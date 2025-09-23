Crimen y Justicia

Capturaron en Rosario a un ex integrante del clan Alvarado que ahora trabaja para Los Monos

Tras una serie de allanamientos, la Policía de Santa Fe capturó a dos individuos por un caso de intento de extorsión a una concesionaria de automóviles

Detuvieron en Rosario a R. O., exintegrante del clan Alvarado que ahora es parte de Los Monos (Foto: Gobierno de Sante Fe)

En un operativo ejecutado por la Policía de Santa Fe, a través de la Unidad Especial de Asuntos Internos y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), se concretó la detención de R. O. y A. F. B. tras una serie de allanamientos simultáneos en Rosario y Roldán, en el marco de una investigación por extorsión que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y responde a una causa que tiene a una concesionaria como víctima. R. O. tiene un largo historial penal, puesto que es un ex integrante del clan de Esteban Alvarado, que luego pasó a trabajar para Los Monos.

Según informó el Gobierno de Santa Fe, la intervención policial se desplegó en dos viviendas de Rosario, ubicadas en Eva Perón al 4900 y México al 1400, y en un domicilio de Roldán, en Bulevar de la Fe al 1100. Durante los procedimientos, los agentes detuvieron a R. O., conocido por su pasado en organizaciones narcocriminales, y a A. F. B.

Ambos fueron trasladados a dependencias policiales y, según lo dispuesto, comparecerán en una audiencia imputativa el próximo lunes en el Centro de Justicia Penal.

El fiscal Federico Rébola, responsable de la investigación, ordenó además el secuestro de diez teléfonos celulares, dos pendrives y un vehículo Citroen C4. Estos elementos serán incorporados como evidencia en la causa que investiga un intento de extorsión contra la concesionaria.

Tras una serie de allanamientos, la Policía de Santa Fe capturó a dos individuos por un caso de intento de extorsión a una concesionaria de automóviles (Foto: Gobierno de Sante Fe)

R. O. cuenta con una condena de un año y medio de prisión por haber señalado a un empresario como objetivo para que la banda de Los Monos perpetrara una extorsión, hecho que fue probado en grado de tentativa. Anteriormente, integró la organización de Esteban Alvarado junto a su hermana Mariana. Cambió de bando tras testificar en un juicio contra Alvarado y pasó a colaborar con Los Monos.

Cayó “Dibu” Gómez, barra de Newell’s con vínculos con Los Monos y uno de los 10 delincuentes más buscado de Santa Fe

Hace menos de un mes, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a Gerardo Sebastián Gómez, alias “Dibu”, de 39 años, en la localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda. Figuraba en la lista de los diez más buscados de la Provincia de Santa Fe y sobre él pesaba una recompensa de 35 millones de pesos por información que condujera a su captura.

El operativo fue realizado por la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil.

El arresto de “Dibu” se dio en la intersección de Leandro N. Alem y José Mazzini, en el sur del Conurbano. La detención de Gómez responde a investigaciones abiertas en su contra por homicidio y por asociación ilícita.

De acuerdo con el MPA, se lo señalaba como responsable de un crimen ocurrido en 2022 en la zona de Puente Gallego, en Rosario, y por integrar una organización criminal bajo el mando de Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, preso en el penal de Ezeiza con condena a prisión perpetua y vinculado a la banda narco Los Monos, de acuerdo con información oficial.

El detenido, además, fue identificado como referente de la barra brava de Newell’s Old Boys, junto con Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos Daniel “Toro” Escobar. Ambos se encuentran detenidos y fueron mencionados en las disputas internas que derivaron en el crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, asesinado a balazos el 1 de febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa.

“Dibu” cayó durante un operativo en la localidad de Dock Sud

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, había presentado la nómina de los 10 delincuentes más buscados el 5 de agosto, en la que se incluía a Gómez.

La captura de Gómez se inscribe en el marco de una política de seguridad que busca avanzar sobre estructuras delictivas de alto impacto en la provincia. Desde el gobierno provincial destacaron que este tipo de operativos requieren coordinación interinstitucional y trabajo sostenido entre distintos estamentos del Estado. En este caso, la participación de múltiples organismos permitió cerrar el cerco sobre un prófugo que se encontraba fuera del territorio santafesino, lo que implicó mayores niveles de complejidad logística.

Desde su traslado, permanece alojado en el penal de Piñero, a disposición de la Justicia provincial. Las causas que lo involucran siguen en curso y bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación.

