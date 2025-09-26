Detuvieron a un hombre por balear a un policía retirado que trabajaba como conductor de aplicación

El primer detenido había sido capturado por otro delito (Foto: El1)

Un operativo policial realizado en el partido bonaerense de Hurlingham concluyó con la detención de un hombre de 32 años, acusado de participar en el intento de robo a un oficial retirado de la Policía Federal Argentina.

El episodio, que ocurrió mientras la víctima trabajaba como conductor de aplicación, destapó una investigación que involucra a tres presuntos autores, dos de los cuales ya fueron identificados y otro permanece prófugo, según informó el portal local El1 Digital.

El hecho sucedió la noche del 27 de agosto en la zona oeste del Conurbano bonaerense, donde F. A. C., policía federal retirado, circulaba al volante de su Renault Oroch gris cuando tres personas, simulando ser pasajeros, lo atacaron con el objetivo de robarle el vehículo. El hombre se resistió, lo que generó un tiroteo.

Durante el enfrentamiento, el policía (RE) disparó e hirió a uno de sus atacantes en la mano y en la pierna izquierda. A pesar de la balacera, los delincuentes lograron huir, abandonando a su cómplice herido, que escapó pie. F. A. C., por su parte, recibió, varios disparos, por lo que investigación se inició bajo la carátula de “homicidio criminis causa agravado en grado de tentativa y por portación ilegal de arma de fuego”.

El oficial retirado fue atendido de urgencia por personal del Hospital San Bernardino de Siena en Hurlingham. Según los partes médicos difundidos por medios locales, debido a la gravedad de sus heridas fue posteriormente derivado al Hospital Churruca, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios.

Hay otro atacante detenido y uno prófugo

Según información confirmada por la DDI Morón y la Comisaría Segunda de Villa Tesei, los agentes llevaron adelante el jueves dos procedimientos vinculados con la causa. Durante el primer allanamiento, los efectivos ubicaron al sospechoso de 32 años, quien fue arrestado luego de intentar escapar de la vivienda.

Otro de los delincuentes ya había sido arrestado por otro hecho delictivo y, tras su identificación, se comprobó que era buscado por el ataque a F. A. C. Mientras tanto, un tercer sospechoso, de 34 años, aún permanece prófugo.

La investigación avanza con el análisis de pruebas recolectadas en el lugar del asalto, entre ellas, casquillos de bala, huellas y registros de la aplicación de transporte. El detenido de 32 años permanece alojado en una dependencia judicial, con acusación formal por tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de arma.

Balearon a un policía retirado para robarle en Castelar

A principios del mes de julio, un hecho similar se registró en Castelar. Esta vez el hecho ocurrió en la localidad de Castelar, donde un ex agente de 69 años resultó herido y terminó internado tras ser baleado por dos motochorros que intentaron robarle.

El ataque quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona. Fue en la calle Pedro Ferre 4350, donde el hombre, identificado como R. A. A., fue interceptado por los sospechosos mientras descendía de su auto junto a su pareja.

Según reconstruyeron las autoridades a partir del testimonio de los vecinos y de las imágenes de las cámaras de seguridad, los atacantes se movilizaban a bordo de una moto y detuvieron su marcha cuando vieron a la víctima bajarse de su vehículo.

Para concretar el ilícito, efectuaron varios disparos contra él y su esposa: dos de ellos impactaron al policía retirado en el tórax y el brazo izquierdo. Tras los disparos, los agresores escaparon del lugar.

El episodio fue alertado rápidamente por un vecino que presenció el hecho y corrió inmediatamente al lugar para asistir a Arias. Como estaba gravemente herido, lo cargó en el vehículo particular de la víctima -que había sido escenario de la balacera- y lo trasladó por sus medios hasta el Hospital Dr. René Favaloro, ubicado en la localidad de Rafael Castillo.

La Policía tomó conocimiento de lo sucedido a partir de un llamado al 911 y poco después arribó al hospital mencionado, donde tomó contacto con los profesionales que confirmaron que el policía retirado presentaba dos heridas de arma de fuego, con entrada y salida.

Asimismo, los agentes inspeccionaron el vehículo que había sido utilizado para el traslado de Arias y del que la víctima estaba bajando cuando fue abordado por los delincuentes. Al revisarlo, detectaron un impacto de bala en el guardabarros lateral izquierdo.

Fuentes policiales informaron que Arias se encuentra estable y fuera de peligro, aunque continúa internado recuperándose del hecho. La causa quedó en manos de la UFI N°6 del Departamento Judicial Morón, que lleva adelante la investigación para identificar a los dos responsables del ataque.