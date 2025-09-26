Crimen y Justicia

Investigan posteos en la cuenta oficial de X de la Policía Federal que promocionan la venta de criptomonedas

La fuerza de seguridad indicó que se trató de “un ataque informático internacional”. El control de la red social se recuperó rápidamente

Por Miguel Prieto Toledo

Uno de los posteos
La cuenta oficial de la red social X de la Policía Federal Argentina (PFA) sufrió una serie de “ataques informáticos” de origen internacional, con los que se perdió momentáneamente el control de la red social y permitieron la publicación de tres posteos en los que se promocionaba la venta de criptomonedas.

Según confirmaron desde la fuerza de seguridad a Infobae, el manejo de la cuenta se recuperó rápidamente y “el tema ya está judicializado”. A través de un comunicado oficial, a su vez, la PFA confirmó que el perfil oficial “fue blanco de un ataque informático internacional, cuyo propósito fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos”.

Ante la gravedad de la situación, “se activaron de inmediato los protocolos de ciberseguridad previstos y, gracias a la labor coordinada de las áreas técnicas especializadas, se recuperó en forma rápida y total el control de la cuenta oficial”.

En ese sentido, señalaron desde la fuerza que “se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley”.

Otra de las promociones
De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, en base al protocolo de actuación para estos casos, se pidió inicialmente que no se borren las publicaciones, “se entre al código fuente con la autorización de la red X” para que desde la terminal en la que se pueda acceder a los números de IP y a la identidad del titular de quién hizo la publicación.

Al respecto, señalaron que aún no encuentran explicación de qué pudo haber ocurrido, ya que el control de la cuenta prácticamente no se perdió en ningún momento.

En los posteos irregulares que están siendo investigados y que estuvieron publicados por más de dos horas, se observaron dos links que conducen a cuentas de blockchain para comprar dos criptomonedas: una se llama Plasma ($XPL) y la otra Mira Network ($MIRA). En total son tres los mensajes.

“¡El gran evento de lanzamiento aéreo de $MIRA ya está aquí! Únase a comerciantes, participantes y poseedores de NFT“, dice el mensaje que promociona una de las criptos.

“¡Las recompensas de $MIRA están listas para reclamar! Stakers y cazadores de tokens, no esperen", reza el otro posteo.

Los posteos ya fueron dados
“¡El reclamo y lanzamiento aéreo por $XPL ya está disponible! Los cazadores de criptomonedas, los apostadores y los vendedores de tokens no pierden esta oportunidad. ¡Asegure sus recompensas ahora antes de que se acaben!“, sostiene la tercera promoción.

Cada uno de los posteos está acompañado de videos e imágenes.

Las fuentes consultadas por Infobae señalaron que los expertos en ciberseguridad que trabajan en el tema explicaron que si se trataba de un hackeo tradicional para hacerle daño a la institución, directamente les hubiesen borrado la cuenta o publicaban cosas en contra de alguna autoridad de la PFA o incluso del Gobierno. “Entienden que es otra cosa”, aclararon las fuentes.

“La Policía Federal Argentina reafirma su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia. Todas las comunicaciones emitidas desde este momento corresponden a la administración legítima de la institución y deben ser consideradas como oficiales”, aclararon al finalizar el comunicado oficial de la PFA. Poco antes de las 13, los mensajes fueron borrados.

Temas Relacionados

Policía Federal ArgentinaCuenta oficial de XhackeocriptomonedasÚltimas noticias

