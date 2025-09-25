En menos de 24 horas, asaltaron a jubilados y trataron robarse el auto de un hombre en la misma cuadra

Robaron dos veces en menos de 24 horas en la misma cuadra (Crédito: 0223)

Dos robos ocurrieron en menos de 24 horas en una misma cuadra del barrio Las Avenidas, Mar del Plata, donde cuatro personas ingresaron en la madrugada a la vivienda de una pareja de adultos mayores y, horas más tarde, dos motochorros intentaron asaltar a un hombre a pocos metros.

Con respecto a primer hecho, las autoridades lograron reconstruir que los delincuentes descendieron de un auto blanco frente a la fachada de la vivienda. Así, estudiaron la fachada, escalaron las rejas de la vivienda contigua y accedieron al balcón, desde donde pudieron ingresar sin ser detectados.

Según informó el portal 0223, las víctimas, ambos de avanzada edad, sufrieron el robo de sus celulares y la sustracción de numerosas pertenencias de valor. El episodio dejó sumidos en el miedo a los residentes, quienes evitaron brindar declaraciones públicas.

Horas después, la secuencia volvió a repetirse en la misma cuadra del barrio. En la noche de ayer miércoles, un hombre, que se disponía a subir a su vehículo, fue interceptado por dos motochorros. Según registraron las cámaras, uno de los asaltantes bajó de la motocicleta y se acercó directamente al auto para intimidar a la víctima, mientras el otro aguardaba al mando del rodado.

La secuencia se vio interrumpida por la intervención de un vecino, quien salió al exterior corriendo, lo que provocó la huida de los agresores. Aunque no lograron concretar el robo del vehículo, uno de los motochorros alcanzó a golpear el vidrio del auto antes de escapar.

Los vecinos de Las Avenidas aseguran que este tipo de hechos se reiteran casi en forma permanente en la zona. Desde hace tiempo, los residentes denuncian la habitualidad de robos, intentos de asalto y situaciones violentas en el sector.

La Policía intervino en cada oportunidad, respondiendo a los llamados de los habitantes del barrio. Sin embargo, la respuesta oficial no ha disuadido la comisión de nuevos delitos.

Hasta el momento no hay detenidos por ninguno de los dos hechos

Robó en una casa y arrojó un televisor en la huida

Días atrás, un robo inusual se desarrolló en una vivienda ubicada en la calle 474 entre 138 y 139, en Gorina, La Plata. El hecho se produjo cuando un delincuente, buscando huir, lanzó un televisor contra el dueño de la casa, destruyendo el aparato y desatando el caos en el interior de la propiedad. Además, el ladrón aprovechó la oportunidad y se comió las empanadas que encontró en la heladera.

Según informaron fuentes policiales al medio local 0221, el suceso ocurrió cuando el propietario, un hombre de 58 años, llegó a su domicilio acompañado de su esposa. Al descender del vehículo, ambos notaron los ladridos insistentes de sus perros y la alarma activada, señales que delataron la presencia de un intruso.

Al acercarse a la vivienda, el dueño visualizó por una puerta a un sujeto intentando quitar el televisor fijado en la pared. Ante esta situación, el propietario gritó y se inició una persecución dentro de la casa. El delincuente respondió de forma violenta: arrojó el televisor hacia el dueño, impactando en una de sus piernas y provocando que el aparato se destruyera contra el suelo. La víctima presentó una lesión leve que no requirió atención.

Luego del forcejeo, el responsable del robo escapó hacia la calle 138, dejando el inmueble totalmente revuelto. La víctima constató el faltante de una notebook y otros objetos de valor tras revisar las habitaciones.

Durante la inspección, se descubrió un hecho particular: el intruso, mientras permaneció en la vivienda, comió empanadas que halló en la heladera, cuyos restos quedaron esparcidos en el piso de la cocina. Este detalle agregó un matiz insólito al episodio.

La Fiscalía de turno de La Plata intervino de inmediato y, según voceros oficiales, analiza las imágenes obtenidas por la red de cámaras de seguridad del hogar, las cuales se encuentran en proceso de peritaje para identificar al responsable y reconstruir la secuencia de los hechos. Efectivos de la Policía Científica realizaron tareas en el lugar relevando posibles rastros y huellas.

Hasta ahora, no se reportaron detenciones, aunque la Policía Bonaerense intensificó los patrullajes preventivos en la zona para localizar al sospechoso, ante la creciente preocupación de los vecinos.