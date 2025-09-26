Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre por balear a un policía retirado que trabajaba como conductor de aplicación

Se trata de un hombre de 32 años apresado en localidad de Villa Tesei. El hecho ocurrió el 27 de agosto pasado. Un cómplice continúa prófugo

Guardar
El primer detenido había sido
El primer detenido había sido capturado por otro delito (Foto: El1)

Un operativo policial realizado en el partido bonaerense de Hurlingham concluyó con la detención de un hombre de 32 años, acusado de participar en el intento de robo a un oficial retirado de la Policía Federal Argentina.

El episodio, que ocurrió mientras la víctima trabajaba como conductor de aplicación, destapó una investigación que involucra a tres presuntos autores, dos de los cuales ya fueron identificados y otro permanece prófugo, según informó el portal local El1 Digital.

El hecho sucedió la noche del 27 de agosto en la zona oeste del Conurbano bonaerense, donde F. A. C., policía federal retirado, circulaba al volante de su Renault Oroch gris cuando tres personas, simulando ser pasajeros, lo atacaron con el objetivo de robarle el vehículo. El hombre se resistió, lo que generó un tiroteo.

Durante el enfrentamiento, el policía (RE) disparó e hirió a uno de sus atacantes en la mano y en la pierna izquierda. A pesar de la balacera, los delincuentes lograron huir, abandonando a su cómplice herido, que escapó pie. F. A. C., por su parte, recibió, varios disparos, por lo que investigación se inició bajo la carátula de “homicidio criminis causa agravado en grado de tentativa y por portación ilegal de arma de fuego”.

El oficial retirado fue atendido de urgencia por personal del Hospital San Bernardino de Siena en Hurlingham. Según los partes médicos difundidos por medios locales, debido a la gravedad de sus heridas fue posteriormente derivado al Hospital Churruca, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios.

Hay otro atacante detenido y
Hay otro atacante detenido y uno prófugo

Según información confirmada por la DDI Morón y la Comisaría Segunda de Villa Tesei, los agentes llevaron adelante el jueves dos procedimientos vinculados con la causa. Durante el primer allanamiento, los efectivos ubicaron al sospechoso de 32 años, quien fue arrestado luego de intentar escapar de la vivienda.

Otro de los delincuentes ya había sido arrestado por otro hecho delictivo y, tras su identificación, se comprobó que era buscado por el ataque a F. A. C. Mientras tanto, un tercer sospechoso, de 34 años, aún permanece prófugo.

La investigación avanza con el análisis de pruebas recolectadas en el lugar del asalto, entre ellas, casquillos de bala, huellas y registros de la aplicación de transporte. El detenido de 32 años permanece alojado en una dependencia judicial, con acusación formal por tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de arma.

Balearon a un policía retirado para robarle en Castelar

A principios del mes de julio, un hecho similar se registró en Castelar. Esta vez el hecho ocurrió en la localidad de Castelar, donde un ex agente de 69 años resultó herido y terminó internado tras ser baleado por dos motochorros que intentaron robarle.

El ataque quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona. Fue en la calle Pedro Ferre 4350, donde el hombre, identificado como R. A. A., fue interceptado por los sospechosos mientras descendía de su auto junto a su pareja.

Según reconstruyeron las autoridades a partir del testimonio de los vecinos y de las imágenes de las cámaras de seguridad, los atacantes se movilizaban a bordo de una moto y detuvieron su marcha cuando vieron a la víctima bajarse de su vehículo.

Para concretar el ilícito, efectuaron varios disparos contra él y su esposa: dos de ellos impactaron al policía retirado en el tórax y el brazo izquierdo. Tras los disparos, los agresores escaparon del lugar.

El episodio fue alertado rápidamente por un vecino que presenció el hecho y corrió inmediatamente al lugar para asistir a Arias. Como estaba gravemente herido, lo cargó en el vehículo particular de la víctima -que había sido escenario de la balacera- y lo trasladó por sus medios hasta el Hospital Dr. René Favaloro, ubicado en la localidad de Rafael Castillo.

