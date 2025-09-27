Crimen y Justicia

Difundieron la foto de “Pequeño J”, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Ante la presunta intensión de escapar del país, se difundió la imagen del narco peruano. El mismo fue identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano de 20 años

Guardar
Tony Janzen Valverde Victoriano de
Tony Janzen Valverde Victoriano de 20 años

La investigación sobre el triple femicidio de Florencio Varela avanzó de manera significativa tras la identificación del presunto autor intelectual, conocido como “Pequeño J”. Las autoridades confirmaron que se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, un ciudadano peruano de 20 años, señalado como el líder narco responsable de haber ordenado el asesinato múltiple.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires confirmaron a Infobae que a partir de una serie de allanamientos, se detectó que el narco peruano intentaría salir del país. Por tal motivo, se estableció un pedido de captura internacional y difundió su imagen.

Durante la madrugada del sábado, efectivos policiales llevaron a cabo una serie de allanamientos para dar con el presunto narco que habría ordenado la tortura y asesinato de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). Uno de los operativos tuvo lugar en Florencio Varela y desde el ministerio de Seguridad se decidió dar a conocer la imagen de “Pequeño J” debido a los indicios encontrados en torno a una posible fuga fuera del país.

La cédula peruana del prófugo
La cédula peruana del prófugo acusado de haber asesinado a las tres jóvenes de La Matanza

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que “Pequeño J” contrató sicarios para ejecutar un crimen premeditado, motivado por el supuesto robo de dinero y cocaína. Además, las fuentes aseguran que el líder narco habría organizado la transmisión en vivo del asesinato a través de un grupo cerrado en redes sociales, con el objetivo de enviar un mensaje contundente mediante las muertes. “Dejó un claro mensaje con las muertes”, señalaron los informantes a Infobae.

La medida fue tomada horas después de que se confirmara la detención de Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto sospechoso por el triple femicidio; quien fue capturado en Bolivia. El sospechoso, de nacionalidad peruana y argentina, fue localizado en un hostal de la ciudad de Villazón, a tan solo 600 metros de la frontera con Argentina, tras una intensa búsqueda coordinada entre fuerzas de seguridad de ambos países.

La detención de Sotacuro se produjo luego de que las autoridades argentinas, tras rastrear sin éxito cada hotel y alojamiento en La Quiaca (Jujuy), obtuvieran información que indicaba que el prófugo había cruzado la frontera hacia Bolivia. El fiscal Alberto Mendivil, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, solicitó entonces la colaboración de la policía boliviana, que finalmente lo halló solo en una de las habitaciones del Hostal Villazón.

Lázaro Víctor Sotacuro es el
Lázaro Víctor Sotacuro es el quinto detenido por el triple femicidio narco en Florencio Varela

La operación contó con la participación de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y se realizó en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza, el Juzgado de Garantías N.º 4 de esa jurisdicción y la Fiscalía de Villazón, con el objetivo de concretar el traslado del detenido a la Argentina.

Quién es “Pequeño J”

La investigación por el triple femicidio en Florencio Varela tuvo como principal sospecho a “Pequeño J”, ahora identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, a quien se lo acusa de ser el presunto autor intelectual del hecho.

“Pequeño J” habría planeado no solo la ejecución de las víctimas, sino también la difusión en tiempo real del hecho a través de un grupo cerrado en redes sociales. De acuerdo con los investigadores, la principal hipótesis apunta a que “Pequeño J” contrató sicarios para llevar a cabo un homicidio premeditado como represalia por el supuesto robo de dinero y cocaína dentro de la organización.

Según trascendió, la decisión de transmitir el asesinato en vivo buscó amplificar el impacto y dejar un mensaje explícito a miembros y rivales. “Dejó un claro mensaje con las muertes”, comentaron los informantes a Infobae, sugiriendo que esta acción pretendía disuadir futuros intentos de traición y consolidar el control del líder narco sobre su entorno.

Se trataría del presunto líder
Se trataría del presunto líder narco que habría ordenado asesinar a las tres jóvenes de La Matanza

El pasado miércoles se llevó a cabo un allanamiento en la Villa Zavaleta y tuvo como objetivo principal la captura de “Pequeño J”, quien, de acuerdo con los datos recabados, habría estado en una propiedad del tercer piso momentos antes de la llegada de los efectivos. El acusado de 20 años fue descripto como un individuo “sanguinario”, aunque no trascendieron sus antecedentes delictivos.

