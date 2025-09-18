Detuvieron a un hombre que apuñaló a otro al encontrarlo en la casa de su ex pareja en Mar del Plata

El hombre atacado quedó internado en el Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata (Google maps)

Un hombre apuñaló a otro en el barrio Autódromo de la ciudad de Mar del Plata. El ataque se produjo cuando el agresor llegó a la casa de su ex pareja y la encontró con otra persona. Ahora, está detenido por “homicidio en grado de tentativa”.

El episodio se desarrolló durante la noche, en una vivienda ubicada en calle 238 al 1600, y es investigado por la Fiscalía a cargo de Carlos Russo.

De acuerdo con los datos obtenidos por el portal del diario La Capital, el conflicto se habría desencadenado cuando el hombre más joven arribó a la residencia de su ex pareja alrededor de las 20 horas del martes. En el patio de la vivienda, sostuvo una acalorada confrontación con la víctima, un hombre mayor.

Durante la pelea, el agresor utilizó un arma blanca y apuñaló en el pecho a su adversario, causándole una grave herida.

La mujer, propietaria del inmueble, —quien se encontraba dentro de la casa y no presenció la agresión— escuchó el altercado, pero cuando salió al patio, el hombre ya había sido apuñalado. De inmediato, dio aviso a las autoridades.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó con una herida punzante que comprometió uno de sus pulmones.

Tras el ataque, el sospechoso abandonó el lugar y, poco después, se presentó voluntariamente en la comisaría decimoprimera, que interviene en esa jurisdicción. El joven manifestó a los efectivos que había estado involucrado en un “incidente” y declaró su voluntad de aportar detalles para esclarecer los hechos.

Una vez que la policía notificó oficialmente al fiscal Russo sobre la gravedad del estado de salud del herido y la confesión espontánea del atacante, el Ministerio Público dispuso la inmediata aprehensión del acusado. La instrucción de la causa avanzó con celeridad sobre la base de los primeros indicios y el relato de la mujer presente en la vivienda.

En la instrucción inicial del caso, el fiscal ordenó que no se recibiera declaración formal al detenido, con el objetivo de resguardar el proceso de imputación y evitar eventuales nulidades. Simultáneamente, dispuso que la mujer fuera convocada en calidad de testigo clave, por ser la única que pudo escuchar la pelea y aportar datos sobre los vínculos previos entre ambos y el entorno familiar.

Según trascendió, sobre el agresor recaía una restricción de acercamiento a la mujer, aunque ese impedimento judicial se encontraba vencido al momento del episodio. Por otro lado, el hombre herido no mantenía vínculo sentimental alguno con la propietaria de la vivienda, factor que la investigación considera relevante para determinar los móviles y la dinámica de la pelea.

El agresor luego de huir se entregó a la Policía y quedó detenido (Noticias XFN)

El imputado fue derivado a Tribunales bajo custodia policial, donde permanecerá hasta que la Justicia adopte nuevas medidas dentro de una causa que, hasta el cierre de esta edición, llevaba la carátula de “homicidio en grado de tentativa”. Los pasos procesales a seguir dependerán del avance de la declaración testimonial y de la evolución clínica de la persona agredida.

Un hombre atacó a su ex pareja en Santa Fe

Un hombre de 42 años fue detenido en la ciudad de Roldán, ubicada en la zona sur de la provincia de Santa Fe, a 25 km al oeste de la ciudad de Rosario, tras ser acusado de agredir a su ex pareja, quien fue hallada inconsciente debajo de una cama.

Los familiares de la víctima fueron los que acudieron al domicilio de J. M. L. en la calle Santiago del Estero al 400, luego de que la hija de la mujer advirtiera que no veía a su madre desde hacía varias horas y que no respondía el teléfono.

Al llegar, el acusado negó la presencia de la mujer en la vivienda, pero el Comando Radioeléctrico Roldán la encontró en el suelo, cubierta con una frazada. Inmediatamente, el hombre fue trasladado a la comisaría 6ª de la ciudad.

Por otro lado, la Fiscalía, a cargo de Agustin Fertitta del Ministerio Público de la Acusación, dispuso las primeras medidas tras el hallazgo de la víctima, quien permanece internada

La mujer, de 37 años, presentaba politraumatismos, incluido un golpe en el cráneo, y al recuperar la consciencia relató que discutió con su ex antes de ser atacada.