

Atacó con una botella a una mujer en Villa Pueyrredón para robarle el celular: lo detuvieron

La agresión ocurrió días atrás y quedó registrado en un video. El acusado, de 33 años, fue capturado en Villa Urquiza

Atacó con una botella a

Revés para Makintach: desestimaron la denuncia que presentó contra los fiscales

La jueza había pedido que se investigue a los funcionarios a cargo de su causa penal porque afirmó que manipularon las pruebas en su contra. La respuesta de la Justicia

Revés para Makintach: desestimaron la

Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por el femicidio de Agustina Aguilar

Carlos Costa fue considerado culpable de homicidio agravado por el vínculo por el TOC N°4 de Quilmes. El futbolista declaró en el juicio y defendió la teoría de la defensa

Condenaron a prisión perpetua al
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jornada financiera: mientras el Banco

Jornada financiera: mientras el Banco Central aplicó restricciones cambiarias, las reservas superaron los USD 41.000 millones

Los motivos detrás de la decisión de poner un nuevo cepo al dólar, según la mirada de los economistas

Distinguieron a la empresa OCP TECH en la Bolsa de Comercio por su proyecto Huella de Carbono

Poblaciones en riesgo por el cambio climático: cómo las desigualdades marcan el futuro

Ordenan nuevo juicio contra uno de los implicados en el femicidio de Micaela García

INFOBAE AMÉRICA
Guerra Santa: Rusia reclutó a

Guerra Santa: Rusia reclutó a sacerdotes ortodoxos para influir en los votantes de Moldavia

La izquierda francesa amenazó con presentar una moción de censura contra el nuevo primer ministro Lecornu

Caos en Madagascar: el presidente destituyó a su ministro de Energía tras las violentas protestas por cortes de agua y luz

Partió a la NASA el satélite argentino Atenea, que viajará a la Luna en la misión espacial Artemis II

Volodímir Zelensky afirmó que drones “probablemente húngaros” violaron el espacio aéreo ucraniano

TELESHOW
Un nuevo paso en la

Un nuevo paso en la familia de Federico Hoppe y Macarena Rinaldi: su hija Amanda ya tiene el pasaporte alemán

Carolina Amoroso mostró los regalos que le enviaron sus colegas por el nacimiento de su hijo Vicente

¿Reconciliados? El Polaco y Barby Silenzi se mostraron juntos en una noche familiar

Cumpleaños y reflexión: Pancho Dotto festeja 70 años rodeado de gratitud y memoria

Evelyn Botto habló de su particular vínculo con Fede Bal: “Él sale con otra gente, yo salgo con otra gente”