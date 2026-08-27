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Rafael Grossi defendió una reforma de la ONU para hacerla más eficiente y con mayor capacidad de respuesta ante las crisis globales

El diplomático argentino y actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) expresó su confianza en el multilateralismo como herramienta para resolver conflictos y contribuir a la paz y la seguridad internacionales. Además, defendió el trabajo de la organización, a la que calificó de “generosa y valiente”

Rafael Grossi defendió una reforma de la ONU para hacerla más eficiente y con mayor capacidad de respuesta ante las crisis globales (REUTERS)
Rafael Grossi defendió una reforma de la ONU para hacerla más eficiente y con mayor capacidad de respuesta ante las crisis globales (REUTERS)
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El diplomático argentino Rafael Grossi defendió el miércoles una reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para dotarla de capacidades más focalizadas y eficientes, reducir redundancias y fortalecer su respuesta ante los principales conflictos internacionales.

Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), formuló estas declaraciones durante un simposio celebrado en Washington, en el marco de su candidatura para convertirse en el próximo secretario general de Naciones Unidas.

El diplomático argentino expresó su confianza en el multilateralismo como una herramienta para resolver conflictos y contribuir a la paz y la seguridad internacionales. También defendió el trabajo de la ONU, al que calificó de “generoso y valiente”, y sostuvo que la organización resulta necesaria ante los desafíos actuales.

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Necesitamos urgentemente a la ONU. La necesitamos de verdad. Pero no la encontramos, o al menos no la encontramos donde debería estar”, afirmó Grossi.

El candidato identificó entre los principales problemas de Naciones Unidas la pérdida de foco que, según explicó, se produjo de forma gradual desde la creación del organismo hace más de ocho décadas. A su juicio, la estructura actual genera duplicaciones entre distintas organizaciones y dificulta una respuesta más eficiente.

Tenemos siete u ocho organizaciones haciendo básicamente lo mismo, lo que genera problemas burocráticos muy evidentes y fáciles de detectar”, sostuvo.

“Necesitamos urgentemente a la ONU. La necesitamos de verdad. Pero no la encontramos, o al menos no la encontramos donde debería estar”, afirmó Grossi (REUTERS)
“Necesitamos urgentemente a la ONU. La necesitamos de verdad. Pero no la encontramos, o al menos no la encontramos donde debería estar”, afirmó Grossi (REUTERS)

Grossi aclaró que esta situación no reduce la importancia de las tareas que desarrollan esas instituciones, pero consideró que la dispersión de funciones afecta la capacidad general de Naciones Unidas.

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Esto no disminuye en absoluto la importancia del trabajo que realizan algunas de ellas. Sin embargo, nos hemos dispersado tanto que, al final, tenemos un instrumento que está en todas partes sin estar donde debería estar”, argumentó.

El diplomático también rechazó la idea de que la aparición de nuevos grupos de países o asociaciones internacionales pueda sustituir a la ONU. Frente a quienes plantean una nueva configuración del orden global, Grossi destacó el carácter universal de Naciones Unidas y su diferencia respecto de organizaciones basadas en afinidades políticas o estratégicas.

Existe un instrumento -y sigue siendo el único que tenemos- para abordar cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo, los derechos humanos, los asuntos humanitarios y quizás otros muchos”, explicó.

Grossi también se refirió a su experiencia al frente del OIEA como uno de los principales elementos de su candidatura. El argentino dirige la agencia nuclear de Naciones Unidas desde 2019 y durante ese período tuvo un papel central en distintos asuntos de la diplomacia internacional vinculados con la seguridad nuclear.

Entre esos asuntos figuran el programa nuclear de Irán, la descarga de agua de la central de Fukushima en el océano Pacífico y la situación de la central nuclear de Zaporizhzhia, en Ucrania, bajo control ruso.

Grossi también se refirió a su experiencia al frente del OIEA como uno de los principales elementos de su candidatura (REUTERS)
Grossi también se refirió a su experiencia al frente del OIEA como uno de los principales elementos de su candidatura (REUTERS)

En ese contexto, Grossi defendió su experiencia en la gestión de crisis y sostuvo que los mecanismos multilaterales pueden producir resultados incluso cuando no existe una solución inmediata para los conflictos.

He visto de primera mano, aunque no siempre nos hayamos sentido victoriosos, que es posible abordar un problema y resolverlo, o al menos dejarlo en mejores condiciones”, afirmó.

La candidatura de Grossi compite con la de otros diplomáticos para suceder al actual secretario general de la ONU, António Guterres. En los dos primeros sondeos informales realizados entre los candidatos, el argentino quedó tercero, por detrás de la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y la costarricense Rebeca Grynspan.

Pese a ese resultado, Grossi continúa como uno de los candidatos de mayor perfil para ocupar la Secretaría General, con su trayectoria al frente del OIEA como uno de los principales argumentos de su postulación.

Durante su intervención en Washington, el argentino también planteó la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los órganos centrales de Naciones Unidas. La composición del Consejo, en particular la existencia de cinco miembros permanentes con derecho de veto, constituye desde hace años uno de los principales puntos de discusión sobre una eventual reforma del organismo.

Carolyn Rodrigues-Birkett, Rafael Grossi y Rebeca Grynspan onu
En los dos primeros sondeos informales realizados entre los candidatos, el argentino quedó tercero, por detrás de la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y la costarricense Rebeca Grynspan

Los cinco miembros permanentes son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. La posibilidad de ampliar ese grupo requiere acuerdos políticos entre las principales potencias y enfrenta posiciones diferentes sobre la representación y el funcionamiento del órgano.

Quizás deberíamos simplemente ser conscientes de que la reforma requeriría un consenso político en el que las principales naciones -y no mencionaré nombres- tendrían que aceptar acuerdos que afecten sus intereses”, señaló Grossi.

El diplomático reconoció las dificultades que implica modificar la estructura del Consejo de Seguridad y sostuvo que, en caso de asumir la Secretaría General, debería trabajar con la composición actual mientras busca facilitar mejoras.

Siendo realista, me tocaría trabajar con el Consejo de Seguridad que tengo y, por supuesto, hacer todo lo posible por esclarecer y facilitar mejoras”, afirmó.

Grossi también advirtió sobre las consecuencias de asumir que las divisiones internas del Consejo impiden cualquier avance. “Pero si simplemente nos rendimos y decimos que, con este tipo de Consejo de Seguridad, no se puede hacer nada debido a las divisiones internas, entonces no llegaremos a ninguna parte”, concluyó.

(Con información de EFE)

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