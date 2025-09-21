Desbarataron a una banda que robaba a choferes de aplicación en Mar del Plata: eran cuatro menores armados

Todavía habría uno de los integrantes libre, tras escapar durante el tiroteo

En medio de la ola de denuncias por robos violentos sufridos por conductores de aplicaciones en Mar del Plata, la Policía Bonaerense logró detener a la banda que estaría detrás de los crímenes. Tras un breve enfrentamiento armado, capturaron a cuatro menores de edad.

El arresto se concretó este sábado, luego de que una investigación policial permitiera establecer que estos jóvenes, de entre 13 y 16 años, estarían implicados en al menos tres asaltos adicionales cometidos en distintos barrios durante la última semana.

Según las autoridades, el episodio más reciente se desencadenó tras un llamado al 911 que alertó sobre un robo agravado a un chofer de aplicaciones en el barrio Las Heras. En esa oportunidad, denunciaron que un grupo de adolescentes armados interceptó al conductor durante la noche del viernes para robarle su vehículo, un Renault Logan blanco, y de diversas pertenencias.

A partir de un aviso por radio, el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría sexta localizó el automóvil en la intersección de las calles Beruti y Portugal e inició una persecución que se extendió por varias cuadras. De acuerdo con la información publicada por el medio marplatense 0223, la fuga concluyó en la esquina de Ecuador y French, donde los sospechosos perdieron el control del vehículo.

Las autoridades vincularon a la banda a otros delitos similares

En ese momento, los oficiales registraron que cinco jóvenes descendieron del auto robado. Con el objetivo de garantizar su huida, uno de ellos disparó al menos dos veces contra los efectivos policiales, aunque ningún agente resultó herido.

Tras el enfrentamiento, cuatro de los adolescentes fueron reducidos y aprehendidos. Durante el operativo, varios allegados de los acusados arrojaron piedras contra el móvil policial y el vehículo de la víctima, lo que provocó daños materiales en ambos.

Entre los elementos recuperados, la Policía secuestró teléfonos celulares —incluidos un iPhone y dos Samsung— y documentación que fue restituida al conductor asaltado. Al tratarse de menores de edad, se determinó que la causa quedara en manos del fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, Marcelo Yañez Urrutia.

Luego de que se pusiera al tanto de lo ocurrido, Yañez Urrutia ordenó la aprehensión del mayor de los detenidos, de 16 años, quien fue trasladado al Centro Especializado de Aprehensión. Los otros tres adolescentes fueron notificados de la formación de la causa en su contra y entregados a sus padres.

Las pesquisas posteriores permitieron vincular a este grupo con otros robos recientes. Entre los hechos atribuidos, las autoridades aseguraron que la banda habría sido autora del robo de un Volkswagen Gol Trend el 15 de septiembre.

Solo el mayor de la banda, de 16 años, quedó detenido

En la denuncia, relataron que dos de ellos lo interceptaron a bordo de otro auto, mientras que un tercero que circulaba en una moto lo había amenazado con un arma de fuego. Horas más tarde, el auto fue encontrado abandonado en la zona de Ituzaingó, con una pintada en el capot que decía “Barrio Libertad”.

Al día siguiente, los menores habrían asaltado a un chofer de aplicación que circulaba en un Fiat Siena. Al momento de ser abordado, el hombre iba camino a buscar a una pasajera, cuando un masculino que salió del mismo domicilio que ella se sentó a su lado y lo apuntó con un arma.

Luego de que lo amenazaran, la víctima se bajó del vehículo y entregó su billetera, documentación y su teléfono personal. Tras escapar corriendo, logró pedir ayuda en el centro de salud de Ameghino. Varias horas después, el auto fue encontrado con las ventanillas rotas y sin la llave.

Finalmente, los adolescentes se habrían apoderado de una camioneta Jeep Renegade que fue hallada incendiada en un camino rural el 17 de septiembre. La víctima fue un joven de 23 años que fue interceptado cuando circulaba por Pasaje Venezuela y Santa Cruz.

Según explicaron fuentes oficiales del caso, la relación entre los menores y los demás robos pudo ser cotejada a través de un análisis de sus perfiles en redes sociales. Fue así que encontraron varias fotografías de los involucrados junto con los vehículos que robaban.