Le robó el celular a una kiosquera y le pidió dinero a los contactos: cayó por el asalto y el intento de estafa

Ensenada: le robó el celular a una kiosquera y le empezó a pedir plata a sus contactos, pero terminó detenido

Personal de la Sub DDI Ensenada, dependiente de la DDI La Plata de la Policía Bonaerense, detuv este lunes a un delincuente acusado de robar a mano armada a una kiosquera en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada, y de intentar estafar a sus contactos pidiendo dinero con el teléfono celular sustraído. El hecho ocurrió a plena luz del día y la secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad instalada en el interior del comercio: la trabajadora fue amenazada y despojada de sus pertenencias mientras cumplía con su jornada laboral.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió cerca de las 8:30 del pasado 13 de septiembre, cuando la víctima, de 24 años, atendía un maxikiosco ubicado sobre la calle Almirante Brown, entre las calles 100 y 102. De un momento a otro, un hombre ingresó al comercio y se hizo pasar por un cliente.

El video que encabeza esta nota muestra que, en un principio, el asaltante se hizo pasar por un cliente más, incluso le llegó a preguntar el precio de algunos productos a la encargada del kiosco. Pero de repente, el ladrón cruzó el mostrador, amenazó con un arma de fuego a la comerciante y la obligó a entregar la recaudación y su teléfono móvil.

La kiosquera forcejeó con el asaltante durante varios segundos.

“¡¡¡Salí de acá, salí de acá!!! Llevate el celu... llevate el celular...“, le rogaba la kiosquera a su asaltante, mientras ella forcejeaba para impedir que llegara a la caja registradora. Y a pesar del riesgo que conllevaba su reacción, a la mujer no le importó mucho y continuó firme en su postura. ”No me importa, matame la c... de tu madre“, le alcanzó a decir al delincuente, justo antes de que huyera corriendo del lugar a toda velocidad.

Luego del asalto, algunos de los contactos que la víctima tenía agendados en su dispositivo comenzaron a recibir mensajes con solicitudes de dinero, enviados desde el equipo robado.

Las fuentes policiales consultadas por este medio señalaron que la denuncia del hecho motivó una investigación a cargo de la Sub DDI Ensenada, cuyo equipo comenzó a trabajar de inmediato y logró reunir pruebas mediante el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, junto con declaraciones testimoniales recabadas en la zona.

El sospechoso fue identificado como J.P.D., de 25 años, y este lunes los investigadores montaron un operativo para su captura con dos órdenes de allanamiento simultáneas en domicilios de Punta Lara: uno en la calle 112, donde no se encontraron elementos de interés, y el otro en la calle 146, entre 3 y 5. Fue allí, en la vereda de la vivienda, donde el personal policial individualizó al asaltante y procedió a la detención.

La identificación del asaltante fue posible gracias a la cámara de seguridad del comercio.

Durante la intervención en esta segunda finca, la policía reportó la presencia de personas hostile, por lo que fue necesario aplicar una barrera de contención y trasladar de inmediato al detenido a la sede de la Sub DDI Ensenada.

Una vez que J.P.D. ya se encontraba en la sede policial, los agentes a cargo de la investigación realizaron una nueva inspección en el inmueble, esta vez con el apoyo del personal de la Superintendencia de Cuerpos, pero finalmente no se hallaron objetos robados.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 del Departamento Judicial de La Plata, encabezada por el fiscal Gonzalo P. Bosnic, quien imputó al detenido por el delito de robo calificado por empleo de arma de fuego y estafa en grado de tentativa.