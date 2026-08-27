Política

Así votó cada diputado a la media sanción de Inocencia Fiscal II

El oficialismo consiguió avanzar con la ampliación del esquema lanzado en diciembre, tras una extensa sesión en la Cámara baja, y apunta a que fondos no bancarizados entren al circuito formal y se destinen a inversión

Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
La sesión comenzó el miércoles y se extendió hasta el jueves a la madrugada (RS Fotos)
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Luego de una extensa sesión en Diputados, el oficialismo logró este miércoles cerca de la medianoche la media sanción del proyecto que extiende el régimen de Inocencia Fiscal II. La iniciativa busca estimular que los ahorros que permanecen fuera del sistema ingresen a la economía formal y se orienten hacia la inversión, con el objetivo de impulsar la actividad económica.

El proyecto reunió 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones. Lo respaldaron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas —en forma parcial—, el MID, Independencia (Tucumán), Argentina Federal (Salta y Misiones), Producción y Trabajo (San Juan), Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad, Elijo Catamarca y Por Santa Cruz.

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Cómo votó cada diputado

Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
La votación se llevó a cabo unos minutos después de las 23 hs (RS Fotos)

Votos afirmativos: 139

  • Agüero, Guillermo César (UCR - Unión Cívica Radical, Chaco)
  • Ajmechet, Sabrina (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)
  • Almena, Carlos Alberto (La Libertad Avanza, San Luis)
  • Almirón, Lisandro (La Libertad Avanza, Corrientes)
  • Alvarez, Claudio (Argentina Federal, San Luis)
  • Andreussi, Barbara (La Libertad Avanza, Jujuy)
  • Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Arabia, Damian (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)
  • Ardohain, Martin (Pro, La Pampa)
  • Arrua, Alberto (Argentina Federal, Misiones)
  • Avico, Belen (La Libertad Avanza, Córdoba)
  • Avila, Fernanda (Elijo Catamarca, Catamarca)
  • Banfi, Karina (Adelante Buenos Aires, Buenos Aires)
  • Basualdo, Atilio (La Libertad Avanza, Formosa)
  • Becerra, Monica (La Libertad Avanza, San Luis)
  • Benedit, Beltran (La Libertad Avanza, Entre Ríos)
  • Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Bianchetti, Emmanuel (Pro, Misiones)
  • Biella, Bernardo (Argentina Federal, Salta)
  • Bonacci, Rocio (La Libertad Avanza, Santa Fe)
  • Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza, Santa Fe)
  • Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza, Córdoba)
  • Brizuela, Adrian (La Libertad Avanza, Catamarca)
  • Bruno, Eliana (La Libertad Avanza, Salta)
  • Campero, Mariano (La Libertad Avanza, Tucumán)
  • Capozzi, Sergio Eduardo (Provincias Unidas, Rio Negro)
  • Carrancio, Alejandro (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Castelnuovo, Giselle (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Chiconi, Abel (La Libertad Avanza, San Juan)
  • Cipolini, Gerardo (UCR - Unión Cívica Radical, Chaco)
  • Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza, Mendoza)
  • De Andreis, Fernando (Pro, C.A.B.A.)
  • De Sensi, Maria Florencia (Pro, Buenos Aires)
  • Diez, Romina (La Libertad Avanza, Santa Fe)
  • Emma, Nicolas (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)
  • Falcone, Eduardo (MID - Movimiento de Integración y Desarrollo, Buenos Aires)
  • Fargosi, Alejandro (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)
  • Fernandez, Elia Marina (Independencia, Tucumán)
  • Fernandez Molero, Daiana (Pro, C.A.B.A.)
  • Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)
  • Figliuolo, Sergio (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Finocchiaro, Alejandro (Pro, Buenos Aires)
  • Flores, Maria Gabriela (La Libertad Avanza, Salta)
  • Fregonese, Alicia (Pro, Entre Ríos)
  • Frias, Maira (La Libertad Avanza, Chubut)
  • Gallardo, Maria Virginia (La Libertad Avanza, Corrientes)
  • Garcia, Alvaro (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Garcia, Carlos (La Libertad Avanza, Chaco)
  • Garrido, Jose Luis (Por Santa Cruz, Santa Cruz)
  • Giampieri, Antonela (Pro, C.A.B.A.)
  • Giudici, Silvana (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)
  • Goitia, Rosario (La Libertad Avanza, Chaco)
  • Gonzales, Alfredo (La Libertad Avanza, Jujuy)
  • Gonzalez, Alvaro (Pro, C.A.B.A.)
  • Gonzalez, Diogenes Ignacio (UCR - Unión Cívica Radical, Corrientes)
  • Gonzalez, Gerardo Gustavo (Argentina Federal, Formosa)
  • Gonzalez Estevarena, Maria Luisa (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Gruber, Maura (La Libertad Avanza, Misiones)
