Tecnología aplicada al crimen organizado y la cárcel: de los muros de datos al hormigón inteligente

Ciberseguridad, Inteligencia Artificial, IA, protección digital, vigilancia, biometría, defensa de datos, seguridad en redes, privacidad, sistemas de control, ciudades inteligentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crimen organizado ha convertido a las prisiones en centros de comando. Mientras el Estado sigue apostando a muros y cerrojos, en el mundo, la seguridad penitenciaria se redefine con celdas digitales, gemelos virtuales, construcción industrializada y trazabilidad total. Nuestro país enfrenta una decisión histórica: seguir administrando estructuras ciegas o construir cárceles que el delito no pueda cooptar.

En Argentina, se discutió la seguridad pública de la cárcel fuera un territorio ajeno. Un espacio que sólo entra en agenda por hechos disruptivos generalmente violentos, como un motín, la fuga de uno o más internos o bien, a través de un video clandestino donde se podía apreciar de manera brutal, la miseria estructural del sistema. Sin embargo, promediando la segunda década de este siglo XXI, investigadores y especialistas en la materia, han detectado que el corazón de las estructuras criminales continúa latiendo a resguardo y cubierto en el ámbito interno de los establecimientos carcelarios.

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Investigaciones judiciales recientes demuestran que, desde la invisibilidad de la celda, se ordenaron homicidios, se administraron mercados ilegales, se extorsionó a comerciantes, se ejerció la gobernanza criminal de barrios enteros y se articularon redes que perforaron las fronteras físicas de países involuntariamente implicados en la empresa criminal. La cárcel dejó de ser un lugar donde el delito se interrumpe, convirtiéndose en el ámbito en el que se reorganiza. Mientras tanto, la mayoría de los Estados de la región responden a amenazas digitales con herramientas analógicas, a organizaciones que planifican cada movimiento con improvisación arquitectónica, y a estructuras que operan en red con vigilancia visual. Esto genera un sistema penitenciario incapaz de controlar, anticipar o incluso comprender lo que realmente sucede en lo profundo de sus instalaciones.

La imagen clásica de la cárcel -muros altos, sólidas rejas, cerrojos de alta densidad, torres de vigilancia- ya no representa el concepto de seguridad penitenciaria para organizaciones criminales que han cambiado las reglas. El delito mutó, las organizaciones se adaptaron, la circulación del poder dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios cambió. La violencia se ha convertido en una trama de vínculos, favores, amenazas, microconductas y flujos de información imposibles de registrar en tiempo real sólo con intervención humana. Persistir en una lógica estática frente a amenazas dinámicas significa ir permanentemente detrás del fenómeno. Ahora, la seguridad penitenciaria se define por la capacidad de leer lo que ocurre dentro, anticipar conflictos, detectar anomalías, obstaculizar coordinaciones e impedir que la cárcel mantenga su rol de centro de operaciones del ambiente criminal.

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En este punto surge un concepto disruptivo, que incomoda y obliga a repensar todo lo conocido en seguridad física y reinterpretar la seguridad penitenciaria bajo el paradigma de la celda digital. No se trata simplemente de un espacio físico con pantallas, sino de un cambio de paradigma: la traducción operativa de la seguridad dinámica al lenguaje de la información, el diseño inteligente y la gestión predictiva.

Investigaciones judiciales recientes demuestran que, desde la invisibilidad de la celda, se ordenaron homicidios (Grosby)

La celda digital surge como un ecosistema donde arquitectura, tecnología, trazabilidad e inteligencia operativa trabajan en conjunto para reducir la incertidumbre y ampliar la capacidad de prevención. Si el riesgo se expresa hoy no sólo en violencia visible, sino en vínculos, coordinaciones, cambios de conducta, circulación de objetos y continuidad delictiva extramuros, la solución no puede limitarse a la vigilancia panóptica y analógica ni confiar únicamente en la fortaleza del muro. Se necesita un sistema capaz de ver lo que, a día de hoy, resulta imposible detectar con anticipación suficiente para evitar la materialización de eventos lesivos.

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La respuesta necesaria ya no se encuentra solo en el cemento y el acero, sino en la convergencia entre la construcción industrializada y de ensamble en ámbito controlado y la creación de gemelos digitales del establecimiento penitenciario a construir.

Los datos al servicio de la custodia

La realidad evidencia que la arquitectura penitenciaria en nuestro país es mayormente obsoleta e inadecuada respecto a los aportes que puede generar en seguridad pública, y no debido a la falta de metros cuadrados, sino a la carencia de criterio. Durante décadas, la discusión se centró (y aún se centra) en aumentar la cantidad de plazas disponibles, abordando el problema desde una perspectiva cuantitativa y confundiendo calidad de alojamiento con meros criterios de confort habitacional.

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No está mal haber contemplado estos factores, pero el interrogante central no es cuántas cárceles construir, sino cómo construirlas, especialmente para alojar internos miembros de organizaciones criminales, cuyo encarcelamiento demuestra que la cárcel tradicional no logra neutralizar la continuidad de su actividad delictiva.

Ante esta hipótesis, surge una metodología que está revolucionando el ámbito de la construcción penitenciaria: la DfMA (Design for Manufacture and Assembly, por sus siglas en inglés), que permite fabricar módulos en entornos controlados, con precisión industrial, para luego ensamblarlos en el sitio escogido, reduciendo drásticamente los márgenes críticos y aportando niveles más elevados de seguridad.

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La construcción y ensamble de módulos prearmados es un tema técnico que, aplicado a una cárcel, se convierte en una cuestión política. Un establecimiento mal diseñado obliga a compensar con más personal, mayor fricción, aumento del riesgo y elevados costos operativos. Un edificio penitenciario concebido según la lógica DfMA integra desde su origen visibilidad, control de accesos, robustez estructural, instalaciones seguras y ofrece menos oportunidades de manipulación física del entorno, conformando así la diferencia entre un edificio aliado de la seguridad y uno que la dificulta.

