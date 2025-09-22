Crimen y Justicia

Desarticularon en Santa Fe una banda que robaba granos de trenes y los vendía en el mercado negro

La Policía Federal Argentina secuestró más de 60 toneladas de maíz, dinero en efectivo y armas de fuego. Cómo era el modus operandi de los integrantes de la organización delictiva

Guardar
Una banda robaba granos de trenes y los vendía en el mercado negro

Un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y ejecutado por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desarticular a una organización dedicada al comercio ilegal de granos en la provincia de Santa Fe. Durante los procedimientos, además de realizar tres allanamientos simultáneos, los efectivos incautaron armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos, celulares y más de 60 toneladas de maíz.

La causa se originó el pasado 8 de septiembre, cuando una formación de carga de Ferroexpreso Pampeano, compuesta por 67 vagones cargados con maíz, ingresó a la zona conocida como Villa La Tablita, en la localidad de Villa Gobernador Gálvez. El maquinista detuvo la locomotora tras reportar un desperfecto técnico en el sistema de frenos. Esa interrupción fue aprovechada por habitantes del barrio, quienes cortaron las mangas neumáticas de los frenos y forzaron las boquillas (tolvas) de los vagones para derramar los granos sobre las vías.

Poco después, mujeres y niños que aguardaban escondidos comenzaron a recolectar los cereales en bolsas, una maniobra que, según los investigadores, no respondió a una situación espontánea, sino a una operación previamente organizada. La denuncia fue elevada a la Fiscalía Especial de Imputados No Identificados de la Fiscalía Regional N° 2 del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Carlos Enrique Covani.

En ese contexto, se convocó a la División Interior y Cargas de la PFA, que desplegó tareas de inteligencia para rastrear el destino del material sustraído. Con seguimiento territorial, vigilancia y medios tecnológicos, los agentes lograron identificar el modus operandi, los medios logísticos empleados y los espacios de acopio utilizados por la organización.

Durante los allanamientos fueron secuestradas
Durante los allanamientos fueron secuestradas 60 toneladas de maíz que estaban listas para su comercialización

El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Distrito 2 de Rosario, a cargo del juez Fernando Postma, ordenó tres allanamientos: uno en Crespo al 3400, en Villa Gobernador Gálvez; otro en el interior del barrio Alvear; y un tercero en un predio rural de General Lagos.

Como resultado, se procedió a la detención de dos hombres, identificados como R.O., de 46 años, domiciliado en la zona rural de General Lagos, y W.D.T., de 42 años, residente en la calle Crespo, Villa Gobernador Gálvez. Ambos quedaron alojados en la División Interior y Cargas de la PFA. Además, se notificó la formación de causa a A.S.V., de 31 años, quien se retiró de la dependencia una vez cumplida la diligencia.

En paralelo, fueron identificadas otras cuatro personas, entre ellas dos menores de edad: C.S.P. (39), un joven de 14 años y dos mujeres de 13 y 6, todas domiciliadas en la localidad de Villa Gobernador Gálvez.

Durante los registros, la policía incautó un arsenal compuesto por nueve armas de fuego largas y cortas, incluyendo escopetas, carabinas, un revólver calibre 357, un pistolón doble caño y dos pistolas semiautomáticas: una Bersa Thunder calibre .40 con dos cargadores vacíos y una Walther calibre 7.65 con dos cargadores y seis municiones. También se secuestraron 42 municiones calibre .40, 27 municiones calibre .22, 24 cartuchos calibre 12/70 y 2 cartuchos calibre 16.

En lo que refiere a vehículos, fueron decomisados tres rodados: un camión Ford Cargo 1722, una camioneta Ford F100 y una Peugeot 504, todos con dominio visible. También se halló una tolva verde vacía y un freezer blanco lleno de maíz.

El operativo permitió además el secuestro de siete teléfonos celulares de distintas marcas (Samsung, iPhone, Motorola, Redmi, Nextel) y el hallazgo de una importante suma de dinero: $11.377.075 pesos argentinos, USD 4.900 dólares y 1.772 reales brasileños, según consta en el parte oficial.