  • Guzman, Jairo (La Libertad Avanza, Santa Cruz)
  • Hartfield, Diego (La Libertad Avanza, Misiones)
  • Herrera Ahuad, Oscar A. (Argentina Federal, Misiones)
  • Holzman, Patricia (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)
  • Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza, Tucumán)
  • Humenuk, Gladys (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Ibañez, Maria Cecilia (La Libertad Avanza, Córdoba)
  • Jaime Quiroga, Carlos Gustavo (Producción y Trabajo, San Juan)
  • Laumann, Andres Ariel (La Libertad Avanza, Entre Ríos)
  • Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Leone, Andres (La Libertad Avanza, C.A.B.A.)
  • Llano, Mercedes (La Libertad Avanza, Mendoza)
  • Lluch, Enrique (La Libertad Avanza, Córdoba)
  • Longo, Johanna Sabrina (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Martinez, Alvaro (La Libertad Avanza, Mendoza)
  • Matzkin, Martin (La Libertad Avanza, La Pampa)
  • Maureira, Karina (La Neuquinidad, Neuquén)
  • Mayoraz, Nicolas (La Libertad Avanza, Santa Fe)
  • Medina, Gladys (Independencia, Tucumán)
  • Metral Asensio, Julieta (La Libertad Avanza, Mendoza)
  • Molinuevo, Soledad (La Libertad Avanza, Tucumán)
  • Mondaca, Soledad (La Libertad Avanza, Neuquén)
  • Monguillot, Fernando (Elijo Catamarca, Catamarca)
  • Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Montenegro, Juan Pablo (La Libertad Avanza, Santa Fe)
  • Morchio, Francisco (La Libertad Avanza, Entre Ríos)
  • Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza, Salta)
  • Muñoz, Gabriela Luciana (La Libertad Avanza, Neuquén)
  • Nieri, Lisandro (UCR - Unión Cívica Radical, Mendoza)
  • Niveyro, Miriam (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Noblega, Sebastian (Elijo Catamarca, Catamarca)
  • Noguera, Javier (Independencia, Tucumán)
  • Nuñez, Jose (Provincias Unidas, Santa Fe)
  • Ojeda, Joaquin (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Outes, Pablo (Argentina Federal, Salta)
  • Pareja, Sebastian (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Patiño Brizuela, Marcos (La Libertad Avanza, Córdoba)
  • Pauli, Santiago (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego)
  • Pellegrini, Agustin (La Libertad Avanza, Santa Fe)
  • Pelli, Federico Agustin (La Libertad Avanza, Tucumán)
  • Peluc, Jose (La Libertad Avanza, San Juan)
  • Petri, Luis (La Libertad Avanza, Mendoza)
  • Petrovich, Maria Lorena (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Picat, Luis Albino (La Libertad Avanza, Córdoba)
  • Picon Martinez, Nancy Viviana (Producción y Trabajo, San Juan)
  • Ponce, Maria Celeste (La Libertad Avanza, Córdoba)
  • Quintar, Manuel (La Libertad Avanza, Jujuy)
  • Ravera, Valentina (La Libertad Avanza, Santa Fe)
  • Razzini, Veronica (La Libertad Avanza, Santa Fe)
  • Reichardt, Karen (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Riesco, Gaston (La Libertad Avanza, Neuquén)
  • Ritondo, Cristian A. (Pro, Buenos Aires)
  • Rizzotti, Jorge (Provincias Unidas, Jujuy)
  • Roca, Gonzalo (La Libertad Avanza, Córdoba)
  • Rodriguez, Miguel (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego)
  • Rodriguez Machado, Laura Elena (La Libertad Avanza, Córdoba)
  • Ruiz, Yamila (Argentina Federal, Misiones)
  • Sanchez Wrba, Javier (Pro, Buenos Aires)
  • Santillan Juarez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Santurio, Santiago (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Scaglia, Gisela (Provincias Unidas, Santa Fe)
  • Schneider, Dario (UCR - Unión Cívica Radical, Entre Ríos)
  • Soldano, Laura (La Libertad Avanza, Córdoba)
  • Tomassoni, Yamile (La Libertad Avanza, Santa Fe)
  • Torres, Ruben Dario (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Tortoriello, Anibal (La Libertad Avanza, Rio Negro)
  • Tournier, Jose Federico (La Libertad Avanza, Corrientes)
  • Treffinger, Cesar (La Libertad Avanza, Chubut)
  • Urien, Hernan (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Vancsik, Daniel (Argentina Federal, Misiones)
  • Vasquez, Patricia (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Vega, Yolanda (Argentina Federal, Salta)
  • Vera, Andrea Fernanda (La Libertad Avanza, Buenos Aires)
  • Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Unión Cívica Radical, Mendoza)
  • Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza, Rio Negro)
  • Visconti, Gino (La Libertad Avanza, La Rioja)
  • Yeza, Martin (Pro, Buenos Aires)
  • Zago, Oscar (MID - Movimiento de Integración y Desarrollo, C.A.B.A.)
  • Zapata, Carlos Raul (La Libertad Avanza, Salta)
  • Zigaran, Maria Ines (Provincias Unidas, Jujuy)
Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
En la misma sesión también se consiguió la reforma de la Carta Orgánica del BCRA (RS Fotos)

