Crimen y Justicia

Un alumno de 14 años llevó un arma a una escuela de Córdoba: “Tenía cuatro balas”

El ministro de Seguridad de Córdoba confirmó que el adolescente llevó un revólver calibre 22 cargado al establecimiento y que el arma fue secuestrada tras la activación del protocolo escolar

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El caso reabre el debate sobre control de armas, responsabilidad familiar y políticas preventivas en establecimientos educativos de Argentina

Un alumno de 14 años llevó un arma de fuego a su colegio en la ciudad de Córdoba, la exhibió a sus compañeros y fue detenido dentro de la institución. El hecho ocurrió al mediodía en una escuela de la capital provincial. Las autoridades educativas detectaron la situación e informaron de inmediato a la policía, que acudió al lugar y secuestró un revólver calibre 22 cargado con cuatro balas.

Las fuentes oficiales confirmaron que la policía intervino tras la denuncia de las autoridades del colegio sobre la presencia del arma. El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, amplió los detalles en diálogo con Infobae en Vivo. “En horas del mediodía de ayer, las autoridades del colegio pusieron en conocimiento de la Policía de la provincia de Córdoba que un alumno del colegio, de tan solo catorce años, portaba un arma de fuego, y la estaría exhibiendo ante sus compañeros”.

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El ministro explicó que el estudiante salió de su casa con el revólver, lo llevó al establecimiento y lo mostró dentro de la escuela. “Eso también hay que contextualizarlo, porque también el primer núcleo de contención siempre tiene que ser la familia".

Un alumno de 14 años fue detenido en Córdoba tras llevar y exhibir un revólver calibre 22 cargado dentro de su colegio
Un alumno de 14 años fue detenido en Córdoba tras llevar y exhibir un revólver calibre 22 cargado dentro de su colegio

Según detalló el funcionario, el adolescente llegó al colegio y exhibió el arma. “Aparentemente, le habría apuntado a un compañero. Eso está en materia de investigación. Ese compañero pone en aviso a las autoridades escolares y se activa un protocolo de seguridad que tenemos nosotros con el Ministerio de Educación”, sostuvo Juan Pablo Quinteros.

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Protocolo de seguridad y accionar de la Justicia

Tras el alerta, la policía secuestró el arma dentro de la institución. El funcionario confirmó el hallazgo: “Tenía cuatro balas. Nosotros estamos alentando al desarme voluntario". Según precisó, Cordoba dispone de una normativa. “Estamos esperando una ley nacional que nos avale, porque eso depende del RENAR, acudir al desarme voluntario. Hay muchas armas en las viviendas que quedaron de padres, tíos, abuelos, vaya a saber quién”.

Las pericias determinarán si el revólver estaba operativo. “Por las imágenes, uno va a esperar los resultados de la pericia. Está interviniendo la justicia de menores, acá se aplica el régimen penal juvenil, con lo cual vamos a ser cautos y prudentes en la información”, aclaró el ministro.

El protocolo de seguridad fue activado siguiendo los procedimientos definidos para casos de amenazas o presencia de armas en escuelas. La Secretaría de la Niñez fue notificada de la situación, y el alumno quedó a disposición de la Justicia Penal Juvenil provincial.

La Justicia Penal Juvenil de Córdoba interviene en el caso al activarse el protocolo de seguridad escolar por presencia de arma de fuego
La Justicia Penal Juvenil de Córdoba interviene en el caso al activarse el protocolo de seguridad escolar por presencia de arma de fuego

Desde el Ministerio de Seguridad destacan que la presencia de un arma verdadera es un hecho inédito en el tiempo que lleva Quinteros como titular de la cartera. “Desde que soy ministro es el primer hecho que yo tengo en un colegio con un arma verdadera. Hemos tenido réplicas, hemos tenido presencia de réplica de armas de fuego o de armas blancas. Lamentablemente, el colegio tiene que estar en esta situación y pasar por estas situaciones y las estamos trabajando”.

Debate sobre el control de armas y la educación

En el intercambio con este medio, el ministro fue consultado respecto a la posibilidad de tomar medidas similares a las establecidas en escuelas de Estados Unidos frente a masacres estudiantiles, como el uso de mochilas antibalas o controles de ingreso. “El día que en Argentina tengamos que implementar ese tipo de medidas, vamos a tener una situación realmente muy grave a la que no queremos llegar. Yo siempre apelo a que los chicos lleven libros y no armas a los colegios. Es un tema de educación”, sostuvo Juan Pablo Quinteros.

El funcionario subrayó que la educación es prioritaria y defendió el rol preventivo del Estado provincial: “En Córdoba, afortunadamente, la educación pública, la salud pública y la seguridad son prioridad. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es educar, no pensar cómo vamos a hacer que nuestros hijos lleven chaleco antibalas a la escuela”.

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