Finalmente, se trasladaron 60 toneladas de maíz a instalaciones de Villa Diego y estación Drayfus, a cargo de la empresa Tork, contratada por Ferroexpreso Pampeano, que quedó designada como depositaria judicial de los granos.

La causa se investiga como “Diligencia Judicial”, con intervención de la Unidad Fiscal Especial de Imputados No Identificados de la Regional N° 2 del Ministerio Público de la Acusación.

Temas Relacionados

Santa FeVilla Gobernador GalvezRobosPolicía Federal ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Caso Maradona: la jueza Julieta Makintach afirmó que manipularon pruebas en su contra y pidió que se investigue

La magistrada, que enfrenta un jury de enjuiciamiento, inició una causa contra los funcionarios que la acusaron por su desempeño durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. Por qué cuestiona el proceso

Caso Maradona: la jueza Julieta

Reportero cubre accidente automovilístico en Puebla: sus hijos eran las víctimas | Video

La situación del periodista generó una ola de reacciones en redes sociales, con mensajes de apoyo y reflexiones sobre el impacto humano detrás de la noticia

Reportero cubre accidente automovilístico en

Merlo: dos hermanos golpearon a un joven hasta desfigurarlo y su hijo de siete años fue testigo del ataque

Luciano Ezequiel Maidana fue abordado por los agresores, ambos menores de edad, y le exigieron dinero. Tras su negativa, lo desmayaron de un golpe y siguieron pegándole en el suelo. IMÁGENES SENSIBLES

Merlo: dos hermanos golpearon a

Juicio por el crimen de Bastián: “El policía se parapetó, miró hacia donde disparaba y eligió seguir tirando”

Tras la conformación del jurado popular, la fiscal fue impiadosa con Juan Alberto García Tonzo en su alegato de apertura. Las querellas dijeron que no fue un error ni un accidente. La defensa pidió que no se lo juzgue por venganza. Está acusado del homicidio del nene de 10 años

Juicio por el crimen de

Volvieron a pedir que Cristián Graf sea indagado por el cuerpo de un ex compañero enterrado en su jardín

El fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación, sostiene que el sospechoso realizó maniobras para desviar la atención, cuando se confirmó la identidad de de Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984

Volvieron a pedir que Cristián
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno anunció un bono

El Gobierno anunció un bono para el personal del Hospital Garrahan en medio de la tensión por los reclamos salariales

Kicillof cerró un acto de referentes sindicales: Taiana pidió “liberar a la proscripta Cristina”

Piercing en la lengua: expertos alertan sobre complicaciones inesperadas para la salud bucal

Causa Cuadernos: el Tribunal Oral Federal 7 define si los empresarios podrán pagar para evitar el juicio

Se confirmó un nuevo fin de semana largo en noviembre: cuántos feriados quedan hasta fin de año

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos prometió defender “cada

Estados Unidos prometió defender “cada centímetro” de la OTAN frente a la escalada de incursiones rusas

Nvidia invertirá USD 100.000 millones en OpenAI para desarrollar centro de datos

La Fiscalía de Brasil imputó a Eduardo Bolsonaro por “amenazar” al Tribunal Supremo durante el juicio contra su padre

La Unión Europea advirtió que no se amedrentará ante las provocaciones rusas en el espacio aéreo europeo

Legisladores de Costa Rica debaten quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves implicado en un caso de corrupción

TELESHOW
El romántico mensaje de Nicki

El romántico mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro: “Te amo”

Pampita contó las medidas de seguridad que tiene su casa: “Vidrios blindados y cámaras de seguridad”

Daniela Celis pide cadena de oraciones por el estado de Thiago Medina: “Sé que los milagros existen”

El desesperado llanto de Camilota por la salud de Thiago Medina: “Está con los pulmones comprometidos”

Marcos Camino destacó cómo impactó la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras: “Tuve principio de depresión”