La Policía tomó conocimiento de lo sucedido a partir de un llamado al 911 y poco después arribó al hospital mencionado, donde tomó contacto con los profesionales que confirmaron que el policía retirado presentaba dos heridas de arma de fuego, con entrada y salida.

Asimismo, los agentes inspeccionaron el vehículo que había sido utilizado para el traslado de Arias y del que la víctima estaba bajando cuando fue abordado por los delincuentes. Al revisarlo, detectaron un impacto de bala en el guardabarros lateral izquierdo.

Fuentes policiales informaron que Arias se encuentra estable y fuera de peligro, aunque continúa internado recuperándose del hecho. La causa quedó en manos de la UFI N°6 del Departamento Judicial Morón, que lleva adelante la investigación para identificar a los dos responsables del ataque.

Temas Relacionados

detenidosospechosoroboexpolicíaapp de viajesHurlingham

Últimas Noticias

La trama detrás del triple femicidio en Florencio Varela y lo que se sabe a una semana del crimen narco

Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) desaparecieron el viernes por la noche. Cinco días después, las encontraron descuartizadas y enterradas en el sur del Conurbano bonaerense. Se cree que todo sucedió bajo la orden de un líder narco llamado “Pequeño J”

La trama detrás del triple

Juicio por el femicidio de Jimena Salas: la madre de la víctima pidió que liberen a los detenidos

La mujer aseguró que no cree que sean los culpables. Sus declaraciones se dan luego de que los imputados insistieran con su inocencia ante el Tribunal de Salta

Juicio por el femicidio de

Asesinaron a un jubilado en Pilar por una deuda y sospechan de los hijos de su ex pareja

Mario Oscar Palermo, de 71 años, fue hallado con un disparo en el cuello dentro de su vivienda. El crimen estaría vinculado a un ajuste de cuentas

Asesinaron a un jubilado en

Condenaron a 12 años de prisión a un hombre por abusar de su hija y otras dos familiares

Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2024. Hay otras cinco denuncias más en su contra

Condenaron a 12 años de

Crece el misterio por el femicidio de Leonela Giménez en Chaco tras el resultado de unas pericias clave

La joven fue encontrada muerta de un disparo al costado de la Ruta Nacional N° 95 en julio de este año. Hay dos detenidos por el femicidio

Crece el misterio por el
ÚLTIMAS NOTICIAS
La trama detrás del triple

La trama detrás del triple femicidio en Florencio Varela y lo que se sabe a una semana del crimen narco

Juicio por el femicidio de Jimena Salas: la madre de la víctima pidió que liberen a los detenidos

La geografía del empleo argentino: de qué se trabaja en cada provincia

Oficializaron el programa que permitirá a comercios reducir el consumo energético a cambio de una bonificación

Cómo la IA utilizada de manera transversal revoluciona los flujos de trabajo

INFOBAE AMÉRICA
Premios Juventud: Bad Bunny, Morat

Premios Juventud: Bad Bunny, Morat y Karol G encendieron la fiesta latina y arrasaron con los máximos galardones

Corea del Sur efectuó disparos de advertencia contra una embarcación norcoreana que violó su frontera marítima

Dinamarca cerró nuevamente el aeropuerto de Aalborg por sobrevuelo de drones y denunció tácticas de guerra híbrida

Ecuador pidió una reforma al sistema multilateral para enfrentar el crimen organizado como una amenaza global

Reino Unido acusó a Rusia de utilizar la IA para expandir la desinformación y consolidar su control interno

TELESHOW
“El Club de los Perfectos”:

“El Club de los Perfectos”: el musical adolescente que desafía los tabúes desembarca en la calle Corrientes

Llega el FIC.UBA 2025: todo lo que hay que saber sobre el festival de cine de la Universidad de Buenos Aires

#VivaLaFamilia con Fernando y Delfina Burlando: “Rezo todas las noches por la felicidad de mis hijas”

Nicolás Cabré palpitó su casamiento con Rocío Pardo: “Estoy viviendo una felicidad que no conocía”

Soledad Pastorutti sorprendió en La Voz Argentina al enseñar cómo se debe revolear un poncho