Votos negativos: 110

  • Aguirre, Hilda (Unión por la Patria, La Rioja)
  • Ali, Ernesto “Pipi” (Unión por la Patria, San Luis)
  • Andino, Cristian (Unión por la Patria, San Juan)
  • Andrade, Javier (Unión por la Patria, C.A.B.A.)
  • Araujo Hernandez, Jorge Neri (Unión por la Patria, Tierra del Fuego)
  • Aveiro, Martin (Unión por la Patria, Mendoza)
  • Avila, Jorge Antonio (Provincias Unidas, Chubut)
  • Barbur, Marcelo (Unión por la Patria, Santiago del Estero)
  • Basterna, Luis Eugenio (Unión por la Patria, Formosa)
  • Basualdo, Carolina (Provincias Unidas, Córdoba)
  • Bordet, Gustavo (Unión por la Patria, Entre Ríos)
  • Borgatta, Alejandrina (Unión por la Patria, Santa Fe)
  • Bregman, Myriam (PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, C.A.B.A.)
  • Brugge, Juan Fernando (Provincias Unidas, Córdoba)
  • Cafiero, Santiago (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Campitelli, Celia (Unión por la Patria, Santiago del Estero)
  • Campo, Julieta Marisol (Unión por la Patria, Chaco)
  • Campora, Lucia (Unión por la Patria, C.A.B.A.)
  • Carignano, Florencia (Unión por la Patria, Santa Fe)
  • Casas, Sergio Guillermo (Unión por la Patria, La Rioja)
  • Castagneto, Carlos Daniel (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Chica, Jorge (Unión por la Patria, San Juan)
  • Cisneros, Carlos (Unión por la Patria, Tucumán)
  • Coletta, Mariela (Provincias Unidas, C.A.B.A.)
  • Daives, Ricardo (Unión por la Patria, Santiago del Estero)
  • De la Rosa, Maria Graciela (Unión por la Patria, Formosa)
  • De la Sota, Natalia (Defendamos Córdoba, Córdoba)
  • Del Caño, Nicolas (PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Buenos Aires)
  • Del Pla, Romina (Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Buenos Aires)
  • Diaz, Fernanda (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Dolce, Sergio (Unión por la Patria, Chaco)
  • Estevez, Gabriela Beatriz (Unión por la Patria, Córdoba)
  • Felix, Emir (Unión por la Patria, Mendoza)
  • Fernandez, Jorge (Primero San Luis, San Luis)
  • Ferran, Abelardo (Unión por la Patria, La Pampa)
  • Ferraro, Maximiliano (Coalición Cívica, C.A.B.A.)
  • Freites, Andrea (Unión por la Patria, Tierra del Fuego)
  • Galmarini, Sebastian (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Garcia, Maria Teresa (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Garcia Aresca, Ignacio (Provincias Unidas, Córdoba)
  • Giordano, Juan Carlos (Izquierda Socialista - Frente de Izquierda, Buenos Aires)
  • Giuliano, Diego A. (Unión por la Patria, Santa Fe)
  • Glinski, Jose (Unión por la Patria, Chubut)
  • Grabois, Juan (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Gutierrez, Carlos (Provincias Unidas, Córdoba)
  • Gutierrez, Ramiro (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Hadad, Raul (Unión por la Patria, Corrientes)
  • Hagman, Itai (Unión por la Patria, C.A.B.A.)
  • Ianni, Ana Maria (Unión por la Patria, Santa Cruz)
  • Juliano, Pablo (Provincias Unidas, Buenos Aires)
  • Kirchner, Maximo Carlos (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Leiva, Aldo (Unión por la Patria, Chaco)
  • Lopez, Jimena (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Lopez Pasquali, Cecilia (Unión por la Patria, Santiago del Estero)
  • Lousteau, Martin (Provincias Unidas, C.A.B.A.)
  • Luque, Juan Pablo (Unión por la Patria, Chubut)
  • Mango, Marcelo (Unión por la Patria, Rio Negro)
