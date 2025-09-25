Irrumpió en la casa de su ex pareja, la atacó y golpeó a un amigo de ella en La Plata

El hombre detenido en Melchor Romero, por atacar a su expareja en su casa y cuando tenía restricción de acercamiento por antecedentes violentos (0221)

Una noche de tensión sacudió a Melchor Romero cuando un joven de 23 años irrumpió en la vivienda de su ex pareja, de 36 años. El agresor ingresó a la fuerza, atacó a la mujer y a un amigo que la acompañaba y abandonó el lugar antes de ser detenido horas más tarde por la Policía.

El incidente tuvo lugar en una vivienda ubicada en la zona de 516 entre 159 y 160. La víctima se encontraba reunida con familiares y amigos cuando, alrededor de la medianoche, su ex pareja llegó al lugar y rompió la puerta de ingreso para acceder a la propiedad. Según describieron testigos, el atacante comenzó a lanzar amenazas de muerte hacia todos los presentes.

De acuerdo con la información aportada por la investigación policial, el joven golpeó con puños y patadas a uno de los invitados. La acción violenta provocó que su ex pareja intentara defender a la víctima del primer ataque, pero ella también resultó agredida y sufrió diversas lesiones.

Tras esto, los testigos dieron aviso a las autoridades. Las víctimas recibieron atención médica en la misma vivienda poco después de la agresión. El personal sanitario constató que ambos presentaban lesiones leves.

Una vez que las víctimas radicaron la denuncia, se puso en marcha un operativo a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata. De esta manera, los investigadores recolectaron testimonios de los presentes, sumaron los informes médicos y ordenaron recabar pruebas en la escena.

Con los elementos probatorios reunidos, el Ministerio Público Fiscal (MPF) dictó la orden de detención del sospechoso, imputado por varios delitos. La búsqueda incluyó tareas de observación en la zona de 166 y 526, en las inmediaciones del domicilio donde se presumía que el joven podía refugiarse.

Finalmente, tras varias horas, agentes de la DDI interceptaron y redujeron al acusado en la vía pública, logrando su detención sin mayores inconvenientes. El procedimiento contó con la intervención de personal especializado y fue supervisado por autoridades judiciales.

El detenido fue apresado horas después del hecho

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 asumió la intervención en la causa penal, que fue caratulada como “lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas en contexto de violencia de género, desobediencia, daño y amenazas”. Este encuadre considera la existencia de una medida de restricción dictada con anterioridad y el contexto particular del ataque.

De esta manera, el joven será indagado formalmente en las próximas horas. Mientras tanto, el detenido permanece bajo resguardo policial.

Arrestaron a un hombre que apuñaló a otro al encontrarlo en la casa de su ex pareja

Días atrás, un hombre apuñaló a otro en el barrio Autódromo de la ciudad de Mar del Plata. El ataque se produjo cuando el agresor llegó a la casa de su ex pareja y la encontró con otra persona. Ahora, está detenido por “homicidio en grado de tentativa”.

El episodio se desarrolló durante la noche, en una vivienda ubicada en calle 238 al 1600, y es investigado por la Fiscalía a cargo de Carlos Russo.

El conflicto se habría desencadenado cuando el hombre más joven arribó a la residencia de su ex pareja. En el patio de la vivienda, sostuvo una acalorada confrontación con la víctima, un hombre mayor.

Durante la pelea, el agresor utilizó un arma blanca y apuñaló en el pecho a su adversario, causándole una grave herida.

La mujer, propietaria del inmueble, —quien se encontraba dentro de la casa y no presenció la agresión— escuchó el altercado, pero cuando salió al patio, el hombre ya había sido apuñalado. De inmediato, dio aviso a las autoridades.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó con una herida punzante que comprometió uno de sus pulmones.

Tras el ataque, el sospechoso abandonó el lugar y, poco después, se presentó voluntariamente en la comisaría decimoprimera, que interviene en esa jurisdicción. El joven manifestó a los efectivos que había estado involucrado en un “incidente” y declaró su voluntad de aportar detalles para esclarecer los hechos.

Una vez que la Policía notificó oficialmente al fiscal Russo sobre la gravedad del estado de salud del herido y la confesión espontánea del atacante, el Ministerio Público dispuso la inmediata aprehensión del acusado. La instrucción de la causa avanzó con celeridad sobre la base de los primeros indicios y el relato de la mujer presente en la vivienda.

En la instrucción inicial del caso, el fiscal ordenó que no se recibiera declaración formal al detenido, con el objetivo de resguardar el proceso de imputación y evitar eventuales nulidades. Simultáneamente, dispuso que la mujer fuera convocada en calidad de testigo clave, por ser la única que pudo escuchar la pelea y aportar datos sobre los vínculos previos entre ambos y el entorno familiar.

Según trascendió, sobre el agresor recaía una restricción de acercamiento a la mujer, aunque ese impedimento judicial se encontraba vencido al momento del episodio. Por otro lado, el hombre herido no mantenía vínculo sentimental alguno con la propietaria de la vivienda, factor que la investigación considera relevante para determinar los móviles y la dinámica de la pelea.

El imputado fue derivado a Tribunales bajo custodia policial, donde permanecerá hasta que la Justicia adopte nuevas medidas dentro de una causa.