Este cambio paradigmático no concluye en el hormigón. La verdadera transformación emerge cuando esa arquitectura industrializada se conecta con un cerebro que coordina y anticipa acciones: el Twin Digital, una réplica virtual y dinámica del establecimiento alimentada por sensores en tiempo real. Cada panel, cada cerradura, cada movimiento y cada actividad humana cuenta con su contraparte exacta en un ecosistema de datos. Es el panóptico del siglo XXI, porque vigila mejor, convirtiendo la cárcel en un organismo vivo que detecta, anticipa, registra y aprende.

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El gemelo digital facilita la transición de la seguridad reactiva a la seguridad predictiva: detecta anomalías de movimiento, identifica aglomeraciones inusuales, simula contingencias, audita aperturas de puertas, registra cada acción en una bitácora digital inalterable mediante sistema blockchain, eliminando la discrecionalidad operativa. En Singapur, el reconocimiento facial efectúa listados de presencia cada 15 minutos sin intervención humana y sin que los internos se enteren. En la británica Five Wells, la precisión del DfMA garantiza que los sensores funcionen sin interferencias. Esta característica aumenta, de manera considerable, los niveles de disuasión para la corrupción intramuros.

Experiencia global

El mundo ya emprendió este rumbo. Las prisiones de nueva generación en Reino Unido, Singapur, Corea del Sur, Japón, Noruega y Estados Unidos demuestran que la tecnología no es un accesorio, sino la columna vertebral de la seguridad penitenciaria contemporánea.

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En el Reino Unido, la prisión de HMP Five Wells en Northamptonshire se consolidó como caso emblemático. Allí, el Ministerio de Justicia británico combinó los conceptos de prisión inteligente (Smart prison), DfMA y construcción fuera de obra (off site), logrando que el 80 % del diseño fuera estandarizado. Se fabricaron 15.183 paneles y más de 60.000 subcomponentes en fábricas, con instalaciones modulares y eléctricas integradas desde el origen. El resultado: un edificio más seguro, previsible y fácil de mantener. Lo más relevante fue el impacto en la convivencia: pasillos cortos, menos personas por sector, ventanas sin barrotes con sistemas anti-drones, tablets intramuros con resguardos tecnológicos, scanners corporales y un diseño espacial que favorece la interacción positiva.

El modelo se replicó. HMP Millsike, edificado con más de 16.500 componentes prefabricados en nueve fábricas, completó su estructura en 46 semanas y alcanzó 200.000 horas de funcionamiento sin incidentes reportables. La estandarización pasó a significar control, robustez y predictibilidad. El sector constructor británico ya identifica el “platform prison design and build” como estándar de nueva generación. Mientras tanto, en nuestro país la discusión gira en torno a conceptos arquitectónicos que aún distan mucho de los estándares internacionales.

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En Singapur, las celdas de la Changi Prison Complex incorporan sensores térmicos capaces de detectar movimiento en total oscuridad, cámaras infrarrojas para monitoreo de temperatura corporal y micrófonos direccionales que identifican patrones acústicos asociados a agresiones, autolesiones o manipulación de objetos. Todo esto se integra en un gemelo digital que replica en tiempo real el comportamiento del edificio, detectando si un interno está inmóvil demasiado tiempo, si su respiración o temperatura cambian abruptamente o si su ritmo cardíaco se acelera, efectuando controles sin contacto ni dispositivos visibles.

En Corea del Sur, los módulos penitenciarios de nueva generación poseen sensores de radar de onda milimétrica en los paneles de las celdas, que permiten medir la frecuencia cardíaca y la respiración a través de la ropa o de mantas. El sistema detecta patrones fisiológicos compatibles con actos violentos, consumo de sustancias o riesgo de suicidio, enviando la información al gemelo digital, que genera alertas automáticas cuando los parámetros se apartan de lo normal.

El interior de una cárcel. (Canva)

En Japón, los centros de detención emplean sensores LIDAR en marcos de puertas y cielorrasos, creando mapas tridimensionales del movimiento dentro de la celda y detectando microgestos que anticipan agresiones, escondites de objetos o la confección de armas blancas. El gemelo digital interpreta esos datos y los cruza en tiempo real con el historial conductual del interno, generando modelos predictivos para intervenir antes de que el conflicto explote.

En Noruega, las prisiones de alta seguridad utilizan sensores acústicos de espectro amplio para identificar vibraciones asociadas a golpes, perforaciones o manipulaciones. Estos sensores, integrados en paneles DfMA, aseguran calibración homogénea y máxima capacidad de detección. El digital twin compara esta información con registros históricos, permitiendo anticipar intentos de fuga o sabotaje con considerable anticipación.

En Estados Unidos, los módulos penitenciarios federales (BOP) incluyen sensores de CO₂, humedad y temperatura, capaces de detectar sobrepoblación en celdas, intentos de quemar materiales o manipulaciones indebidas en sistemas de ventilación. Estos sensores, integrados en paneles DfMA, se conectan a un gemelo digital para visualizar el estado de cada área en tiempo real.

La cárcel deja de ser un espacio opaco y se convierte en un sistema transparente, donde cada movimiento, cada variación fisiológica, cada anomalía térmica, cada vibración y cada patrón acústico se registra, se interpreta y se convierte en información útil para la prevención de eventos con potencialidad disruptiva que afecten a la seguridad pública.

Mientras tanto, en nuestro país, las nuevas construcciones tienden a ser más duras, más aisladas, más restrictivas, pero no más inteligentes.