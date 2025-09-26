Atacó con una botella a una mujer en Villa Pueyrredón para robarle el celular: lo detuvieron

El ataque a una mujer en Villa Pueyrredón quedó registrado en video

Una mujer fue atacada en plena calle en el barrio porteño de Villa Pueyrredón cuando un hombre la golpeó de forma violenta con una botella para intentar robarle su celular. El hecho ocurrió días atrás y la Policía de la Ciudad detuvo al sospechoso en las últimas horas.

Toco comenzó en horas de la tarde del 15 de septiembre pasado. Sucedió alrededor de las 14:30 en la esquina de Zamudio y Escobar, donde la víctima, Nélida, de 61 años, fue sorprendida mientras caminaba.

El asaltante la siguió y, de pronto, la agredió directamente en la cabeza para tirarla al suelo y tratar de sacarle el teléfono, según denunció la mujer ante la Comisaría Vecinal 12B. Como resultado del ataque, sufrió un traumatismo de cráneo y tuvo que recibir asistencia médica.

Tras golpearla, el hombre revisó a la víctima y escapó sin llevarse ninguna de sus pertenencias.

Poco después, el esposo de la mujer atacada relató lo ocurrido en un grupo de WhatsApp de vecinos de la zona, alertándolos por la presencia del agresor suelto.

“Hace un par de horas aproximadamente a mi esposa en Zamudio y Escobar un hombre la agarró de los pelos de atrás, la tiró al piso, la golpeó y le rompió una botella de cerveza en la cabeza”, contaba el marido mientras se encontraba en la clínica donde fue atendida su esposa, quien también sufrió fuertes golpes en el codo y hombro derecho.

Los vecinos compartieron el hecho en redes sociales, también preocupados porque la agresión ocurrió cerca de escuelas y en un sector frecuentado por familias.

El acusado fue detenido esta semana en Villa Urquiza

Cámaras de seguridad de la zona grabaron el ataque y ese video resultó clave para la investigación.

Fuentes policiales comunicaron que la División Investigaciones Comunales 12 reunió distintos registros de distintas cámaras públicas y privadas que mostraban la fuga del agresor. Con ese material y la descripción aportada por la víctima y vecinos de la zona, los efectivos lograron identificar al sospechoso, un hombre de 33 años, que frecuentaba un supermercado sobre la avenida De los Constituyentes y Pirán, en Villa Urquiza.

Los policías montaron vigilancia en el supermercado y ubicaron allí al acusado. Al intentar detenerlo, el hombre quiso huir, pero fue reducido en la colectora de la avenida General Paz.

Con su detención, los investigadores solicitaron a la Policía Científica un análisis antroposcópico y antropométrico para contrastar las imágenes captadas con los rasgos del hombre arrestado. Los resultados confirmaron la correspondencia y la autoría del hecho, según las fuentes oficiales.

Tras quedar detenido, la consulta con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 60, a cargo del juez Luis Schelgel, con intervención de la Secretaría 71 de José Luis Antelo, avaló la decisión judicial.

El sospechoso detenido

Luego de recibir la noticia, Nélida expresó su satisfacción: “Fui atacada por un individuo con fines de robo y gracias a Dios ayer fue detenido, así que estoy agradecida y aliviada por la intervención de la Policía de la Ciudad”.

Operativo en Villa Lugano

Esta semana, un hombre de 81 años fue allanado en su casa del barrio de Villa Lugano tras ser denunciado por golpear a su pareja de 77 años. Durante el operativo, llevado adelante por agentes de la Policía de la Ciudad, los efectivos encontraron un arsenal que incluía rifles, escopetas, revólveres, pistolas, municiones de todo tipo y hasta granadas de mano.

La intervención policial respondió a una denuncia por violencia de género radicada el 14 de septiembre. En la vivienda situada en la calle Itaquí, personal de la División Investigaciones Comunales 8 y la División Desactivación de Explosivos secuestró más de quince armas de fuego, dos granadas, morteros, municiones de distintos calibres y elementos como espoletas y munición antiaérea. El arsenal estaba sin la documentación legal correspondiente, lo que obligó a aplicar el protocolo de evacuación para asegurar el lugar.

El imputado quedó detenido y a disposición del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°14. La causa fue caratulada por lesiones leves, mientras el material incautado permanece bajo resguardo de las autoridades.