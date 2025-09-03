“Dibu” Gómez ya se encuentra alojado en una cárcel de máxima seguridad de Santa Fe

Gerardo Sebastián Gómez, conocido como “Dibu”, fue trasladado durante el fin de semana al penal de Piñero, una de las unidades de máxima seguridad de la provincia de Santa Fe. El operativo se concretó tras su detención en Dock Sud, partido de Avellaneda, el martes 26 de agosto, y fue ejecutado por un equipo especializado de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), que actuó tras recibir la autorización judicial correspondiente.

Según detalló el subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Marcelo Albornoz, el traslado comenzó el viernes por la tarde.

El equipo de la TOE acudió a la Comisaría 3ª de Dock Sud, donde Gómez se encontraba alojado tras su captura. Allí, fue entregado al grupo de intervención, que lo condujo en un vehículo especialmente preparado hasta la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero, donde ingresó alrededor de las 3.30 del sábado.

El operativo se desplegó con seis efectivos armados con armamento corto y largo, sin contratiempos. A diferencia del momento de su arresto, en el que Gómez ofreció resistencia, el traslado se desarrolló con normalidad. “El traslado fue normal y sin inconvenientes”, afirmó Albornoz.

La detención de Gómez, quien integraba la lista de los diez delincuentes más buscados de Santa Fe, fue resultado de una investigación impulsada por la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil, presidida por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Esta unidad está conformada por representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público Fiscal, el Servicio Penitenciario, la Policía de Investigaciones (PDI), la Secretaría de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Inteligencia Criminal.

Gómez fue arrestado en la intersección de Leandro N. Alem y José Mazzini, en pleno Dock Sud. Con esta captura, ya son ocho los prófugos de alto perfil localizados por esta unidad en el último año, dos de ellos en el último mes, según fuentes oficiales.

Contra Gómez pesaban causas judiciales por homicidio y asociación ilícita, ambas investigadas por el MPA. Entre los hechos que se le atribuyen figura un asesinato ocurrido en 2022 en la zona de Puente Gallego, en la ciudad de Rosario, además de su supuesta participación en una organización criminal liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle. Este último guarda relación con la banda Los Monos y cumple una condena a prisión perpetua en el penal federal de Ezeiza.

Gómez también fue identificado como uno de los referentes de la barra brava de Newell’s Old Boys, junto a Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos Daniel “Toro” Escobar, ambos actualmente detenidos. Los tres están vinculados a la violenta interna de la hinchada rojinegra que derivó en el homicidio de Lorenzo “Jimi” Altamirano, asesinado el 1 de febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa.

El Estado santafesino había ofrecido una recompensa de 35 millones de pesos por información que permitiera dar con su paradero. Tras la detención, el ministro Cococcioni confirmó que ese monto será reasignado a otra búsqueda. “Ya nos comunicamos con el ministro de Economía, Pablo Olivares, para notificar que esa recompensa vacante se destinará a la búsqueda de otra persona, que pasará a integrar la lista de los diez más buscados”, señaló el funcionario.

La captura de Gómez se inscribe en el marco de una política de seguridad que busca avanzar sobre estructuras delictivas de alto impacto en la provincia. Desde el gobierno provincial destacaron que este tipo de operativos requieren coordinación interinstitucional y trabajo sostenido entre distintos estamentos del Estado. En este caso, la participación de múltiples organismos permitió cerrar el cerco sobre un prófugo que se encontraba fuera del territorio santafesino, lo que implicó mayores niveles de complejidad logística.

Desde su traslado, Gómez permanece alojado en el penal de Piñero, a disposición de la Justicia provincial. Las causas que lo involucran siguen en curso y bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación.