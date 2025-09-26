El impresionante arsenal que le descubrieron a un jubilado al que fueron a allanar por golpear a su mujer

Así fue el allanamiento

A J.C.S.D, un hombre de 81 años, lo allanaron en su casa del barrio porteño de Villa Lugano por una causa de violencia de género. Según la acusación, había golpeado a su pareja, una mujer de 77 años. Sin embargo, lo que nunca imaginaron los agentes de la Policía de la Ciudad que participaron del operativo es que le iban a descubrir un impresionante arsenal con granadas, rifles y municiones.

El procedimiento se llevó a cabo en una casa de la calle Itaquí. Según fuentes policiales, la investigación se había iniciado el 14 de septiembre, cuando el hombre agredió físicamente su mujer.

Le descubrieron morteros y granadas

Tras la denuncia, los agentes realizaron las tareas que derivaron en el allanamiento, donde encontraron un verdadero arsenal sin documentación: más de quince armas de fuego de diversos tipos y calibre —rifles, escopetas, revólveres, pistolas—, así como una bolsa plástica con dos granadas de mano.

Esta última situación llevó a solicitar al escuadrón antibombas de la División Desactivación de Explosivos, que aplicó el protocolo de evacuación y realizó la consulta judicial correspondiente, que autorizó la detención del imputado y su traslado.

Parte del arsenal que le descubrieron

El procedimiento fue encabezado por personal de la División Investigaciones Comunales 8 y tramitado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°14.

Durante el allanamiento, los agentes secuestraron una amplia variedad de explosivos, armas de fuego y municiones sin documentación.

Entre los objetos hallados se encontraba una granada MK2 inerte, acompañada de una granada FMK8. Los efectivos también localizaron una munición de mortero calibre 81 mm, dos espoletas ZEIT Zunder S/30 de origen alemán y una munición antiaérea calibre 40.

Todos estos elementos fueron revisados y peritados por el personal especializado de la División Desactivación de Explosivos y la División Pericias y Técnicas para la Mitigación de Explosivos.

Según las fuentes consultadas por este medio, entre las armas largas incautadas figuran un rifle marca Winchester, modelo 1882; un rifle marca Centauro, aunque sin numeración visible, y un rifle sin inscripción. Además, se secuestró un rifle marca M.A.S.W. 1878; una carabina Mahely calibre 22; un rifle modelo Mauser Argentino 1909, así como una carabina marca Marlin y un rifle con inscripción en la culata que reza “Industria Argentina”.

El detenido tiene 81 años

A esto se sumaron una escopeta con la inscripción “E.N.” en su culata lateral derecha, sin numeración visible; una escopeta de doble cañón con inscripción “Fabricada en Bélgica”, también sin numeración; una escopeta marca Centauro; otra escopeta Centauro sin numeración visible, y una escopeta sin marca ni numeración.

Se incautaron, además, un revólver color oscuro, sin marca ni numeración, calibre 22, y otro revólver color plateado, también sin identificación visible. El secuestro incluyó un pistolón marca GMC y una pistola de aire comprimido con la inscripción Robin Hood, calibre 4,5.

La enorme cantidad de municiones

En cuanto a municiones, el operativo permitió el secuestro de 18 cartuchos calibre 12 marca SAGA, ocho cartuchos calibre 12 marca FB, seis cartuchos calibre 16 marca ORBEA, un cartucho calibre 32 marca GB, 18 cartuchos calibre 36 marca Orbea, y tres más del mismo calibre y marca. Se hallaron 46 municiones calibre 40 marca S&WMPP y tres municiones calibre 11.25x23 marca 3FL.

El arsenal incluía también cinco municiones calibre 357 marca Magnum Frontier, seis calibre 357 marca MAG CBC, dos calibre 357 marca Winchester, tres calibre 357 marca Magnum MRP y una calibre 357 marca Magnum RMC. El inventario continuó con dos municiones calibre 38 marca CBC, ocho calibre 38 marca Orbea, una calibre 38 marca S&W WW y una calibre 38 marca Gevelot S&W.

Las municiones descubiertas

También fueron encontrados treinta y ocho municiones calibre 45 marca PMC, cuarenta y seis calibre 32 largo marca S&W WW, setenta y tres calibre 44 marca ACF, y veinticinco calibre 45-70 marca GOTV RP. Se secuestraron veinte calibre 765x54 marca SF, una calibre 280 marca REM UNC, una calibre 32 marca Orbea, 12 calibre 9x19 marca FMF, una calibre 471 marca DEL, y una calibre 32 marca WIN.

Entre las municiones calibre 22, se incautaron cuatro unidades calibre largo sin marca, una caja de 34 municiones marca Winchester, una caja de 37 marca Remington, una caja de 50 calibre 22 marca Sinoxid, cien municiones marca B, 68 marca Minimag y 122 marca AO.

Por último, fueron halladas treinta y ocho municiones marca SFM, tres sin numeración con punta redonda, y dos cargadores calibre 38. Todo este material permanecía sin la documentación correspondiente y quedó bajo resguardo policial.

El jubilado quedó imputado del delito de lesiones leves.