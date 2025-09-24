Crimen y Justicia

Balearon a un adolescente en La Plata e investigan un presunto ajuste de cuentas

El ataque ocurrió en la calle 141 y 45 de la localidad de San Carlos. La víctima estaba armada cuando al momento del ataque. Ahora, se encuentra internado en el Hospital Alejandro Korn

El adolescente de 15 años con antecedentes penales baleado fue internado en el Hospital Alejandro Korn y se encuentra fuera de peligro

Un adolescente fue baleado en el barrio San Carlos, de La Plata. El menor cuenta con un largo historial penal y las autoridades investigan un presunto ajuste de cuentas.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho en horas de la tarde del lunes, cuando vecinos alertaron al 911 sobre la presencia de un joven herido tendido en la vía pública, lo que movilizó a efectivos policiales y servicios médicos de emergencia.

Según informó el portal 0221, un móvil del Comando de Patrullas acudió rápidamente al cruce de las calles 141 y 45, donde se encontró a un adolescente de 15 años, con dos heridas de arma de fuego. Pese a esto, se encontraba consciente.

Así, las autoridades observaron que uno de los disparos impactó en el glúteo derecho y el otro en el hombro, este último con orificio de entrada y salida. El menor recibió los primeros auxilios en el lugar hasta que una ambulancia del SAME realizó el traslado de urgencia al Hospital Alejandro Korn donde se encuentra fuera de peligro.

Junto al joven herido, fue encontrado un revólver calibre 32 largo, además de un cargador de pistola 9 mm con municiones y una vaina servida.

Los investigadores trabajan para determinar la procedencia y el uso previo de estos elementos balísticos, mientras también indagan si el adolescente portaba el arma para defensa personal o como parte de algún conflicto reciente.

El adolescente herido cuenta con reciente historial judicial: registra causas por robo, robo agravado, tenencia de vehículos adulterados y, según registros judiciales, una causa por robo en poblado y en banda abierta en marzo de este año. En este contexto, la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas entre delincuentes ante conflictos previos.

El expediente judicial quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki. La carátula inicial del caso es “abuso de arma, lesiones y averiguación de ilícito”.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires investiga un posible ajuste de cuentas

En una pelea callejera balearon a un joven en La Plata

A principios del mes de julio, un nuevo episodio de violencia sacudió La Plata, más precisamente en la localidad de Lisandro Olmos, donde un enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes terminó con disparos y un herido, que debió ser intervenido quirúrgicamente.

Todo se produjo debido a un conflicto de larga data. Sin embargo, la situación escaló en las horas previas al ataque armado. El primer capítulo ocurrió en las inmediaciones del club Unidos de Olmos, donde se registró una pelea a golpes. Tiempo después, los mismos involucrados se volvieron a cruzar en una plaza del barrio y la situación escaló: uno de los grupos sacó un arma de fuego y comenzó a disparar.

En el lugar se encontraban tres personas cuando llegaron otros cinco jóvenes, entre ellos una chica. Sin previo aviso, uno de los recién llegados extrajo un arma y efectuó al menos tres disparos.

Uno de los proyectiles impactó en la ingle de un joven de 25 años, quien cayó al suelo gravemente herido. De inmediato, lo trasladaron al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde fue intervenido quirúrgicamente. La bala había quedado alojada en su cuerpo, pero los profesionales lograron extraerla. Actualmente, permanece fuera de peligro y en proceso de recuperación.

Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar y hasta el momento no hay detenidos. La causa quedó a cargo de la comisaría Séptima, que trabaja en la identificación de los responsables y en la reconstrucción del hecho.

El enfrentamiento no fue de manera casual, sino que respondía a conflictos previos entre los grupos involucrados.

