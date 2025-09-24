Crimen y Justicia

Quiénes son los cuatro detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela

Uno de los sospechosos es un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14. Todos están imputados por homicidio agravado

Guardar
El lugar del operativo
El lugar del operativo

"Cayeron en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”. Así definió el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el macabro triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados en una vivienda de Florencio Varela. Las tres estaban desaparecidas desde el viernes.

La casa fue allanada por personal de la DDI de La Matanza en la madrugada de este miércoles, cuando el análisis de las cámaras de seguridad y el impacto de uno de los celulares de las víctimas en una antena de la zona permitieron localizar un domicilio sospechoso.

El lugar marcado fue una propiedad ubicada en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, donde las autoridades encontraron a dos de los cuatro detenidos que tiene la causa.

Las víctimas asesinadas
Las víctimas asesinadas

Los primeros capturados fueron un hombre y una mujer, ambos descubiertos adentro de esa casa en una situación sospechosa: al momento de la irrupción policial, estaban limpiando con lavandina la sangre de las paredes y los pisos.

"Cuando nosotros llegamos a la casa encontramos manchas hepáticas y muchísimo, un olor muy fuerte, de cloro", detalló el funcionario provincial sobre la escena.

Al identificar y detener a estas dos primeras personas, los investigadores notificaron de inmediato al fiscal de la causa, Gastón Dupláa, quien dispuso sellar la propiedad y solicitó la intervención del equipo de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, la brigada canina de búsqueda de drogas, restos humanos y localización de personas.

Así fue posible encontrar, en el fondo de la vivienda, una zona de tierra removida que luego reveló la ubicación de los cuerpos. Los restos de Brenda, Morena y Lara -de 20 y 15 años, respectivamente- estaban enterrados en el patio.

A partir del avance de la investigación, se logró identificar a los dueños de la casa, quienes resultaron ser una pareja de nacionalidad peruana. Uno de ellos, un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14, según pudo saber Infobae a través de fuentes judiciales.

La camioneta que siguieron los
La camioneta que siguieron los investigadores

Tras un trabajo que incluyó la intercepción de comunicaciones, análisis de redes sociales y verificación de datos, se detuvo a ambos en un hotel alojamiento de la zona. ç

Los cuatro fueron imputados por homicidio agravado y quedaron a disposición de la Justicia. Ante la sospecha de una banda narco involucrada, intervino en la causa la PROCUNAR.

“Nosotros sabemos que hay más personas involucradas, las estamos buscando. En este momento se está trabajando en esa situación, no puedo dar más detalles que esos. Creemos que hay otros responsables que más allá de estos cuatro y vamos a seguir avanzando en la investigación en ese caso. Por secreto de sumario no puedo dar más información que esta”, dijo Javier Alonso al respecto.

Según detalló el funcionario, las víctimas fueron engañadas: creyeron que iban a un evento al que habían sido invitadas. “Iban a participar en un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

La investigación apuntó desde un principio a la hipótesis de una emboscada preparada por una banda narco. En este sentido, el ministro bonaerense señaló que, tras analizar los recorridos de los teléfonos celulares de las víctimas, la Policía pudo reconstruir el trayecto que las llevó al trágico final.

“Fuimos identificando el recorrido. De La Matanza (la camioneta) pasó por Lomas de Zamora y llegó a Florencio Varela. Hubo equipos de la DDI en CABA, en Bellas Artes, en Quilmes, en Lomas de Zamora, en Florencio Varela, revisando durante horas cámaras hasta poder dar con esta camioneta Tracker que estaba adulterada”, describió Alonso.

“Alrededor de las dos, tres de la mañana (del miércoles) hallamos los cuerpos. Tuvimos que hacer un trabajo minucioso porque estaban enterrados en el jardín”, indicó el ministro de Seguridad.

Temas Relacionados

Brenda del CastilloMorena VerdiLara GutiérrezÚltimas noticiaFlorencio VarelaFemicidiosPROCUNARnarcotráfico

Últimas Noticias

“Es un barrio seguro, nunca había pasado nada”: cómo es la zona donde encontraron a las tres jóvenes asesinadas

La casa donde hallaron los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez está ubicada en un vecindario de Florencio Varela. Los testimonios de los vecinos que se mostraron conmocionados por el hallazgo

“Es un barrio seguro, nunca

Secuestraron 200 ampollas de fentanilo en la frontera con Paraguay

Fue en un operativo de la Policía Federal Argentina realizado en Misiones. Al ver a los agentes, los sospechosos huyeron en una embarcación hacia el país vecino y arrojaron el cargamento

Secuestraron 200 ampollas de fentanilo

Juicio por jurados por el crimen de Bastián: hasta la defensa pidió que lo declaren culpable

La acusación solicitó que lo hallen responsable del homicidio. Los abogados de Juan Alberto García Tonzo alegaron que “no hizo todo el esfuerzo para prever las consecuencias” y por eso por “algo tiene que pagar”

Juicio por jurados por el

Un almacenero atendió a uno de los detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela: “Dejó una mancha de sangre”

El comerciante afirmó que el novio de la dueña de la casa en la que fueron hallados los cuerpos descuartizados de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez tenía un corte en una de sus manos

Un almacenero atendió a uno

Axel Kicilof habló tras el triple femicidio en La Matanza y apuntó contra una banda narco con “base operativa en CABA”

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas y desmembradas el fin de semana. Sus restos fueron hallados este miércoles en Florencio Varela. Los testimonios del caso

Axel Kicilof habló tras el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un camionero bloqueó una ruta

Un camionero bloqueó una ruta en Salta y el resultado de su alcoholemia rompió el récord nacional

Detuvieron a dos camioneros tucumanos que atacaron a un policía que les hizo una multa en Córdoba

Habrá un encuentro clave sobre fertilidad en Buenos Aires: especialistas responderán dudas y brindarán asesoría

“Es un barrio seguro, nunca había pasado nada”: cómo es la zona donde encontraron a las tres jóvenes asesinadas

Científicos descubren un dato sorprendente sobre la fosilización de lagartos y serpientes

INFOBAE AMÉRICA
El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’

El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’ en la Luna y crea manchas de óxido, según un estudio

Revelaron la causa de los más de 28.000 terremotos que sacudieron a la isla griega de Santorini

Nuevos modelos de inteligencia artificial buscan replicar la integración cerebral humana

El secretario del Tesoro Bessent confirmó que está entrevistando a 11 candidatos para presidir la Reserva Federal

Estados Unidos redujo los aranceles a vehículos de la Unión Europea

TELESHOW
Karina Jelinek compartió la imagen

Karina Jelinek compartió la imagen de su custodio personal, el mismo que la acompañó en su tumultuoso divorcio hace 12 años

Marcela Tauro recordó su experiencia en un accidente similar al de Thiago Medina: “Los milagros existen”

El cantante de Ke Personajes y su novia española compartieron una apasionada imagen

La reacción de Zaira Nara a los rumores de romance entre Sabrina Rojas y Facundo Pieres

De Lali Espósito a Emilia Mernes: la reacción de las famosas ante el triple crimen de las jóvenes en La Matanza