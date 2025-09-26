Un alumno de 15 años quedó en coma inducido tras una brutal golpiza en una escuela de Avellaneda

La familia denuncia la falta de protocolos y la mala intervención del personal docente durante la agresión

Un adolescente de 15 años quedó en estado crítico tras una violenta agresión en un aula de la Escuela Secundaria 27 de Avellaneda. Su agresor fue un compañero de 16 años, quien le dio una brutal golpiza durante una pelea por una silla. Luego del hecho, el joven fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, mientras que la víctima continúa internado y en coma inducido. El caso se investiga como tentativa de homicidio.

El hecho ocurrió el miércoles por la mañana en el colegio ubicado en la intersección de Roca y Chacabuco. Según el relato realizado por la madre del adolescente, el conflicto se originó por la disputa de un asiento en el aula tras la salida del comedor escolar. En este contexto, el menor se negó a ceder su lugar y recibió una cachetada de su compañero, quien insistió con la agresión física.

En el transcurso del enfrentamiento, una docente intervino: sujetó a la víctima de los brazos, en un fallido intento de frenar la golpiza, y terminó impidiendo que el adolescente que se pudiera defender mientras continuaba siendo golpeado. En diálogo con América TV, la madre sostuvo: “Lo agarra de atrás para que no se defienda, y ahí empiezan las piñas al pecho y a la cara”.

En este sentido, la familia de la víctima apunta contra la actuación del personal docente y la falta de protocolos. De acuerdo con un comunicado compartido por sus familiares, desde el ámbito escolar habrían obstaculizado el acceso a la familia de la víctima.

“Esta profesora, con participación del personal de la institución, le impidieron a la hermana de Isaías que se comunicara con el familiar a cargo para poder asistirlo. Isaías entró en paro cardiorrespiratorio en el colegio, y nadie lo asistió”, aseguran.

En el mensaje familiar se sostiene que la víctima estuvo sin signos vitales durante aproximadamente 20 minutos dentro del establecimiento educativo.

“Cuando la hermana pudo comunicarse con la madre, y pudo llegar al colegio a ver a su hijo, ningún personal ayudó a movilizar a Isaías, sólo dos compañeros que salieron a buscar algún patrullero para poder trasladar a Isaías al hospital”, ampliaron. Además, aseguraron que luego el personal médico estuvo 20 minutos más para reanimarlo.

El conflicto se originó por la disputa de un asiento en el aula tras la salida del comedor escolar

Según supo Infobae, un patrullero que circulaba por la zona de manera preventiva llegó al lugar para auxiliar. Cuando los agentes arribaron, el joven de 15 años estaba inconsciente. Debió ser trasladado de urgencia al Hospital Fiorito de Avellaneda, donde recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Si bien los médicos lograron estabilizarlo, el estudiante permanece internado en terapia intensiva, bajo coma inducido y con asistencia respiratoria mecánica.

Por otro lado, el implicado señalado como autor material de la agresión fue detenido en el marco de la investigación judicial calificada como homicidio en grado de tentativa. Está en su casa, pero a disposición de la Justicia.

El caso quedó bajo intervención de la Fiscalía de Menores N° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Bonilla, con un seguimiento institucional en el que se implementan diversas acciones con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

La familia alertó sobre otros hechos similares en la escuela

Las repercusiones no se limitaron al episodio puntual: la madre del chico también advirtió sobre antecedentes recientes de violencia dentro de la misma escuela. El agresor, según la mamá de la víctima, ya había atacado a su hijo en marzo pasado, momento en el que utilizó una lapicera para herirlo en el brazo.

Además, se mencionó la existencia de incidentes recurrentes: “Muchos chicos ingresan con armas blancas, hay alumnos vulnerables y situaciones de violencia que no se denuncian ni se previenen”.

Hasta el momento, desde la institución educativa no emitieron ningún comunicado ni se pronunciaron sobre el caso. Si bien en la causa el único imputado es el adolescente agresor, la familia de la víctima advirtió sobre la mala intervención y los reiterados casos de violencia en la escuela.