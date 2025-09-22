Encontraron al joven uruguayo que era buscado por Interpol en Córdoba: el emotivo encuentro con su familia

Encontraron en Córdoba al joven uruguayo que era buscado por Interpol

La Policía de Córdoba encontró este domingo a Bryan Mathías Espínola Olivieri, el joven uruguayo de 27 años que estaba desaparecido desde el 9 de septiembre pasado. El operativo, que tuvo lugar en la zona rural de Capilla de la Merced, ubicada a unos 30 kilómetros de Río Primero y cerca de 100 kilómetros de la capital cordobesa, puso fin a una búsqueda que se extendió durante varios días y movilizó recursos en el país y en el extranjero.

Según detallaron desde la Policía cordobesa, Espínola Olivieri había llegado a la ciudad el 6 de septiembre con la intención de acceder a una oportunidad laboral, a partir de un contacto local. Tres días después, se comunicó con su familia para notificar que regresaría a Montevideo, pero a partir de ese momento no hubo más noticias sobre su paradero.

Por esa razón, sus allegados vinieron al país y el 15 de septiembre presentaron una denuncia formal ante la Unidad Judicial N° 4 provincial, perteneciente a la Fiscalía de Distrito 1 Turno 4, a cargo del fiscal Ernesto De Aragón.

El caso activó la intervención del Departamento de Protección de Personas de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba.

De esta manera, se realizaron tareas de investigación en el hospedaje del joven, así como el análisis de cámaras de seguridad, domos y recolección de testimonios. Además, la búsqueda incluyó el protocolo internacional, debido a la difusión de una alerta por parte de Interpol.

La circular roja que había difundido Interpol para dar con Bryan Mathias Espínola Olivieri.

El operativo definitivo se desarrolló el domingo alrededor de las 8.30 y contó con la participación de más de 100 efectivos policiales, según detallaron las fuentes.

Entre las unidades movilizadas estuvieron el DUAR, la Brigada de Investigaciones de la Departamental Río Primero, el SEOM, la División Canes, Caballería y otras unidades tácticas. Espínola Olivieri fue hallado en estado de desorientación y con signos visibles de debilidad física, de acuerdo con el parte oficial.

Tras su localización, el joven fue trasladado a la Jefatura de Policía, donde recibió atención médica y contención psicológica. En el lugar fue recibido por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el subjefe de Policía, comisario general Antonio Urquiza, y otros funcionarios de alto rango de la fuerza. Finalmente, Bryan se reencontró con su padre, Roberto, y sus hermanos, Robert y Juan, quienes habían permanecido en Córdoba acompañando las tareas de búsqueda.

Bryan y su padre se fundieron en un profundo abrazo en la Jefatura de Policía de Córdoba.

“Nos vinimos en moto para buscarlo. Nunca pasamos por algo así. No lo podemos creer”, relató días atrás uno de los hermanos de Bryan, en diálogo con la prensa local. Por parte de la familia, iniciaron una recorrida por hospitales, plazas, la Terminal de Ómnibus y otros puntos clave en busca de cualquier dato que les permitiera avanzar en la búsqueda.

Hallaron al joven que había desaparecido en Villa Lynch después de salir de su trabajo

Luego de cuatro días de búsqueda, Sergio Leonel Ramos, el joven de 20 años que había desaparecido misteriosamente después de salir de la verdulería en la que trabajaba en la localidad bonaerense de Villa Lynch, fue encontrado con vida.

Según confirmó su familia a este medio, el chico fue hallado en la ciudad de Buenos Aires en buen estado de salud. Ramos había sido visto por última vez el lunes pasado. De acuerdo con los datos suministrados por Janet, su tía, “estaba medio ido y perdido” al momento del hallazgo. Sin embargo, aclaró que se encuentra bien y ya está junto a su madre.

En diálogo con Infobae, Janet había indicado que la denuncia fue hecha en la Comisaría 3era de Villa Lynch luego de ver que Leonel, como prefiere que lo llamen, no regresaba. Al consultar con la verdulería en la que trabajaba desde principios de agosto, le indicaron que llegó, después se fue a comprar un jugo y que nunca regresó.

Sin embargo, esa no fue la única versión que le dieron desde el comercio. Según la familiar, tanto los empleados como el encargado le comentaron distintos relatos de lo que pasó con su sobrino el lunes pasado antes de esfumarse, algo que generó dudas en la familia y temer que algo malo le pudo haber ocurrido.

Leonel trabajaba en la verdulería hace aproximadamente un mes y medio. Es de Lomas de Zamora, pero se fue a vivir con su tía, en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, por trabajo.

Los motivos de su huida durante cuatro días por el momento se desconocen, ya que aún el joven no supo explicar por qué desapareció.

La angustia por no saber nada de su paradero crecía con el correr de los días. Además de ser aún muy joven, Leonel no tenía celular y su vida social en Loma Hermosa no era activa. Estaba únicamente en su casa y luego iba al trabajo. De hecho, sus amigos están en Lomas de Zamora, por lo que hasta anoche, todos temían lo peor. Lo cierto es que Leonel ya está en su casa.