Entró a robar en un casa de La Plata, comió empanadas de la heladera y arrojó un televisor cuando huía

La zona de la calle 474 entre 138 y 139 de Gonnet, partido de La Plata, donde ocurrió el intento de robo

Un robo inusual se desarrolló en una vivienda ubicada en la calle 474 entre 138 y 139, en Gorina, La Plata. El hecho se produjo cuando un delincuente, buscando huir, lanzó un televisor contra el dueño de la casa, destruyendo el aparato y desatando el caos en el interior de la propiedad. Además, el ladrón aprovechó la oportunidad y se comió las empanadas que encontró en la heladera.

Según informaron fuentes policiales al medio local 0221, el suceso ocurrió cuando el propietario, un hombre de 58 años, llegó a su domicilio acompañado de su esposa. Al descender del vehículo, ambos notaron los ladridos insistentes de sus perros y la alarma activada, señales que delataron la presencia de un intruso.

Al acercarse a la vivienda, el dueño visualizó por una puerta a un sujeto intentando quitar el televisor fijado en la pared. Ante esta situación, el propietario gritó y se inició una persecución dentro de la casa. El delincuente respondió de forma violenta: arrojó el televisor hacia el dueño, impactando en una de sus piernas y provocando que el aparato se destruyera contra el suelo. La víctima presentó una lesión leve que no requirió atención.

Luego del forcejeo, el responsable del robo escapó hacia la calle 138, dejando el inmueble totalmente revuelto. La víctima constató el faltante de una notebook y otros objetos de valor tras revisar las habitaciones.

Durante la inspección, se descubrió un hecho particular: el intruso, mientras permaneció en la vivienda, comió empanadas que halló en la heladera, cuyos restos quedaron esparcidos en el piso de la cocina. Este detalle agregó un matiz insólito al episodio.

La Fiscalía de turno de La Plata intervino de inmediato y, según voceros oficiales, analiza las imágenes obtenidas por la red de cámaras de seguridad del hogar, las cuales se encuentran en proceso de peritaje para identificar al responsable y reconstruir la secuencia de los hechos. Efectivos de la Policía Científica realizaron tareas en el lugar relevando posibles rastros y huellas.

Hasta ahora, no se reportaron detenciones, aunque la Policía Bonaerense intensificó los patrullajes preventivos en la zona para localizar al sospechoso, ante la creciente preocupación de los vecinos.

El delincuente no fue identificado ni detenido (Gustavo Luis Gavotti)

Ingresaron por el fondo de una casa y ataron por una hora a una mujer de 90 años

Una jubilada de 90 años fue víctima de un robo en su vivienda de Parque San Martín, en la ciudad de La Plata, durante la mañana del domingo. Tres delincuentes encapuchados irrumpieron en la propiedad ubicada cerca de la intersección de las calles 26 y 55, obligando a la mujer a ingresar nuevamente a la casa y reteniéndola durante más de una hora mientras buscaban dinero y objetos de valor.

La investigación se centra en determinar si los asaltantes contaban con información previa sobre la presencia de efectivo en la vivienda y si actuaron con la colaboración de cómplices en las inmediaciones. Las autoridades analizaron imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas para identificar los movimientos de los responsables.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los ladrones no ejercieron violencia física, aunque la mantuvieron sujeta en el comedor y desordenaron todos los ambientes hasta hallar plata. La mujer relató que, al notar su estado de shock, los delincuentes incluso le ofrecieron un vaso de agua.

Tras el robo, la víctima logró comunicarse con familiares y con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que acudió al lugar, entrevistó a la afectada y realizó una inspección ocular.

Los asaltantes permanecieron aproximadamente una hora en el domicilio y escaparon sin dejar rastros ni causar lesiones físicas.