A pesar de la magnitud del caso, tanto la Policía de la Ciudad como las fuerzas federales que operan en los barrios de Villa 1-11-14 y Villa Zavaleta afirman no tener registros ni antecedentes sobre la actividad de “Pequeño J” en esos territorios. Los responsables del mapeo de organizaciones criminales en la zona aseguran que no conocen ni han escuchado hablar de este presunto jefe narco.

Pese al desconocimiento en torno a la figura del capo narco, se estableció la existencia de grupos de narcos peruanos a los que aún no han logrado acceder, y sospechan que el área de influencia del acusado podría extenderse a los barrios de Bajo Flores y Barracas, aunque su control principal se ubicaría en el sur del conurbano bonaerense, donde se perpetró el triple femicidio.

Temas Relacionados

triple femicidiopequeño júltimas noticias

Últimas Noticias

La Justicia indagará a Cristián Graf por el cuerpo de un ex compañero enterrado en su jardín

Prestará declaración a mediados de octubre. El fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación, sostiene que el sospechoso realizó maniobras para desviar la atención, cuando se confirmó la identidad de Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984

La Justicia indagará a Cristián

Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso por el triple femicidio narco en Florencio Varela

Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, oriundo de Perú. Lo atraparon en un hostal de la ciudad de Villazón, a 600 metros de la frontera con Argentina. Está vinculado a uno de los vehículos que se utilizaron en el hecho

Detuvieron en Bolivia a un

Procesaron al hombre que amenazó con explotar bombas en dos universidades de Pilar

El Juzgado Federal de Campana también dictó la prisión preventiva para que no entorpezca la investigación y ordenó un embargo por 30 millones de pesos

Procesaron al hombre que amenazó

“Sufrimiento inhumano”: la cruda definición del primer fiscal del caso del triple femicidio narco en Florencio Varela

Gastón Duplaá describió el ataque y remarcó que a las víctimas les causaron “padecimientos innecesarios que van más allá de lo necesario para cometer el acto”

“Sufrimiento inhumano”: la cruda definición

Triple femicidio narco en Florencio Varela: así busca Interpol al prófugo por el crimen de Morena, Brenda y Lara

Matías Agustín Ozorio, de 28 años, sería ladero de “Pequeño J”, el supuesto líder narco que ordenó las ejecuciones de las jóvenes de 20 y 15 años en Florencio Varela. El fiscal habló del “sufrimiento inhumano” al que fueron sometidas las víctimas

Triple femicidio narco en Florencio
ÚLTIMAS NOTICIAS
El inesperado giro de Liam

El inesperado giro de Liam Gallagher: de ícono rebelde a ejemplo de autocuidado

Caputo habló de los nuevos controles cambiarios: “Se cortó un kiosco de unos pocos, la medida favorece a los argentinos”

La Justicia indagará a Cristián Graf por el cuerpo de un ex compañero enterrado en su jardín

Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso por el triple femicidio narco en Florencio Varela

Sorpresa entre los libertarios por un video a favor del aborto en la TV Pública

INFOBAE AMÉRICA
Ana Paula Maia: “La literatura

Ana Paula Maia: “La literatura es un lugar para experimentar, no para cuestionar mis problemas”

“Slow Horses” reinventa el espionaje de ficción con un estilo que elude el sensacionalismo

El viaje interior de Cat Stevens a Yusuf Islam: música, religión y la búsqueda de sentido

“No son hobbies, es un motor económico”: una defensa de la cultura... con los números en la mano

Un reptil jurásico hallado en Alemania revela secretos de la vida marina de hace 180 millones de años

TELESHOW
La explicación de Eros Ramazzotti

La explicación de Eros Ramazzotti sobre su beso fallido con Evangelina Anderson: “Estábamos jugando”

Entre confusiones y talento: la referencia viral a la China Suárez que opacó a una actriz

Barbie Vélez sumó un nuevo integrante a su familia: “Fue amor a primera vista”

El orgullo de Alejandra Maglietti al contar lo primero que aprendió su hijo con un mes de vida

Tras ser intervenido de urgencia, Alberto Cormillot se mostró preocupado por su salud: “Me hubiera agarrado un infarto”