  • Manrique, Mario (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Marclay, Marianela (Unión por la Patria, Entre Ríos)
  • Marin, Varinia Lis (Unión por la Patria, La Pampa)
  • Marino, Juan (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Martinez, German Pedro (Unión por la Patria, Santa Fe)
  • Massot, Nicolas (Encuentro Federal, Buenos Aires)
  • Michel, Guillermo (Unión por la Patria, Entre Ríos)
  • Miño, Fernanda (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Molina, Juan Carlos (Unión por la Patria, Santa Cruz)
  • Molle, Matias (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Monzon, Roxana (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Moreau, Cecilia (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Moyano, Hugo Antonio (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Mukdise, Jorge (Unión por la Patria, Santiago del Estero)
  • Neder, Estela Mary (Unión por la Patria, Santiago del Estero)
  • Olmos, Kelly (Unión por la Patria, C.A.B.A.)
  • Osuna, Blanca Ines (Unión por la Patria, Entre Ríos)
  • Pagano, Marcela Marina (Coherencia, Buenos Aires)
  • Palazzo, Sergio Omar (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Palladino, Claudia Maria (Unión por la Patria, Catamarca)
  • Parola, Maria Graciela (Unión por la Patria, Formosa)
  • Paulon, Esteban (Provincias Unidas, Santa Fe)
  • Pedrali, Gabriela (Unión por la Patria, La Rioja)
  • Penacca, Paula Andrea (Unión por la Patria, C.A.B.A.)
  • Pietragalla Corti, Horacio (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Pokoik, Lorena (Unión por la Patria, C.A.B.A.)
  • Potenza, Luciana (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Propato, Agustina Lucrecia (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Rauschenberber, Ariel (Unión por la Patria, La Pampa)
  • Roberto, Santiago Luis (Unión por la Patria, C.A.B.A.)
  • Rossi, Agustin Oscar (Unión por la Patria, Santa Fe)
  • Salzmann, Marina Dorotea (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Sand, Nancy (Unión por la Patria, Corrientes)
  • Schiaretti, Juan (Provincias Unidas, Córdoba)
  • Selva, Sabrina (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Serquis, Adriana Cristina (Unión por la Patria, Rio Negro)
  • Siley, Vanesa Raquel (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Snopek, Guillermo (Unión por la Patria, Jujuy)
  • Strada, Julia (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Taiana, Jorge (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Tailhade, Rodolfo (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Tepp, Caren (Unión por la Patria, Santa Fe)
  • Tita, Paulo Agustin (Unión por la Patria, Tierra del Fuego)
  • Todero, Pablo (Unión por la Patria, Neuquén)
  • Tolosa Paz, Victoria (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Trotta, Nicolas Alfredo (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Valdes, Eduardo Felix (Unión por la Patria, C.A.B.A.)
  • Velazquez, M. Elena (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Volnovich, Luana (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Yasky, Hugo (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Yedlin, Pablo Raul (Unión por la Patria, Tucumán)
  • Zaracho, Natalia (Unión por la Patria, Buenos Aires)
  • Zulli, Christian Alejandro (Unión por la Patria, Corrientes)

Abstenciones: 2

  • Arrieta, Lourdes Micaela (Provincias Unidas, Mendoza)
  • Torres, Alejandra (Provincias Unidas, Córdoba)

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