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Nepal elevó a 165 los muertos y a 826 los desaparecidos por las inundaciones tras el colapso de un glaciar en la frontera con China

El desastre ocurrió el miércoles en una zona fronteriza de difícil acceso. El torrente destruyó carreteras, sepultó vehículos y edificios y paralizó el transporte, mientras una masa de agua y lodo, con una fuerza similar a la de un tsunami, arrasó pueblos y ciudades ubicados a lo largo de los ríos Bhote Koshi y Trishuli

Viviendas dañadas tras una inundación repentina en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal. 26 agosto 2026. REUTERS/Navesh Chitrakar
Viviendas dañadas tras una inundación repentina en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal. 26 agosto 2026. REUTERS/Navesh Chitrakar
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Las inundaciones repentinas que arrasaron comunidades en la frontera entre Nepal y China dejaron al menos 165 muertos y 826 desaparecidos, según informó este jueves la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal, mientras los equipos de rescate continuaron la búsqueda de supervivientes tras el colapso de un glaciar que provocó un torrente de agua, hielo, rocas y lodo.

En el Tíbet, la agencia estatal china Xinhua informó que 558 personas permanecían desaparecidas y tres murieron a causa de los deslizamientos de tierra provocados por el colapso de un glaciar. La cadena estatal CCTV precisó que 260 de los desaparecidos eran extranjeros y señaló que dos aldeanos fueron rescatados.

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El desastre ocurrió el miércoles en una zona fronteriza de difícil acceso. El torrente destruyó carreteras, sepultó vehículos y edificios y afectó las vías de transporte. Imágenes obtenidas mediante drones en Nepal mostraron caminos destruidos y construcciones cubiertas por grandes cantidades de lodo.

En el distrito de Nuwakot, uno de los sectores más afectados, el lodo cubrió parte de edificios y dejó escombros sobre árboles y cables. Algunos vehículos quedaron sepultados por el material arrastrado por el agua.

Cuando llegué al bazar de Dhunge, en media hora la inundación arrasó con todo el mercado. La gente se disponía a ir a la oficina”, declaró Shoyam Rajbhandari, residente de la zona. “Desconocemos cuántas personas están desaparecidas o han fallecido”.

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El video de seguridad muestra un concurrido paso fronterizo con un edificio principal, vehículos y personas. Se observa a individuos moviéndose rápidamente fuera del área. Segundos después, una nube de polvo y escombros de gran tamaño cubre el lugar, ocultando la infraestructura. Un deslizamiento de tierra envuelve completamente el paso fronterizo entre Nepal y China.

Las autoridades nepalíes habían informado previamente de 403 desaparecidos, entre ellos 341 extranjeros. Sunil Sharma, portavoz de la junta de turismo, señaló que 133 eran ciudadanos de India que se encontraban de peregrinación al monte Kailash, en el Tíbet. También figuraban entre los desaparecidos 47 estadounidenses, 34 australianos, 33 británicos y 24 canadienses.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que conocía la situación de los ciudadanos estadounidenses afectados.

La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, declaró que al menos 34 australianos que realizaban peregrinaciones y excursiones de senderismo permanecían desaparecidos. “Tenemos entendido que estos australianos formaban parte de grupos de peregrinación y turismo distintos”, declaró Wong a periodistas en Adelaida.

La ministra indicó que el Gobierno de Nepal todavía no había solicitado ayuda, aunque Australia coordinaba la respuesta con Nepal, las Naciones Unidas, la Cruz Roja y otras organizaciones.

Malasia también informó sobre ciudadanos cuyo paradero se desconocía. Su Ministerio de Asuntos Exteriores elevó a 55 los malasios en Katmandú que permanecían ilocalizables, debido a las interrupciones en la infraestructura de comunicaciones. El Gobierno malasio señaló que no existía confirmación oficial de víctimas de esa nacionalidad y que trabajaba con las autoridades para establecer su situación.

Una imagen tomada desde un dron muestra el barro que cubre las viviendas tras una crecida repentina en Trishuli, en el distrito de Nuwakot (REUTERS/Navesh Chitrakar)
Una imagen tomada desde un dron muestra el barro que cubre las viviendas tras una crecida repentina en Trishuli, en el distrito de Nuwakot (REUTERS/Navesh Chitrakar)

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó inicialmente sobre un terremoto de magnitud 4,4 registrado a unos 66 kilómetros al norte de Katmandú. Posteriormente, revisó su análisis y determinó que el fenómeno correspondió a un colapso glacial de magnitud 5,2, que provocó un flujo de escombros aguas abajo. El organismo señaló que no se produjo ningún terremoto.

Expertos en clima del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, atribuyeron la inundación repentina a una avalancha procedente de un glaciar.

Las observaciones hidrológicas indican la excepcional velocidad y magnitud de la ola de inundación”, señalaron en un comunicado. Los especialistas precisaron que el nivel del río Trishuli aumentó hasta 9 metros en media hora.

El río Lhende Khola, afluente del Bhotekoshi, sufrió las mayores inundaciones. El especialista en reducción del riesgo de desastres Saswata Sanyal explicó que el cauce se desbordó por segunda vez en 14 meses.

El río Lhende Khola se ha desbordado dos veces en 14 meses, esta vez a causa de un alud de hielo y rocas procedente de un glaciar en el lado nepalí que bloqueó el río y provocó una crecida repentina aguas abajo”, dijo Sanyal.

La región ya había sufrido un episodio similar en agosto del año pasado, cuando un lago glaciar en el Tíbet se desbordó debido a las altas temperaturas. Nueve personas murieron en ese episodio y varias infraestructuras resultaron dañadas, incluido un puente que conecta Nepal y China.

La ministra indicó que el Gobierno de Nepal todavía no había solicitado ayuda, aunque Australia coordinaba la respuesta con Nepal, las Naciones Unidas, la Cruz Roja y otras organizaciones (REUTERS)
La ministra indicó que el Gobierno de Nepal todavía no había solicitado ayuda, aunque Australia coordinaba la respuesta con Nepal, las Naciones Unidas, la Cruz Roja y otras organizaciones (REUTERS)

El Himalaya concentra algunos de los picos más altos del mundo y numerosos glaciares. Sus valles y laderas presentan una alta exposición a inundaciones y deslizamientos de tierra. Investigadores de Katmandú señalaron a principios de este año que los glaciares del Hindu Kush-Himalaya se derriten a mayor velocidad y que la tasa de pérdida de hielo se duplicó desde el año 2000.

Las autoridades de Nepal y China mantienen las tareas de búsqueda y rescate en las zonas afectadas, mientras aumenta el número de víctimas y desaparecidos tras el desastre.

(Con información de Associated Press)

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