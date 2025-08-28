Crimen y Justicia

Quién es el “Dibu” Gómez, el barra de Newell’s que cayó en Dock Sud por un crimen cometido en Rosario

Su nombre comenzó a sonar dentro del paraavalanchas rojinegro desde 2021, pero recién al año siguiente logró tener mayor peso. En enero de 2023 intentaron matarlo, pero hirieron a otra persona. La Justicia provincial lo tiene sindicado como un presunto integrante de la banda liderada por el recluso Cristian “Pupito” Avalle, segunda línea de Los Monos

Por Agustín Lago

Guardar
“Dibu” cayó este miércoles en
“Dibu” cayó este miércoles en un operativo en la localidad de Dock Sud.

Gerardo Sebastián “Dibu” Gómez (39) cayó este miércoles en un operativo que realizó la Policía de Investigaciones en la localidad de Dock Sud, luego de permanecer prófugo de la Justicia santafesina desde diciembre de 2022. Desde el 2021 se lo tiene relacionado con la barra brava de Newell’s, hecho por el que quisieron matarlo a tiros en enero de 2023, cuando un sicario siguió un auto creyendo que él estaba al volante, pero terminó baleando a un allegado suyo.

El traslado de “Dibu” se hará entre este jueves y el próximo lunes, según confiaron a Infobae fuentes de la investigación. Una vez que esté en Rosario, el fiscal Patricio Saldutti lo llevará a audiencia imputativa por dos legajos: como presunto miembro de la organización liderada por el recluso Cristian Nicolás “Pupito” Avalle –alojado en Ezeiza, donde purga una condena a prisión perpetua por un amplio abanico de delitos– y por haber participado en la planificación de un asesinato cometido el 3 de diciembre de 2022 por esa banda.

El homicidio fue el de Miguel Ángel Roulin (46), quien fue ejecutado a tiros en Los Ángeles al 3600, en el barrio Puente Gallego, en el extremo sudoeste de Rosario. Según la imputación ya realizada por ese caso por parte del Ministerio Público de la Acusación, Maximiliano Ángel Benítez, uno de los que acompañó al sicario, envió un mensaje de texto por Whatsapp a “Pupito” Avalle una vez cometido el ataque: “¿Sabés cómo salpicaba sangre pa’ arriba? Me manchó todo el auto de tanto cuete que le tiró (su cómplice)”.

El operativo fue realizado por
El operativo fue realizado por la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil.

Por el asesinato se cree que Benítez cobró 80 mil pesos que fueron pagados en la casa de Avalle, en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez.

“Dibu” Gómez es un personaje mencionado hace por lo menos cuatro años en el mundo delictivo de Rosarino, principalmente entre 2022 y 2023. Su aparición estuvo relacionada a la actividad en la barra brava de Newell’s, donde empezó a ser visto con mayor incidencia en 2021, dentro de una facción disidente a la que estaba en ese momento, aunque ambas respondían al mismo tiempo a Los Monos.

En julio de 2022, las facciones de la barra leprosa parecieron llegar a una tregua luego de un acuerdo entre los distintos actores que estaban como interlocutores del paraavalanchas rojinegro. Sin embargo, eso pareció resquebrajarse sobre finales del mismo año, cuando el grupo que operaba para los reclusos “Pupito” Avalle, Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos Damián “Toro” Escobar –todos reclusos de Ezeiza– se enfrentaron con Héctor Rodolfo “Eri” Massini, Leandro “Gordo” Vilches y Pablo Nicolás Camino –alojados en ese entonces en Rawson–.

El delincuente estaba en la
El delincuente estaba en la lista de los 10 más buscados de la provincia.

El enfrentamiento entre las dos facciones de barrabravas escaló a los más altos niveles: balearon instituciones, sindicatos, comisarías y se dejaban mensajes escritos, en los que también estaba mencionado “Dibu” Gómez como una de las personas que trabajaba para Vinardi, Escobar y Avalle. El punto más alto de la violencia quedó reflejado el 1º de febrero de 2023 en el secuestro al voleo y asesinato del músico Lorenzo “Jimi” Altamirano, a quien obligaron a subir a un auto, lo bajaron frente a la cancha de Newell’s y lo ejecutaron a tiros. Al lado del cuerpo, la Policía encontró un papel con un mensaje para los presos de Ezeiza.

Días antes del crimen de Altamirano había tenido lugar un aviso: sicarios que aparentemente respondían al “Gordo” Vilches siguieron un Audi que salía de los parrilleros de la cancha de Newell’s –el Coloso Marcelo Bielsa– que era similar al que usaba frecuentemente “Dibu” Gómez. En el semáforo de Ovidio Lagos y Jorge Cura, dos gatilleros en moto se pusieron al lado del auto y le dieron seis disparos al conductor.

La víctima de la balacera, que tenía una relación de cercanía con Gómez en ese momento, fue derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con heridas de arma de fuego en el tórax y en las piernas. Estuvo internada en estado delicado durante varios días, pero luego evolucionó favorablemente y fue dada de alta. A ese ataque, los investigadores lo relacionaron con un posible intento de asesinato a Gómez, quien ahora deberá responder por un crimen en el que participó.

