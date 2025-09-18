Sociedad

Buscan a un joven uruguayo que viajó a Córdoba por trabajo y está desaparecido hace 10 días

La familia denunció que la última vez que hablaron el chico les manifestó que iba a regresar a Uruguay

Guardar
Las imágenes difundidas del ciudadano
Las imágenes difundidas del ciudadano uruguayo de 27 años que se encuentra desaparecido (Foto: La Voz)

Las autoridades de la provincia de Córdoba activaron un operativo para dar con el paradero de un ciudadano uruguayo de 27 años que desapareció hace aproximadamente 10 días. Había viajado al país por una propuesta de trabajo, pero decidió volver porque la oferta no lo convencía. Desde entonces, no se sabe nada de él.

Se trata de Bryan Mathías Espínola Olivieri, quien decidió viajar al territorio cordobés para probar suerte. Su viaje comenzó el viernes 5 de septiembre.

Según el portal ElDoce.tv, las cámaras de seguridad del hotel donde se alojó lo registraron vistiendo un pantalón negro y un buzo oscuro con capucha tipo canguro. Esas son las últimas imágenes que se tienen de él hasta el momento.

El día 9, el hombre se comunicó con su familia para decirles que la oferta laboral no cumplía con lo prometido y que había decidido regresar a Uruguay. Ese mismo día reservó una habitación, pero nunca llegó a hospedarse. A partir de aquel entonces, no hubo más noticias de su paradero y, pese a los intentos de comunicarse, sus allegados no lograron confirmar si salió del país. Ante esta situación, radicaron una denuncia por desaparición y difundieron los números de teléfono, para que pudieran comunicarse en caso de tener novedades sobre él.

El Ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, explicó al portal La Voz que la Policía se encuentra abocada a la búsqueda del ciudadano del vecino país. “Estamos pidiendo el informe de migraciones y trabajando con la Dirección General de Investigación Criminal para encontrarlo”, señaló el funcionario. Las tareas de investigación también incluyeron la difusión de la foto y datos personales por parte de Interpol, para ampliar la solicitud de colaboración ciudadana.

En diálogo con la prensa local, uno de los hermanos relató: “Nos vinimos en moto para buscarlo. Nunca pasamos por algo así. No lo podemos creer”. Por parte de la familia, iniciaron una recorrida por hospitales, plazas, la Terminal de Ómnibus y otros puntos clave en busca de cualquier dato que les permita avanzar en la búsqueda. En tanto, la denuncia formal fue presentada en la Unidad Judicial 4, que, junto a la Dirección General de Investigación Criminal.

Encontraron a la menor que era buscada en Mendoza

En las últimas horas, encontraron sana y salva a la niña de cinco años que había desaparecido en Mendoza tras salir de una escuela en el departamento de San Rafael. El operativo para encontrarla comenzó el martes y finalmente concluyó tras la localización de la menor identificada como L. M. G. L. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza en un comunicado, la niña no fue víctima de ningún delito .

Las autoridades confirmaron que la
Las autoridades confirmaron que la menor de edad se encontraba con buen estado de salud y descartaron que hubiera sido víctima de un delito

La desaparición de la menor se conoció luego de que su padre radicara una denuncia tras no poder dar con su paradero a la salida de una institución educativa ubicada en el distrito de Villa 25 de Mayo. El hombre señaló la posibilidad de que la madre de la niña hubiese pasado a buscarla, aunque no logró establecer ningún contacto posterior con ella ni pudo obtener información de otros familiares, lo que llevó a las autoridades a activar un operativo de búsqueda y solicitar la colaboración de la ciudadanía.

De acuerdo con la difusión que se hizo para poder encontrarla, la niña vestía una remera rosada, un pantalón de jean con bordado de “labubu” —en referencia a una serie de muñecos de peluche coleccionables— y zapatillas rosadas. Esta descripción, tomada del expediente judicial, fue difundida por los organismos oficiales para agilizar su localización.

Las primeras averiguaciones permitieron a la Fiscalía establecer que la menor había sido retirada del establecimiento escolar por un familiar, lo que apuntaba a la madre. Por este motivo, las autoridades intensificaron las tareas de búsqueda para verificar la situación y confirmar el estado de la menor.

